欧盟议会副议长涉嫌贪腐遭拘押

（德国之声中文网）欧盟议会主席梅特索拉的发言人表示："鉴于比利时有关当局正在展开的调查行动，欧盟议会主席梅特索拉决定，立即暂停凯莉作为欧盟议会副主席所拥有的权力、义务以及相关任务。"只有欧盟议会才有权正式免除凯莉的议会副议长一职。

上周五，比利时警方就一起"团伙性质贪腐及洗钱犯罪行为"展开了调查。

行动中至少有五人被捕，除官至欧盟议会14位副议长之一的凯莉之外，还有四名意大利人同时被捕，其中包括凯莉的生活伴侣齐奥尔基（ Francesco Giorgi），此人是欧盟议会社会民主党团的工作人员。警方调查的重点是，某海湾国家涉嫌以巨额资金和礼品对欧盟议会的决策施加影响。媒体报道称，这一海湾国家很有可能是世界杯足球赛主办国卡塔尔。

欧盟议员被拘留

凯莉及其他三名嫌疑人目前已被拘留待审。布鲁塞尔检察机关表示，调查人员还搜查了另外一名议员的住宅。与世界杯东道主卡塔尔相关的一些腐败丑闻被曝光之后，要求欧盟为此承担政治责任，并推进相应改革的呼声越来越高。非官方组织"透明国际"批评称，欧盟孕育了一种"有罪不罚的文化。"

欧盟议会副主席贝里（ Katarina Barley）周六呼吁凯莉立即引咎辞职。社民党籍政治家贝里接受德国电视台采访时表示："一旦到了被检察机关调查的地步，那么相关政治家就不能继续担当一个机构的代表了。因此，我们期望凯莉能够主动辞职。"贝里和凯莉都是欧盟议会社民党议会党团代表团的成员。

比利时报纸《回声报》报道称，调查人员在凯莉的公寓中找到了多个"装满钞票的袋子"。报道称，警方在凯莉父亲处截获一只装满现金的行李箱后，随即展开了对凯莉公寓的搜查。

目前被捕的人当中还包括前欧盟议会社民党议员、现任非政府组织"打击有罪不罚"的负责人潘泽里（ Pier Antonio Panzeri）以及国际工会联合会（IGB）主席维森蒂尼（Luca Visentini）。意大利政府圈人士还向法新社证实，潘泽里的妻子和女儿也已被逮捕。

比利时检察机构称，搜捕行动中共收缴了60万欧元现金，数据存储卡以及移动电话等物品。目前调查人员正在对上述物品进行进一步的甄别和调查。

布鲁塞尔检察机构称，周六已对上述五名嫌疑人进行了问讯，他们还将在周日接受比利时法官的问讯。

卡塔尔也成为调查对象

检察机构宣布，某海湾国家涉嫌"通过提供巨额现金和贵重礼品，试图影响欧盟议会的政治及经济决策"。此前有媒体报道称，检察机构提到的某海湾国家指的就是卡塔尔。一名卡塔尔官员在回复法新社质询时表示，卡塔尔并不了解有关调查工作的细节，"任何有关卡塔尔不端行为的指控都是没有根据的。"

德国籍欧盟议员对此事件表示震惊。基民盟籍欧盟议员拉德克（ Dennis Radtke）表示：欧盟议会一些担任重要职务的人显然被人用重金收买，进而为那些践踏人权、践踏劳工权益的国家展开政治游说，这简直令人难以置信。德国联邦议院欧洲委员会主席霍夫莱特（ Anton Hofreiter）表示，种种迹象显示，相关指控并非空穴来风，而一旦这些指控得到证实，那么，凯莉不仅应当退出欧盟议会主席团，也应放弃议员资格。

凯莉遭"希社运"开除党籍

凯莉所属的政党"泛希腊社会主义运动"也呼吁凯莉退出欧盟议会。一名"希社运"党员表示，党内正在施加压力，要求凯莉女士交出议员席位。上周五，希社运已经宣布将凯莉开除出党。此外，欧盟议会社民党议会党团代表团也已暂停了凯莉的议员资格。

11月22日，前电视主播、现年44岁的凯莉曾在欧盟议会发言称，卡塔尔举办的世界杯是"体育外交推动一个国家实现历史性转型的具体事例，该国的改革进程将激励整个阿拉伯世界。"她还声称，在劳工权益保障方面，卡塔尔起到了表率作用。发表上述演说前不久，凯莉曾前往卡塔尔同该国劳工部长举行了会晤。凯莉还在一次视频讲话中称，世界杯是"推动政治变革和改革的伟大工具。"

多年来，非政府组织一直在指责卡塔尔践踏数十万外籍劳工的基本人权。两周前，欧盟议会还曾对让卡塔尔主办世界杯提出批评，并称"有可靠证据显示，有关贪腐和行贿的指控绝非空穴来风"。一系列有关卡塔尔外籍劳工糟糕处境的报告为本届世界杯赛蒙上了阴影。

（法新社，德新社，基督教福音通讯社）

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