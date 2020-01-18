欧盟议会一面倒支持 脱欧协议闯关成功

(德国之声中文网) 欧盟议会周三 (1月29日) 针对英国的脱欧协议进行激辩，最后欧盟议会也以641比49的压倒性票数顺利让脱欧协议闯关成功。 欧盟议会的脱欧小组代表人费尔霍夫施塔特 (Guy Verhotstadt) 表示，这个投票结果不代表欧盟与英国已说「再见」，而是下次再会。 「如果我们能以选票来阻止英国脱欧的话，我第一时间就会提出这样的建议了。 」

虽然有些英国议员对于脱欧仍表遗憾，脱欧党的代表却挥着英国国旗，向欧盟说再见。 主推脱欧的脱欧党主席法拉奇 (Nigel Farage) 表示：「英国再也不用支付欧盟财政、再也不用参与欧盟司法法庭、再也不用被欧盟指使、再也不用被欧盟霸凌、也再也不用面对费尔霍夫施塔特。 我们为何要对这样的结果感到不满？ 」

欧盟议员索恩伯尔尼 (Martin Sonneborn) 在推特上发了一个法拉奇离开会场的影片，并在下方写道：「从现在起，我是欧盟议会中唯一的政治丑角。 」

脱欧进入过渡期

英国接下来将进入为期将近一年的脱欧过渡期。 根据脱欧协议规定，英国从现在起至2020年12月31日可以与欧盟保持原有的贸易与旅游关系，但双方在过渡期间仍需要继续针对长远的一个计划进行协商。

欧盟的首席脱欧谈判代表巴尼耶 (Michel Barnier) 周三与欧盟其他27个成员国的代表会面。 熟知详情的消息人士告诉路透社，巴尼耶说欧盟与英国的关系，应该参照英国与乌克兰的模式，保持一种很模糊的关系。 巴尼耶说：「但是欧盟在重要议题上不会做出退让。 」

欧盟旗帜仍在苏格兰飘扬

欧盟的首席脱欧谈判代表巴尼耶 (Michel Barnier) 周三与欧盟其他27个成员国的代表会面。 熟知详情的消息人士告诉路透社，巴尼耶说欧盟与英国的关系，应该参照英国与乌克兰的模式，保持一种很模糊的关系。

苏格兰议会周三也投票决定在脱欧后，仍让欧盟旗帜持续在苏格兰议会大楼飘扬。 此外，苏格兰议会也投票决定举行新的独立公投。 然而，因为苏格兰不能在没有举得英国政府的同意下举行独立公投，所以此次投票的结果仍只具有象征意义。

支持苏格兰独立的政党在2014年的公投中失利。 当时55%的投票者否决了苏格兰脱离英国的决定。 但是在2016年的脱欧公投中，62%的苏格兰人决定支持让苏格兰留在欧盟，所以支持独立的政党希望能脱离英国，并让苏格兰以独立国家的身份加入欧盟。

杨威廉/文木 (德新社、路透社)