欧盟让3万多难民直接入境

（德国之声中文网）据欧盟难民事务专员阿夫拉莫普洛斯（ Dimitris Avramopoulos）向冯克媒体集团表示, 根据欧盟的一个难民条例，迄今已有32700需要庇护的难民从北非和中东来到欧洲。其中有4100人抵达德国。而欧盟迄今接收的难民数量只占其配额的三分之二。距离自己所制定的目标还相差很远。

根据欧盟的难民重新安置方案，对于那些急需保护的难民，欧盟有义务为其开辟一条合法并且能够安全进入欧洲的途径。按照该安置规划，截至去年10月，欧盟应总共安置5万名来自利比亚、埃塞俄比亚、土耳其和约旦的难民。

欧盟："德国走在正确的道路上"

德国已经表示愿接收1万难民。欧盟难民事务专员阿夫拉莫普洛斯向冯克媒体集团表示，德国已经接收了超过4000的难民，因此走在正确的道路上。阿夫拉莫普洛斯强调："对于那些需要保护的人，我们将把他们安全、合法地送到欧洲。"

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欧盟委员会于2017年9月启动了该项难民安置计划，以帮助急需保护的难民避免踏上穿越危险的地中海。 一些欧盟成员国自愿做出接收难民的承诺，欧盟委员为此总共拨款5亿欧元作为难民安置费用。 对难民的挑选则由与联合国难民署协助进行。

李京慧/李鱼 (美联社、德新社等)