 欧盟让3万多难民直接入境 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.06.2019

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时政风云

欧盟让3万多难民直接入境

数万难民将可避免葬身地中海的危险以及蛇头的敲诈。欧盟承诺，将直接接纳来自危机地区的数万名难民。

Zypern 2017 | Flüchtlinge aus Syrien in Nikosia (picture-alliance/AP Photo/P. Karadjias)

资料图片：塞浦路斯的叙利亚难民

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荷兰政府一份有关政治庇护申请者刑事犯罪的统计报告引发不满。该统计报告被指掩盖严重犯罪行为。移民部长因此被迫引咎辞职。 (22.05.2019)

根据德国艾伯特基金会最新公布的一项调查结果，难民在德国越来越不受欢迎；此外，各种阴谋论也在社会上广泛蔓延。 (25.04.2019)

（德国之声中文网）据欧盟难民事务专员阿夫拉莫普洛斯（ Dimitris Avramopoulos）向冯克媒体集团表示, 根据欧盟的一个难民条例，迄今已有32700需要庇护的难民从北非和中东来到欧洲。其中有4100人抵达德国。而欧盟迄今接收的难民数量只占其配额的三分之二。距离自己所制定的目标还相差很远。

根据欧盟的难民重新安置方案，对于那些急需保护的难民，欧盟有义务为其开辟一条合法并且能够安全进入欧洲的途径。按照该安置规划，截至去年10月，欧盟应总共安置5万名来自利比亚、埃塞俄比亚、土耳其和约旦的难民。

欧盟："德国走在正确的道路上"

德国已经表示愿接收1万难民。欧盟难民事务专员阿夫拉莫普洛斯向冯克媒体集团表示，德国已经接收了超过4000的难民，因此走在正确的道路上。阿夫拉莫普洛斯强调："对于那些需要保护的人，我们将把他们安全、合法地送到欧洲。"

观看视频 01:46

出身难民的德国新面孔

欧盟委员会于2017年9月启动了该项难民安置计划，以帮助急需保护的难民避免踏上穿越危险的地中海。 一些欧盟成员国自愿做出接收难民的承诺，欧盟委员为此总共拨款5亿欧元作为难民安置费用。 对难民的挑选则由与联合国难民署协助进行。

 

李京慧/李鱼 (美联社、德新社等)

 

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