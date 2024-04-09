欧盟计划部分恢复乌克兰农产品进口关税

（德国之声中文网）欧盟议院和各成员国谈判代表就对乌克兰特定农产品重新征收关税达成了共识。欧盟议会周一晚间发布的一项通报称，这些农产品包括家禽、蛋类、食用糖、燕麦、玉米、谷物和蜂蜜。今后，上述农产品只可以享受一定额度的免税待遇，一旦进口量超过定额，就将重新开始征收关税。

这项共识还需得到欧盟议会和欧盟成员国正式的批准。获得批准后，这一规定将从6月6日开始生效，有效期一年。欧盟新出台的关税政策是否会对乌克兰经济造成影响，也取决于该国是否还能为其农产品找到欧盟之外的买家。

大约三周前，欧盟议会及各成员国谈判代表曾就一项新的关税规定达成共识。根据这项共识，乌克兰农产品的免税额度将基于2022年和2023年欧盟进口量的平均值而定，但这一妥协方案遭到部分谈判代表的反对。

包括农民代表在内的反对方认为，应将2021年的进口量也纳入免税额度的计算中。这样一来，面向乌克兰农产品的进口免税额度将变得更小。最终达成的妥协方案中，将把2021年下半年的进口量纳入免税额度的计算中。

免税政策争议

俄罗斯发动侵乌战争后不久，欧盟决定取消针对乌克兰农产品的进口关税。欧盟此举是为了稳定陷入战火的乌克兰经济，但这也为日后的争论埋下了伏笔。今年夏季，欧盟针对乌克兰的税务优惠政策将到期。如果届时不能出台新的关税政策，对乌克兰农产品的进口优惠将被彻底取消。

对乌克兰农产品的免税优惠，引起了部分农民的不满，这一点在东欧表现得尤为突出。农民认为，来自乌克兰的农产品价格极低，对他们构成了超乎常规的竞争压力。匈牙利方面主张，对来自乌克兰的小麦也应设定免税限额。法国方面也要求对乌克兰农产品实施更为严格的关税政策。

其他的安全措施

如果因为进口乌克兰小麦而导致欧盟内部的小麦价格暴跌，欧盟届时将会采取必要的应对措施。欧盟议会表示：“在现有关税规定的基础上，欧盟届时可以出台他们认为必要的措施。”至于乌克兰农产品对欧盟市场到底造成了多大的影响，目前各方意见并不统一。

乌克兰是全球最重要的小麦生产国，尤其是贫困国家对来自乌克兰的廉价粮食有极大的依赖。受俄罗斯侵乌战争的影响，乌克兰小麦一度无法通过海路出口，这造成了全球小麦价格的上扬。

（德广联，德新社）

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