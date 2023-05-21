 欧盟计划继续限制乌克兰粮食出口 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.05.2023

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新闻广角

欧盟计划继续限制乌克兰粮食出口

今年五月初，欧盟制定限令，要求乌克兰粮食只能在波兰等国过境运输，不得在当地销售，以避免乌克兰廉价农产品冲击当地市场。现在在这一限令是否应延长的问题上，各方再度发生意见分歧。

Ukraine-Krieg - Getreideernte

（德国之声中文网）欧盟农业专员沃伊切霍夫斯基（ Janusz Wojciechowski）认为，欧盟应延长从乌克兰粮食进口的限令。欧盟农业部长会议上，沃伊切霍夫斯基要求将针对乌克兰粮食的进口限令延长至今年年底，至少要延长至十月份。他表示，之所以这样做，是因为大量乌克兰粮食进入波兰、匈牙利和罗马尼亚等国后，对当地市场构成了冲击，并损害了当地农民的利益。

沃伊切霍夫斯基的上述主张同德国等欧盟国家的立场形成了对立。乌克兰农业部长索尔斯基（ Mykola Solski）今天也在布鲁塞尔对沃伊切霍夫斯基的主张提出明确反对。索尔斯基表示，俄罗斯正在试图利用欧盟的出口限制为俄方谋取利益。他说，欧盟发布相关限制后，借助所谓黑海协定的粮食交易也变得更为困难。

四月三日，波兰农民在什切青举行集会，抗议乌克兰廉价农产品扰乱市场。

四月三日，波兰农民在什切青举行集会，抗议乌克兰廉价农产品扰乱市场。



根据欧盟出台的对乌克兰粮食的进口限制，截至今年六月五日，来自乌克兰的小麦、玉米、油菜籽以及葵花籽等农产品将不得在保加利亚、波兰、匈牙利、罗马尼亚和斯洛伐克等国进入自由贸易环节。这样做的目的是，来自乌克兰的农产品不会进入当地农产品市场，而是转道上述国家，进入欧盟其他国家或世界市场。

乌克兰粮食滞留欧盟 波兰农民叫苦不迭！

（德新社，时代周报）

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