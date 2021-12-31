欧盟计划将核电和天然气纳入绿色能源

（德国之声中文网）欧盟正计划将来自核电和天然气的能源纳入"绿色 "投资项目，尽管成员国之间对这两者是否有资格成为"可持续发展"能源存在很大分歧。

法新社周六（1月1日）获悉这项提案的内容。该提案旨在支持欧盟向碳中和的未来转变，并促成欧盟成为应对气候变化的全球标准制定者。

周五晚些时候，也就是2021年的最后几个小时里，欧盟委员会悄悄向成员国分发了该项提案的文本。该项提案在去年因争议两次被推迟分发。

如果得到大多数成员国的支持，该提案将成为欧盟法律，从2023年开始生效。

奥地利对此强烈反对，德国也一向对此持怀疑态度，但法国力主将核能纳入"绿色"能源--核能是法国的主要能源，而德国正在退出核能，2021年年末刚刚关闭了3个核电站。

欧盟东部和南部依赖化石燃料的国家也为使用天然气辩护，希望它至少能作为一种过渡性能源，尽管会产生大量的温室气体排放。

该项提案说，"有必要认识到，化石燃料和核能可以为欧盟经济的去碳化作出贡献。"它还说，对于核电，应采取适当的措施来管理和处置放射性核废料；而对于天然气，碳排放量限制应该设定为远远低于燃煤电厂的碳排放量。

欧盟内部市场专员、法国人蒂埃里·布雷顿（Thierry Breton）上个月说，欧盟需要 "务实"。他说，欧盟需要在未来30年内将其总体电力生产翻一番， "没有核电是根本不可能的"。

这个消息周六（1月1日）一经曝光，便遭到德国新任联邦经济及气候部长哈贝克（Robert Habeck）和联邦环境部长雷姆克（Steffi Lemke）的严厉批评。这两名绿党籍政治家认为，欧盟委员会的这项动议无异于将核能和化石能源"洗绿"。雷姆克对媒体说，可能引发环境灾难、制造危险垃圾的技术，"怎么会是持续性的"？哈贝克表示不会支持欧盟的新建议，因为"这是对持续性这一标牌的歪曲"。

（法新社等）

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