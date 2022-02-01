 欧盟计划为非洲筹措1500亿基建资金 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.02.2022

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新闻广角

欧盟计划为非洲筹措1500亿基建资金

借助新发起的"全球门户"倡议，欧盟希望能向非洲大陆注入1500亿资金。该计划的目标是，扩大欧盟的国际影响力，并同中国展开竞争。

Senegal Ursula von der Leyen und Präsident Macky Sall

（德国之声中文网）欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）在塞内加尔访问期间，介绍了欧盟价值1500亿欧元的投资计划。她在塞内加尔首都达喀尔表示，欧盟是非洲大陆最大、最可信的伙伴。

冯德莱恩说，去年12月欧盟启动"全球门户"倡议后，非欧项目是该倡议中的第一个区域性计划。欧盟期望借助"全球门户"扩大欧洲的国际影响力。冯德莱恩强调，项目资金虽来自欧盟，但会以伙伴合作的方式具体落实。

Brüssel | PK Ursula von der Leyen

2021年12月1日，冯德莱恩在“全球门户”倡议新闻发布会上。

全球门户面向全球

通过"全球门户"倡议，欧盟计划在今后数年间向全球范围内的新兴及发展中国家提供总计3000亿欧元资金，用于基础设施建设。为此目的，欧盟将从包括欧洲投资银行(EIB)在内的一系列欧盟机构和项目中获取资金。

拟议中的投资计划包括，在非洲兴建气候中性的液氢能源设施，以及连接欧盟和南美洲的海底数据电缆等等。此外，相关资金还将用于修建公路、铁路、互联网网络以及健康、教育和科研领域。

Sambia Ndola | Simon Mwansa Kapwepwe Flughafen

数年来，中国一直在非洲推进“一带一路”项目。图为中资修建的赞比亚国际机场。

下周布鲁塞尔欧盟非洲峰会期间，将公布非洲投资计划的更多细节。"全球门户"将同中国的"一带一路"项目展开竞争。过去几年当中，中国已在多个国家启动了相关项目。批评者指出，非洲大陆上来自中国和俄罗斯的投资者往往不重视环保及人权等议题。中国还被指责以无法偿还的贷款项目将一些非洲国家带入债务陷阱。

（路透社、德新社，法新社）

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