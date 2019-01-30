欧盟警告:英国恐让无协议脱欧风险升高

(德国之声中文网) 欧盟委员会主席容克 (Jean-Claude Juncker) 週三 (1月30日) 向欧洲议会演说时表示，欧盟与英国达成共识的脱欧草案「仍然是目前脱欧最好的选择。 」他说双方已针对争议性十足的爱尔兰边境保护措施条文进行讨论，而英国议会周二 (1月29日) 通过的版本将提升无协议脱欧的风险。 他也向欧洲议会保证，接下来任何脱欧协商中，他们会有最终决定权。

欧盟的首席脱欧代表巴尼尔 (Michel Barnier) 稍后也向欧洲议会表示爱尔兰边境保护措施条文仍是脱欧协议的一部分，而欧盟也不打算与英国重新协商该条文内容。 他强调: 「我们希望維持現在這個版本。」

巴尼尔接受法国电台访问时表示，現有条文能防止无协议脱欧发生，而他也坦承目前双方已没有时间去商讨如何在没有边境的前提下控制货物或动物的流动。 然而，巴尼尔也说欧盟已准备好与英国协商未来双方的贸易协议。 他强调: 「我们愿意在与英国协商贸易协议时，将此前协商脱欧协议时遇到的难题纳入考虑。 」

他也说，欧盟跟英国议会一样希望避免无协议脱欧，但目前的草案是避免此事成真的唯一解套。 容克与巴尼尔的言论在欧盟成员国间得到许多共鸣，欧洲理事会主席图斯克 (Donald Tusk) 週二 (1月29日) 晚间也说，欧盟愿意延后脱欧期限，但不会同意重新协商脱欧草案。 他也表示欧盟会继续為英国在3月29日无协议脱欧進行準備。