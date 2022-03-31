 欧盟警告中国：不要破坏西方对俄制裁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.04.2022

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时政风云

欧盟警告中国：不要破坏西方对俄制裁

乌克兰战争撼动了世界格局的稳定，这是欧盟和中国在周五峰会上唯一能达成共识的一点。然而双方由这一点得出的结论却大相径庭。欧盟警告中国不要支持俄罗斯，或者至少不要破坏西方对俄罗斯的制裁。欧中之间的经济合作面临挑战。

PK EU-China-Gipfel | Charles Michel und Ursula von der Leyen

米歇尔和冯德莱恩在欧中线上峰会之后的新闻发布会上

（德国之声中文网）出于新冠疫情的考虑，中方放弃了与欧盟领导人面对面会谈的计划。目前包括上海在内的多地疫情导致中国再度收紧防疫措施，但其实从欧洲视角来看，中国的感染人数比欧盟低得多，而大多数欧盟国家已经出台政策，取消了大部分的防疫限制措施。

抗疫路线的不同还只是欧中峰会上双方存在分歧的诸多话题之一。对于欧盟方面来说，中国的“零容忍”防疫政策影响了工业企业和货运港口的运营，这也影响到欧洲的供应链。

乌克兰战争是主要话题

PK EU-China-Gipfel | Charles Michel

不过，在第23次欧中峰会上，乌克兰问题压过了以往的常规经济议题，成为讨论的焦点。欧盟理事会主席米歇尔（Charles Michel）表示：“欧盟和中国一致认为，这场战争威胁到世界的稳定。”他还表示，欧方要求中国，为尽快结束战争的努力提供帮助。

不过中国领导人习近平对于这样的呼吁似乎并未置可否。外交部发言人赵立坚也同时强调了中国不愿选边站的立场。在峰会结束之后，欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）表示：“我们就不同的立场观点进行了开诚布公的交流。”——这句外交辞令所传递的实际含义就是，分歧仍在，双方的立场并没有变得更加接近。

冯德莱恩还强调：“我们期待中国承担起作为联合国安理会常任理事国的责任。中国拥有对俄罗斯施加影响力的能力，也应该加以利用。”不过显然欧盟与中国在这方面的立场相距甚远，以至于峰会结束之后双方并未像以往那样发布共同声明。

欧盟威胁中国？

对于发生在乌克兰的战事，欧盟将其称为俄罗斯入侵该国的战争，而中国官方却始终使用“乌克兰危机”或者“乌克兰发生的事件”这样的字眼。在西方国家一致对俄罗斯祭出严厉制裁的同时，华盛顿担心，中国可能会绕开这些国际制裁，甚至主动向俄罗斯提供支持。

Virtueller EU-China-Gipfel in Brüssel | Xi Jinping und Ursula von der Leyen

“我们希望中国即使不支持我们的制裁行动，也至少不要对其加以破坏。”

冯德莱恩在周五的峰会上也对中方提出了警告：“我们希望中国即使不支持我们的制裁行动，也至少不要对其加以破坏。”不过这样的喊话显然并未得到北京方面的回应。

在线上会谈中，冯德莱恩还提醒习近平，欧盟和中国是世界上的两个强大经济体。欧中之间平均每日的贸易往来总额高达20亿欧元，相比之下俄罗斯与中国之间的每日贸易额只有3.4亿欧元。

总部位于柏林的欧洲智库“欧洲对外关系委员会”（European Council on Foreign Relations）的亚洲专家欧特尔（Janka Oertel）认为，欧盟是在向北京发出某种程度上的公开威胁。“欧盟表示，欧洲企业正在密切观察各国对于（乌克兰）战争的立场态度。而大批企业推出俄罗斯市场的局面也是对于中国的某种警示。”

德国ifo经济研究所的一份研究报告显示，46%的德国企业仍然依赖于来自中国所供应的初级产品。不过，这些企业中有一半正在考虑降低这种依赖性，寻找中国以外的供货来源。

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