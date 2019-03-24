欧盟要求评估5G风险 协调制定"工具箱"

（德国之声中文网）欧委会周二（3月27日）公布的这份建议书中，要求各成员国在6月底以前完成评估本国的5G网络基础设施风险。之后，各国应更新本国对于网络供应商的安全要求。在7月15日以前，各国应将本国的评估报告提交给欧委会。

评估报告中的信息将在各成员国之间共享。10月1日以前，各成员国将在欧委会协助下，完成一项共同的风险评估。在此基础上，12月31日前，各成员国将制定一套应对措施，这些措施可在国家层面上予以落实。这一措施"工具箱"中可包括：设定认证条件、测试、检查以及识别被认为存在潜在不安全性的产品或供应商。

美国此前曾对欧洲使用华为产品提出警告。欧盟数字专员安希普（Andrus Ansip）表示，的确存在这样的忧虑，而该忧虑主要来自北京2017年批准的情报法。不过，欧委会的做法发出信号：他们的应对方法略有不同。

世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术 关键是可折叠 折叠式屏幕今年风行一时。华为推出的 “Mate X”折叠屏手机成为轰动一时的头条新闻。但同是中国公司的柔宇科技动作明显快于华为，该公司去年10月就推出了其首款折叠屏手机。

世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术 令人印象深刻的价格 华为Mate X 5G手机有一个可折叠的屏幕。它在三星的银河折叠手机公布一周后亮相。其价格也将韩国手机甩在后面。华为Mate X售价 2299 欧元，比韩国银河贵约300欧元。

世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术 华为笔记本电脑 “Mate X”虽然令华为广受关注, 但并不是中国人唯一的新发明。该公司还推出了 matebook x pro 笔记本电脑系列。由于有了“onehop”功能，只要都是使用华为的计算机和智能手机，两者之间便可以顺利进行数据交换。

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华为发表声明，称欧委会的建议是"客观、合适的"，对其表示欢迎。

欧委会的建议书中也写道，欧盟成员国有权因国家安全原因将企业排除在本国市场之外，如果企业不符合该国的标准和法律框架。

欧委会在该建议书的背景信息中写道，3月22日，欧盟理事会对于欧委会制定一份有关5G网络安全协调立场的建议书表示支持。而在3月12日，围绕与中国在欧盟技术影响力增强有关的安全威胁，欧盟议会通过一项决议，也呼吁在欧盟层面上采取行动。

苗子/乐然（美联社等）