 欧盟要求评估5G风险 协调制定″工具箱″ | 科技环境 | DW | 27.03.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

科技环境

欧盟要求评估5G风险 协调制定"工具箱"

欧盟委员会制定一份建议书，目标是在5G网络安全上达成欧盟共同立场。建议书要求各成员国首先各自评估本国的5G网络安全风险，之后交流汇总后制定欧盟层面的指导性措施。

Spanien Barcelona 5G (Reuters/R. Marchante)

华为发表声明，称欧委会的建议是"客观、合适的"

DW.COM

华为控告美国政府违宪又指控华盛顿入侵该公司的伺服器和电子邮件。全面反击以抢救声誉。不过外界对于华为这样大动作与美国对抗之姿的利弊得失看法不一。 (08.03.2019)

美国周一警告德国，5G网路若使用「不受信任的供应商」将带来风险，试图以可能影响双方情报分享向德国施压。如今，因5G而限制情报分享的规模可能扩及北大西洋公约联盟。 (14.03.2019)

谈到未来移动通信的标准5G，很难不讨论中国公司华为以及中国窃取情报的行为。不过，这跟本周二拍卖5G频谱没有直接关系。 (19.03.2019)

（德国之声中文网）欧委会周二（3月27日）公布的这份建议书中，要求各成员国在6月底以前完成评估本国的5G网络基础设施风险。之后，各国应更新本国对于网络供应商的安全要求。在7月15日以前，各国应将本国的评估报告提交给欧委会。

评估报告中的信息将在各成员国之间共享。10月1日以前，各成员国将在欧委会协助下，完成一项共同的风险评估。在此基础上，12月31日前，各成员国将制定一套应对措施，这些措施可在国家层面上予以落实。这一措施"工具箱"中可包括：设定认证条件、测试、检查以及识别被认为存在潜在不安全性的产品或供应商。

美国此前曾对欧洲使用华为产品提出警告。欧盟数字专员安希普（Andrus Ansip）表示，的确存在这样的忧虑，而该忧虑主要来自北京2017年批准的情报法。不过，欧委会的做法发出信号：他们的应对方法略有不同。

  • Royole aus China gewann das Rennen um das erste faltbare Handy, hier abgebildet

    世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术

    关键是可折叠

    折叠式屏幕今年风行一时。华为推出的 “Mate X”折叠屏手机成为轰动一时的头条新闻。但同是中国公司的柔宇科技动作明显快于华为，该公司去年10月就推出了其首款折叠屏手机。

  • Tanzperformance zur Präsentation des Mate X auf dem Stand von Huawei beim MWC in Barcelona

    世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术

    令人印象深刻的价格

    华为Mate X 5G手机有一个可折叠的屏幕。它在三星的银河折叠手机公布一周后亮相。其价格也将韩国手机甩在后面。华为Mate X售价 2299 欧元，比韩国银河贵约300欧元。

  • Ein Firmenvertreter von Huawei stellt in Barcelona die neue Notebook-Reihe Matebook X Pro vor

    世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术

    华为笔记本电脑

    “Mate X”虽然令华为广受关注, 但并不是中国人唯一的新发明。该公司还推出了 matebook x pro 笔记本电脑系列。由于有了“onehop”功能，只要都是使用华为的计算机和智能手机，两者之间便可以顺利进行数据交换。

  • Auch dieses futuristisch designte Auto, das BMW in Barcelona zeigte, ist bereits 5G-fähig

    世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术

    下一代移动通信

    包括德国宝马在内的很多汽车制造商也在巴塞罗那移动通信博览会上亮相。他们对5G寄予厚望。由于数据传输速度快、延迟小, 下一代移动通信技术将能够推动自动驾驶车辆的新发展。

  • Das Bild zeigt eine der riesigen Ausstellungshallen der Messe in Barcelona

    世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术

    日益普及的新科技

    世界移动通信大会是一个规模宏大的盛会，参加者超过10万，了解约2000家企业的产品。5G、人工智能和工业4.0是本届通信博览会的最大亮点。

  • Eine Vertreterin der Firma Mystery Vibe aus London erläutert die Funktionsweise eines Produkts - ein tragbarer Vibrator für Männer

    世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术

    男用便携式振动器

    伦敦Startup Mystery Vibe公司研发的一款便携式男用振动器可以通过手机遥控。通过技术手段提高人的性情趣是该公司研发这一新技术的宗旨。

  • Das Bild zeigt den XR-1, einen Dienstleistungsroboter der Firma CloudMinds, der als Pförtner, Rezeptionist oder in der Altenpflege arbeiten kann

    世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术

    机器人来了

    据中国制造商CloudMinds 介绍，该公司所生产的服务机器人可以担任门卫、服务台接待员或在养老院从事照顾老人的工作。基于4G和5G网络的服务机器人能够通过各种传感器和模块与人交流视觉感知。

  • Das Bild zeigt einen XR-1 Roboter, der mit einer Hand eine Nadel greift

    世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术

    改进的人工智能

    xr-1 型机器人的抓握能力极佳，甚至可以自如地拿起针等微小物品。据制造商介绍，近乎于人类的服务机器人甚至能够发展到拥有情商。但是其价格不菲，高达99.000 美元。


华为发表声明，称欧委会的建议是"客观、合适的"，对其表示欢迎。

欧委会的建议书中也写道，欧盟成员国有权因国家安全原因将企业排除在本国市场之外，如果企业不符合该国的标准和法律框架。

欧委会在该建议书的背景信息中写道，3月22日，欧盟理事会对于欧委会制定一份有关5G网络安全协调立场的建议书表示支持。而在3月12日，围绕与中国在欧盟技术影响力增强有关的安全威胁，欧盟议会通过一项决议，也呼吁在欧盟层面上采取行动。

 

苗子/乐然（美联社等）

 

DW.COM

世界移动通信大会上的折叠手机和5G技术

本周四（2月28日），世界移动通信大会在巴塞罗那落下帷幕。可折叠屏幕和支持5 G的终端设备是今年巴塞罗那移动通大会上的最大亮点。 (01.03.2019)  

相关内容

Italien Rom | Xi Jinping, Präsident China & Giuseppe Conte, Premierminister

加入一带一路收获投资 意大利招致盟友批评 24.03.2019

欧盟在战略文件中将中国定义为“体制竞争对手”不久，意大利就签约成为第一个加入中国一带一路倡议的G7成员国，引起盟友不满。结束访意行程的习近平接着访问摩纳哥和法国，并将在下周与法国总统马克龙、德国总理默克尔和欧委会主席容克共同会晤。

EU-Fahne auf China-Fahne

德语媒体：谁改变谁？ 18.03.2019

欧盟峰会将就共同对华关系交换意见；德国政界对与华为签署“无间谍协议”颇有疑虑。

Huawei Cybersicherheit l Labor in Brüssel

一间展示“后门”的华为实验室 23.03.2019

正因网络安全疑虑而备受西方担忧的华为，两星期前在“欧盟首都”布鲁塞尔开设了一间网络安全实验室，旨在让欧洲客户、政府机构能够仔细查看华为产品内部究竟是否藏有“后门程序”。德国之声本周受邀参观了这间实验室。

广告

经济纵横

Deutschland - Gewitterwolken bei Mühlhausen (picture-alliance/dpa/F. May)

美国国债利率倒挂：预兆经济萧条？

经济增长预期值减半、出口前景暗淡、美国国债利率倒挂。对世界经济景气而言，均不是好消息。过去，此类现象常成为经济衰退的前兆。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  