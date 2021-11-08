欧盟要求对白俄罗斯采取更多制裁措施

（德国之声中文网）大量移民聚集在白俄罗斯和波兰边境，造成当地局势一再升温。有鉴于此，欧盟委员会主席冯德莱恩表示将对白俄罗斯领导人采取更多制裁措施。她说，明斯克方面必须停止把移民当作工具以达到政治目的的做法。她还呼吁欧盟成员国"批准扩大制裁对这种狂妄做法负责的白俄罗斯政府官员"。冯德莱恩表示，她已经同波兰、立陶宛和拉脱维亚三国政府首脑就解决现有危机举行了磋商。

冯德莱恩说，欧盟正在研究对参与协助移民飞往白俄罗斯的第三国航空公司进行制裁。欧盟委员会副主席席纳斯（Margaritis Schinas）不久后将前往移民原籍国和过境国，"以确保这些国家的国民不会落入白俄罗斯当局设置的陷阱"。

欧盟指责白俄罗斯统治者卢卡申科故意将中东地区的难民偷运到欧盟，以报复布鲁塞尔的制裁决定。

去年白俄罗斯总统大选结束后，欧盟因判定该国"总统选举结果存在作弊"而不承认卢卡申科连任存在合法性。批评者将卢卡申科称作"欧洲最后一个独裁者"。

此后欧盟开始对白俄罗斯采取广泛的经济制裁措施。例如禁止欧盟企业进口商品或与银行、石油产品和钾肥等行业的白俄罗斯企业开展业务。钾肥是该国的主要出口产品。

数千移民聚集在波兰-白俄罗斯边境

波兰、拉脱维亚和立陶宛均报告过去几个月数千名非法移民从白俄罗斯越境进入这3个国家。昨天（11月8日）波兰政府发言人对外通报称，目前有大约3000到4000名移民聚集在波兰-白俄罗斯边境。波兰国防部称，该国目前在该地区派驻了12000名士兵，比此前增加了2000人。波兰在边境地区的后备役军人也进入了全面戒备状态。

德国之声驻华沙通讯员Magdalena Gwozdz-Pallokat报道说，多数波兰人都支持政府在边境安全问题上采取强硬路线。但同时也有大量人权组织试着向这些难民提供食物和毯子。

今年9月初开始波兰边境相关地区已经被封锁，记者无法通行前往这些地区。

美国谴责白俄罗斯政府

美国政府呼吁白俄罗斯立即停止其"策划和强迫非法难民穿越其边境进入欧盟的活动"。美国国务院发言人普莱斯说，华盛顿方面谴责 "卢卡申科政权"对"弱势人群"的利用。

德国看守政府内政部长泽霍费尔请求欧盟提供帮助。他在接受《图片报》采访时说，波兰和德国无法单独解决这些问题，"我们必须帮助波兰政府确保边境安全。这原本是欧盟的职责。现在我呼吁欧盟，在这个问题上积极行动起来"。

泽霍费尔还说，欧盟所有国家必须共同努力，因为白俄罗斯统治者卢卡申科正是想利用难民的命运"破坏西方的稳定"。泽霍费尔指责卢卡申科"故意制造和利用"边境上难民和儿童的形象。

在此之前，泽霍费尔就曾表示过，此次难民潮的起因是"由白俄罗斯政府组织参与、至少是提供过支持的蛇头行动，由此"移民成了政治施压的武器，这是双重威胁的新形式"。

（法新社、德新社、路透社）

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