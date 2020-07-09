欧盟要求中国释放人权律师

(德国之声中文网) 在这份周三(7月8日)下午发布的声明中，欧盟指出，五年前的"709大抓捕"一共拘捕了300余名人权律师以及维权人士，"在随后的不少庭审中，被告都没有获得恰当的辩护机会以及公正的审判。而且根据可信的报告，这些律师及维权人士在拘押期间曾经遭到虐待，即便在获释后也被吊销了律师执照，并且继续受到监视。"

在声明中，欧盟还特意点名了律师余文生、李昱函以及维权人士戈觉平。在"709大抓捕"期间，余文生只被关押了24小时，后来还成为了其他被捕者的辩护律师。一直到2018年1月，余文生才因发表修宪公民建议书而再次被捕，最终以"煽动颠覆国家政权罪与妨害公务罪"获刑四年。

余文生律师

李昱函律师在"709大抓捕"期间并未被捕，而是在之后为律师王宇辩护。2017年10月，李昱函被警方拘捕，受到"寻衅滋事罪"指控。拘押至今，中国当局仍然未对李昱函案开庭审理。

维权人士戈觉平曾经在互联网上声援拆迁受害者，2016年秋天中国主办G20峰会期间被捕。在被拘押将近4年后，戈觉平在今年6月24日被判"煽动颠覆国家政权罪"获刑四年半。扣除此前的拘押时间，戈觉平还要再等一年左右才能获释。

欧盟声明中还提到了最近刚刚被捕的清华大学法学教授许章润。欧盟呼吁中国当局立即无条件释放这些人权律师及维权人士，并且不对他们的行动及职业加以限制。"欧盟将继续指出中国正在恶化的人权状况，并且继续批评任何侵犯人权及基本自由权利的行为，其中也包括新国安法案生效后的香港。"声明呼吁中国"尊重法治、确保公正审判、全面调查人权工作者遭受的肆意滥捕以及虐待情形"。

欧盟驻华使团的网站周四也刊载了这份声明，但是暂时仅以英语发布，并无中文版。