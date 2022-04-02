 欧盟表示要将俄军暴行送上国际法庭 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.04.2022

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时政风云

欧盟表示要将俄军暴行送上国际法庭

俄罗斯军队从乌克兰北部撤离后，留下的惨景令人震惊，欧盟理事会主席使用了"屠杀"一词，乌克兰政治家认为俄军犯下战争罪。

Russland-Ukraine Krieg | Zerstörung in Bucha

俄军撤离后的布察

（德国之声中文网）俄罗斯军队撤离乌克兰北部基辅附近后，当地留下令人窒息的惨景，炸毁的战车，烧焦的土地，人们在多个地方看到尸体。据乌克兰当地官员称，在首都基辅西北约30公里的布察市（Bucha），已给约280名死者下葬。法新社记者报道称，他们在街道上看到20至30具尸体，他们身穿平民服装。

乌克兰总统顾问波多利亚克（Mychajlo Podoljak）发推写道，"他们不是军人，没有佩带武器，不构成危险"，"占领区还在发生多少这样的案例？"他同时发送的一张图上显示双手反绑被击毙的男子。目前尚无法证实这张图片的真伪。

基辅市长科利钦科（Vitali Klitschko）谴责俄罗斯犯下战争罪。接受德国《图片报》采访时，他说，基辅郊区发生的事情是普京必须负责的"民族屠杀"。

欧盟理事会主席米歇尔在推特发文表示，欧盟将就俄罗斯军队在基辅附近的暴行进行调查，他对来自布察等地的图片深感"震惊"，并使用了"屠杀"一词。他写道，欧盟将协助国际法庭收集罪证材料，同时，米歇尔宣布欧盟将祭出对俄罗斯的进一步制裁，向乌克兰提供更多援助。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利也发帖表达震惊，他写道，俄罗斯军队的暴行必须在国际法庭得到解释。

德国外长贝尔博克谴责"普京肆无忌惮的使用暴力"，"摧毁无辜的家庭"。她也宣布将启动进一步对俄制裁。

乌克兰外长库雷巴（Dymtro Kuleba）要求七国集团加强对俄罗斯的进一步制裁，立即开始对俄罗斯原油、天然气以及媒体实施禁运，并将俄罗斯所有银行踢出Swift支付系统。

Russland-Ukraine Krieg | Ankunft von Hilfsfahrzeugen in Bucha

热餐，久违了！布察百姓取来救济物资

在此之前，乌克兰国防部副部长玛丽亚（Hanna Maljar）在脸书上表示，"伊尔平、布察和霍斯托迈尔以及整个基辅大区已从侵略者手中解放出来"。乌克兰官方称，该国夺回了30多个城市和乡村。目前还无法确认乌克兰方面的说法。

乌克兰总统泽连斯基周六（4月2日）也在脸上发文，谴责俄罗斯军队留下"全方位的灾难，无数的危险"，他警告人们地上可能埋了地雷，俄军空袭也可能再次来临。

（综合报道）

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