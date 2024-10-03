欧盟表决电动汽车关税在即 大概率通过

10月4日，欧盟将就是否正式引入针对中国产电动汽车关税进行投票。路透社掌握的内部信息显示，由于法国、意大利、波兰、希腊等国的支持，关税案极有可能获批。

（德国之声中文网）内部消息人士向路透社表示，法国、意大利、波兰、希腊会在10月4日的而投票中支持对中国产电动汽车加征额外关税。欧盟委员会去年底开始对中国电动汽车启动反补贴调查，并且已在今年7月引入了临时关税。

根据多次修改后的方案，在华生产的厂商将面临7.8%到35.3%不等的额外关税，并与原有的10%欧盟汽车进口正常关税相叠加。

在10月4日的投票中，除非有15个成员国反对关税、且其代表的人口达到欧盟总人口的65%，否则这项临时关税就会在月底转成为期五年的正式关税。

法国、意大利、波兰、希腊四国的人口已经达到了欧盟总人口的39%，这意味着即便剩下的23个成员国全部投票反对加征关税，其代表的人口占比也只有61%，依然低于65%的门槛值。

欧盟委员会主席冯德莱恩始终是关税案的主要推手，她强调欧盟必须保护自身免受中国产廉价电动汽车的冲击，后者被认为收受了巨额政府补贴。

欧盟委员会指出，在欧盟市场中注册上牌的中国产电动汽车比例已经从2020年的3.5%猛增到了今年第二季度的27.2%，其中中国品牌汽车的比例则从1.9%上升到14.1%。布鲁塞尔方面还发布了一组数据称，当前中国迫切需要通过出口贸易消化的电动汽车闲置产能高达每年300万辆，相当于欧盟市场规模的两倍。

根据联合国方面发布的数据，2023年中国总共出口了150万辆电动汽车，其中近50万流向了欧洲市场。

随着欧盟正式加征关税，中国产电动汽车不得不面对利润空间减小或者被迫提高在欧洲的售价。目前，欧洲的电动车市场并不景气，而中国本土市场的电动车需求也在降温。为应对这一局面，已经有一些中国厂商酝酿在欧洲投资设厂生产。根据路透社掌握的信息，欧中双方正在进行的谈判也包括这个方案，即由中国厂商许诺在欧盟境内投资设厂，并在过渡期内设定进口配额。

欧盟将表决中国电动车关税 推翻难度大 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德国大众公开喊话

以德国厂商为代表的欧洲汽车产业界则反对欧盟加征关税。这些企业拥有大量的在华业务，尤其是德国车企的在华销售额是其全球总销量的约三分之一。

不久前，北京已经祭出了一系列反制措施，不过暂时没有将主要矛头对准欧洲汽车厂商，而是对酒类、奶制品、猪肉启动了反补贴调查。

就在10月2日，德国总理肖尔茨表示，欧洲必须继续和中国谈判，而德国很可能在4日的投票中弃权。德国财政部长林德纳(Christian Lindner)也说：“和中国的贸易战对欧洲以及德国的关键产业弊大于利。”

德国大众集团同一天更是公开呼吁柏林投票反对欧盟关税，认为惩罚性关税并无益于竞争。德国冶金工业以及汽车产业的工会组织也在10月3日发表联合声明要求柏林投反对票，强调“在不断升级的贸易冲突中，每个人都是输家”。

曾经支持加征关税的西班牙在上个月首相桑切斯访华后态度突变，表示欧盟应该重新考虑自己的立场，并且得到了德国政府的公开声援。目前暂不清楚西班牙会如何投票。

法国总统马克龙则在10月2日表示，中国政府为本国企业提供补贴的力度是“难以忍受”的，“总体而言，我们必须保护我们各个工业领域的公平竞争环境。”

几天前，欧盟委员会已经透露，即便最终进口关税的投票结束后，仍将继续与中国进行谈判，并愿意重新考虑价格承诺方案，也就是由中国厂商自己许诺最低进口售价以及最高进口数量。而不久前中国厂商的该提议还遭到了布鲁塞尔的拒绝。

路透社还从其他知情人士处获悉，另外的一个方案是根据电动汽车的续航裡程、电池性能、车身长度、两轮驱动或者四轮驱动等指标为中国厂商计算出一个最低进口价格。

#欧中关系

（路透社、德新社等）

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