欧盟：若美国征税会即刻叫停谈判

（德国之声中文网）欧盟贸易专员马尔姆斯特罗姆周四在布鲁塞尔说，如果特朗普违反约定，对进口汽车征收惩罚性关税："我们会立即中断谈判"。
她在欧洲议会上的听证会表示，目前还在试探期，"我们指的是可能的谈判。"在正式开启谈判之前，委员会需要得到授权，欧盟成员国和欧洲议会要就此进行讨论。
欧委会主席容克 (Jean Claude Juncker)7月中旬出人预料地在华盛顿与特朗普达成协议。欧盟同意未来从美国进口更多大豆和液化气。双方商定要谈论取消工业关税的问题，在谈判期间不会出台新的税收规定。但美国不愿意讨论取消汽车税的话题。
欧盟贸易专员马尔姆斯特罗姆也驳回了贸易委员会成员的质疑："我们并没有作出任何让步。"她指出，事实上欧洲从美国进口的大豆数量确实增加了，原因是，目前为止欧盟的供应国巴西因中美贸易纷争，向中国出口大豆数量增加了。而是否进口液化天然气是由市场决定的，她表示，一些欧盟国家对此感兴趣。
马尔姆斯特罗姆尤其提到美国可能对进口汽车征税。她说，欧盟愿意"将汽车税降到零，如果美国也作出同样举动的话。"
文木 / 叶宣 （德新社）
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美欧盟友“相爱相杀”代价几何？
欧洲人高兴得太早了？
2018年3月8日，特朗普在几位钢铁工人代表的簇拥下，签署了征收钢铝关税的行政令。此令一出，欧盟方面立即采取行动，不久后华盛顿同意暂时“豁免”欧盟，期限为5月底。布鲁塞尔松了一口气，认为美国贸易战的主要矛头还是指向中国。
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盟友？钢铝关税照收不误！
然而有特朗普充当“导演”，剧情总会出现大反转：“豁免”期限未到，美国就宣布6月1日开始对欧盟钢铝产品分别征收25%和15%的关税。美国商务部长罗斯还警告道，如果布鲁塞尔选择“以牙还牙”，可能贸易冲突会继续升级。（图为德国一家钢产品加工车间）
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“这是世界贸易史上糟糕的一天”
欧盟委员会主席容克在美国宣布征税措施的当天这样说道。欧盟贸易专员马姆斯特罗姆宣布，将向世贸组织就美国钢铝税案提出申诉。不过同时布鲁塞尔也向WTO状告中国”以不公平手法要求在华欧企转让技术“。这位贸易专员表示，同时状告美中两国，说明欧盟公正，没有选边站。
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欧盟反击
在华盛顿宣布征税之前，布鲁塞尔就曾威胁，如果美方坚持相关决定，欧盟就会对一些美国产品征收惩罚性关税，其中包括花生酱、牛仔裤、威士忌酒和哈雷机车等。相关惩罚性关税从6月22日起已经生效。
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李维斯牛仔裤明天就涨价？
虽然欧盟针对美国产牛仔裤的关税已经开始执行，但是行业人士指出，这并不意味着相关服装的价格会立刻上扬。一方面，大多数牛仔裤产地早就不是美国了；另一方面，在服装产业，产品库存量大，而且商家都是提前一季订货。简言之，这次的惩罚关税对服装价格的影响非常有限。
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对农民的一万点伤害……
而在食品领域，贸易关税的影响就完全不同了。比如，在对欧盟出口玉米的国家中，美国排名第三，虽然这些玉米通常用作饲料，但是惩罚性关税可能导致美国产玉米在国际市场上供过于求从而价格下跌，这对于农民来说可能会是雪上加霜。
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哈雷“发烧友”请注意！
在欧洲市场上销售的美国产哈雷机车（Harley Davidson）价格目前一般在1万5到4万欧元之间，如果25%的关税完全转嫁到价格上，那么原本售价2万的摩托车可能会涨到2万5千欧元。
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特朗普拿欧洲汽车开刀？
除了钢铝产业之外，美国还在考虑对欧盟的汽车产业征收最高25%的进口税。特朗普表示，汽车制造这样的关键产业对于”我们国家的强大“至关重要。如果真的要征收高额进口税，首当其冲应该就是德国汽车制造商了。
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中美贸易战波及德国车企
汽车制造业对于德国经济来说至关重要，德国总理默克尔也是法兰克福车展这样的行业盛会上的常客（图为默克尔和戴姆勒总裁蔡澈在2017年车展上）。即使美国尚未真正对德国汽车“动手”，但是中国对美国产汽车的报复性关税已经开始对戴姆勒产生消极影响。因为戴姆勒在美国制造的一部分汽车也是销往中国的，所以这家原本就深陷柴油尾气丑闻之中的德国汽车制造商面临更多损失。
作者: 雨涵