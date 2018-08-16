 欧盟：若美国征税会即刻叫停谈判 | 经济纵横 | DW | 30.08.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

欧盟：若美国征税会即刻叫停谈判

与美国的贸易冲突见缓后，欧盟贸易专员马尔姆斯特罗姆（Cecilia Malmström）希望，至少在一年谈判期之内，美国不要征收新税。她表示，否则欧盟会马上中断谈判。

Brüssel Belgien - EU-Kommissar: Cecilia Malmstroem spricht bei Pressekonferenz (picture-alliance/AP Photo/V. Mayo)

欧盟贸易专员马尔姆斯特罗姆在5月的一次新闻会上

（德国之声中文网）欧盟贸易专员马尔姆斯特罗姆周四在布鲁塞尔说，如果特朗普违反约定，对进口汽车征收惩罚性关税："我们会立即中断谈判"。

她在欧洲议会上的听证会表示，目前还在试探期，"我们指的是可能的谈判。"在正式开启谈判之前，委员会需要得到授权，欧盟成员国和欧洲议会要就此进行讨论。

欧委会主席容克 (Jean Claude Juncker)7月中旬出人预料地在华盛顿与特朗普达成协议。欧盟同意未来从美国进口更多大豆和液化气。双方商定要谈论取消工业关税的问题，在谈判期间不会出台新的税收规定。但美国不愿意讨论取消汽车税的话题。

欧盟贸易专员马尔姆斯特罗姆也驳回了贸易委员会成员的质疑："我们并没有作出任何让步。"她指出，事实上欧洲从美国进口的大豆数量确实增加了，原因是，目前为止欧盟的供应国巴西因中美贸易纷争，向中国出口大豆数量增加了。而是否进口液化天然气是由市场决定的，她表示，一些欧盟国家对此感兴趣。

马尔姆斯特罗姆尤其提到美国可能对进口汽车征税。她说，欧盟愿意"将汽车税降到零，如果美国也作出同样举动的话。" 

文木 / 叶宣 （德新社）

  • US-Präsident Trump unterschreibt Strafzölle umringt von Stahlarbeitern (Reuters/Leah Millis )

    美欧盟友“相爱相杀”代价几何？

    欧洲人高兴得太早了？

    2018年3月8日，特朗普在几位钢铁工人代表的簇拥下，签署了征收钢铝关税的行政令。此令一出，欧盟方面立即采取行动，不久后华盛顿同意暂时“豁免”欧盟，期限为5月底。布鲁塞尔松了一口气，认为美国贸易战的主要矛头还是指向中国。

  • Deutschland Mitarbeiter kontrolliert zum Abtransport bereitgestellte Stahlbuende Coils in Eisenhüttenstadt (Imago/photothek)

    美欧盟友“相爱相杀”代价几何？

    盟友？钢铝关税照收不误！

    然而有特朗普充当“导演”，剧情总会出现大反转：“豁免”期限未到，美国就宣布6月1日开始对欧盟钢铝产品分别征收25%和15%的关税。美国商务部长罗斯还警告道，如果布鲁塞尔选择“以牙还牙”，可能贸易冲突会继续升级。（图为德国一家钢产品加工车间）

  • Brüssel Jean-Claude Juncker, Europäische Kommission (picture-alliance/AP Photo/O. Matthys)

    美欧盟友“相爱相杀”代价几何？

    “这是世界贸易史上糟糕的一天”

    欧盟委员会主席容克在美国宣布征税措施的当天这样说道。欧盟贸易专员马姆斯特罗姆宣布，将向世贸组织就美国钢铝税案提出申诉。不过同时布鲁塞尔也向WTO状告中国”以不公平手法要求在华欧企转让技术“。这位贸易专员表示，同时状告美中两国，说明欧盟公正，没有选边站。

  • KOMBO - US-Produkte (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

    美欧盟友“相爱相杀”代价几何？

    欧盟反击

    在华盛顿宣布征税之前，布鲁塞尔就曾威胁，如果美方坚持相关决定，欧盟就会对一些美国产品征收惩罚性关税，其中包括花生酱、牛仔裤、威士忌酒和哈雷机车等。相关惩罚性关税从6月22日起已经生效。

  • Levi Strauss (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    美欧盟友“相爱相杀”代价几何？

    李维斯牛仔裤明天就涨价？

    虽然欧盟针对美国产牛仔裤的关税已经开始执行，但是行业人士指出，这并不意味着相关服装的价格会立刻上扬。一方面，大多数牛仔裤产地早就不是美国了；另一方面，在服装产业，产品库存量大，而且商家都是提前一季订货。简言之，这次的惩罚关税对服装价格的影响非常有限。

  • Monsanto Bauer Brandon Hedges in Pawnee (AP)

    美欧盟友“相爱相杀”代价几何？

    对农民的一万点伤害……

    而在食品领域，贸易关税的影响就完全不同了。比如，在对欧盟出口玉米的国家中，美国排名第三，虽然这些玉米通常用作饲料，但是惩罚性关税可能导致美国产玉米在国际市场上供过于求从而价格下跌，这对于农民来说可能会是雪上加霜。

  • USA | Harley Davidson (picture-alliance/dpa/Pacific Press/J. Kapoor)

    美欧盟友“相爱相杀”代价几何？

    哈雷“发烧友”请注意！

    在欧洲市场上销售的美国产哈雷机车（Harley Davidson）价格目前一般在1万5到4万欧元之间，如果25%的关税完全转嫁到价格上，那么原本售价2万的摩托车可能会涨到2万5千欧元。

  • Wolfsburg VW Absatzzahlen (dapd)

    美欧盟友“相爱相杀”代价几何？

    特朗普拿欧洲汽车开刀？

    除了钢铝产业之外，美国还在考虑对欧盟的汽车产业征收最高25%的进口税。特朗普表示，汽车制造这样的关键产业对于”我们国家的强大“至关重要。如果真的要征收高额进口税，首当其冲应该就是德国汽车制造商了。

  • Deutschland IAA Eröffnung Merkel mit Zetsche (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    美欧盟友“相爱相杀”代价几何？

    中美贸易战波及德国车企

    汽车制造业对于德国经济来说至关重要，德国总理默克尔也是法兰克福车展这样的行业盛会上的常客（图为默克尔和戴姆勒总裁蔡澈在2017年车展上）。即使美国尚未真正对德国汽车“动手”，但是中国对美国产汽车的报复性关税已经开始对戴姆勒产生消极影响。因为戴姆勒在美国制造的一部分汽车也是销往中国的，所以这家原本就深陷柴油尾气丑闻之中的德国汽车制造商面临更多损失。

    作者: 雨涵


DW.COM

美国市场对德国汽车业到底多重要？

美国总统特朗普与欧委会主席容克就避免美欧贸易战达成一致。在欧盟最担心的加征汽车关税的问题上，谈判也将继续。德国汽车业对美国市场的依赖究竟有多大？ (26.07.2018)  

美德之间的六大冲突

虽然互称盟友，但德国同美国之间存有一系列不和谐因素，特朗普退出G7闭幕宣言，不过是冲突浮上了水面。 (12.06.2018)  

中美贸易战未歇 特朗普：欧盟一样坏

随着中美双方淡化冲突，外界猜测是否为了贸易战和解铺路。特朗普说「不想针对中国」，再次夸耀他和习近平的好关係，称习为「永远的主席...可称是君王」。 (02.07.2018)  

美欧盟友“相爱相杀”代价几何？

特朗普奉行“美国优先”，连盟友也不顾惜，这令布鲁塞尔愤而采取反制措施。来看看双方都使出了哪些“杀手锏”，而企业和消费者又面临哪些影响。 (23.06.2018)  

相关内容

Weizenfeld im Bundesstaat Washington, USA

贸易战开打近两月 美农户心急如焚 30.08.2018

从7月6日第一波中美关税战开始，至今将近两个月。美国农户现况如何？一起从大豆、小麦和樱桃，看看他们怎么求存。

Peking Donald Trump Xi Jinping

关税贸易战：特朗普损人不利己？ 25.08.2018

美中贸易争端进入新一回合：双方都对价值上百亿美元的进口商品加征关税。美国希望以此保护本国经济，但美国企业也是惩罚性关税的受害者，特别是小企业。

Schwein im Stall

生猪饲料涨价 大豆战役后果严重？ 23.08.2018

中美本周三启动新一轮贸易谈判，但双方对谈判结果并不抱乐观态度。中美贸易战打响后，第一个高潮便是大豆战役。为报复美国对340亿中国商品加征关税，中国自7月初起对美国进口大豆征收25%的关税。其后果在中国现已开始显现。

广告
China Smog in Baoding (picture-alliance/dpa/Imaginechina)

严防秋冬空污 中国:从实际出發

为了严防秋冬空污，中国国务院副总理韩正召开大气污染防治专题工作会议，誓言要打赢「蓝天保卫战」。 

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 