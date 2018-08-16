欧盟：若美国征税会即刻叫停谈判

（德国之声中文网）欧盟贸易专员马尔姆斯特罗姆周四在布鲁塞尔说，如果特朗普违反约定，对进口汽车征收惩罚性关税："我们会立即中断谈判"。

她在欧洲议会上的听证会表示，目前还在试探期，"我们指的是可能的谈判。"在正式开启谈判之前，委员会需要得到授权，欧盟成员国和欧洲议会要就此进行讨论。

欧委会主席容克 (Jean Claude Juncker)7月中旬出人预料地在华盛顿与特朗普达成协议。欧盟同意未来从美国进口更多大豆和液化气。双方商定要谈论取消工业关税的问题，在谈判期间不会出台新的税收规定。但美国不愿意讨论取消汽车税的话题。

欧盟贸易专员马尔姆斯特罗姆也驳回了贸易委员会成员的质疑："我们并没有作出任何让步。"她指出，事实上欧洲从美国进口的大豆数量确实增加了，原因是，目前为止欧盟的供应国巴西因中美贸易纷争，向中国出口大豆数量增加了。而是否进口液化天然气是由市场决定的，她表示，一些欧盟国家对此感兴趣。

马尔姆斯特罗姆尤其提到美国可能对进口汽车征税。她说，欧盟愿意"将汽车税降到零，如果美国也作出同样举动的话。"

文木 / 叶宣 （德新社）