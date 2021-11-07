 欧盟：能源飙升导致更多家庭陷入“能源贫困” | 经济纵横 | DW | 18.10.2021

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经济纵横

欧盟：能源飙升导致更多家庭陷入“能源贫困”

欧盟劳工专员施密特(Nicolas Schmit)发出警告，今年冬天，无力负担家庭取暖费用的人数预计会上升。全球能源价格上涨也让供暖成本大幅飙升。

Ältere Frau wärmt sich die Hände am Kaminofen

欧洲有数百万人的家庭无法负担取暖费用

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北溪2号营运商10月18日表示，两条管线中的第一条已完成注入技术性测试气体，只待获得德国试运行许可证，即可正式开始运行。 这条连接俄罗斯与德国的天然气管道备受争议，德美之间存在重大分歧。

主要产煤省份山西发生洪灾，进一步加剧了煤炭供应的紧张局势，中国动力煤价格周三飙升至历史新高。

（德国之声中文网）欧盟劳工专员尼古拉斯·施密特(Nicolas Schmit)上周日（10月17日）发出警告，由于能源价格上涨，今年冬天欧洲或会出现能源短缺。接受德新社采访时他表示，欧洲有数百万人的家庭无法负担取暖费用：“这个数字可能会进一步上升。”

虽然欧委会可以帮助欧盟各国限制高能源价格对民众的影响，但施密特表示，主要还是要取决于各国政府采取行动。当一个家庭无力负担供暖费用，这个家庭就处于“能源贫困”。

今年9月欧洲工会联盟(ETUC)警告称，在欧洲，有270多万人即使有工作也负担不起采暖费用。

上周，德国将对可再生能源的税收削减了三分之一，这项税收占私人电费的五分之一。法国将向低收入家庭提供100欧元的采暖补助费用。

经济反弹导致价格上涨

最近几周，全球天然气和煤炭价格达到创纪录的水平，石油价格飙升至每桶80美元以上。分析人士指出，这波能源价格上涨的原因是经济正在从新冠疫情中进行复苏。

一些政治人物将能源价格上涨归咎于俄罗斯，欧盟大约50%的天然气进口来自俄罗斯。俄罗斯的天然气供应在疫情期间下降，目前已恢复正常水平，但仍然供不应求。

越来越多的人猜测，莫斯科可能不会向欧洲输出更多天然气，以此向德国施压，迫使其正式启用上月竣工的北溪2号天然气管道。批评者指出，这条管道将使欧洲过于依赖俄罗斯的天然气。

欧盟此前曾表态指出，能源价格飙升是暂时的，情况将会在春季缓解。
 

(德新社等)

 

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