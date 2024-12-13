欧盟能与“沙姆解放阵线”打交道吗？

欧盟欢迎阿萨德的倒台，但在是否能与被认定为恐怖组织的“沙姆解放阵线”打交道的问题上，仍然还有诸多顾虑。

（德国之声中文网）欧盟与国际社会大多数成员一样，对叙利亚阿萨德政权在前基地组织分支“沙姆解放阵线”（ HTS）领导的叛军进攻下迅速垮台感到震惊，几乎没有时间制定应对策略。

欧盟欢迎阿萨德的倒台，但不确定如何和该叛军组织及其领导人朱拉尼（Abu Mohammad al-Golani）打交道。

周日，42岁的朱拉尼领导下的武装力量攻占了首都大马士革，使得独裁者阿萨德仓皇出逃。尽管11月底以来，参与战斗的武装组织不少，但朱拉尼及其率领的HTS民兵显然是主导力量。

一位欧盟发言人告诉记者，欧盟与叙利亚这支主要叛军HTS没有接触。HTS是一个被联合国及包括美国在内的多国政府认定为恐怖组织的极端主义伊斯兰组织。

欧盟在与朱拉尼及其组织的交道面临诸多挑战，目前采取观望态度，以评估该组织未来的行为表现。

独裁政权阿萨德垮台之后，叙利亚人民将迎来怎样的未来？ 图像来源: Leo Correa/AP Photo/picture alliance

欧盟可以与前基地组织分支对话吗？

简单一下回顾朱拉尼的履历，我们就可以理解欧盟的顾虑。他曾加入基地组织（al-Qaeda）参与反对美国入侵伊拉克的战斗，并在布卡监狱服刑，其间与多个具有全球目标的圣战组织成员交往。

在接受美国公共广播公司PBS采访时，他承认多年前返回叙利亚后，曾从“伊斯兰国”（IS）获得资金支持——“伊斯兰国”一度占据伊拉克和叙利亚的大部分领土。在基地组织与“伊斯兰国”的地盘争夺中，他选择了前者。但在2016年，他与基地组织断绝关系，将自己塑造成一名民族主义的伊斯兰主义者，目标是推翻阿萨德。

朱拉尼已经实现了这一目标，目前控制着此前由阿萨德政府统治的叙利亚。但他仍然是被通缉的对象，美国悬赏1000万美元征集能够将其抓捕的信息。一些分析人士认为，现在或许是时候考虑在某些条件下取消对朱拉尼及HTS的恐怖组织认定了。

“取消这个认定是一个复杂且棘手的问题，”中东研究所叙利亚项目主任查尔斯·利斯特（Charles Lister）在社交媒体X上发文称。

“据我了解，那样将提出一系列分阶段的条件，要求HTS遵守，包括军事、政治和治理改革，以及对先前记录在案的犯罪行为负责的措施。”

关于HTS杀戮和酷刑的指控

根据联合国今年9月发布的一份报告，自2月以来，HTS控制的伊德利卜（Idlib）地区的叙利亚人一直在抗议该组织的恶行，包括“酷刑和拘留期间的死亡”。

美国2022年发布的关于叙利亚人权状况的国家报告指出，HTS等武装团体实施了广泛的虐待行为，包括非法杀戮和绑架、不公正的拘留、身体虐待、平民死亡以及招募童子军。该报告也指控其他几支叙利亚叛军存在类似行为。

国际组织人权观察的一份声明称，2019年，至少有6名人士曾经在被HTS拘留期间遭到酷刑。

朱拉尼否认参与过任何此类行动，并在最近告诉CNN，这些虐待行为“并非在我们的命令或指导下发生”，相关责任人已经被追究责任。

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包容性政府是获得西方承认的关键

欧盟对HTS还有更多的关注。

由27个成员国组成的欧盟特别关注少数群体的安全、妇女权利以及不同反对派群体的平等代表权。

欧盟反对阿萨德的一个主要原因是，他拒绝落实联合国安理会第2254号决议，该决议呼吁在叙利亚实现停火和政治解决。

“我们呼吁实现平静和包容的政治过渡，并保护所有叙利亚人，包括所有少数群体，”欧盟最高外交官卡娅·卡拉斯（Kaja Kallas）在HTS及朱拉尼占领大马士革后不久在X上发帖说。

目前，HTS已承诺保护宗教少数群体，对所有叙利亚士兵宣布大赦，与叙利亚现任总理合作组建过渡政府，并表示不会对女性的穿着提出要求。

欧盟是否应抓住机会？

叙利亚内战持续近14年，在此期间，超过100万叙利亚人移居欧盟诸国，是全球最大的寻求庇护者群体之一。近日，欧盟内的几个政治团体提出应遣返叙利亚人，包括德国在内的几个成员国在阿萨德逃离大马士革后不到48小时就暂停处理叙利亚难民的庇护申请。

欧洲外交关系委员会中东与北非项目主任朱利安·巴恩斯-戴西（Julien Barnes-Dacey）告诉德国之声，欧盟必须投入大量资源和政治努力，促成叙利亚包容性政府的建立。

他说，欧盟必须“迅速且有意义地努力激励叙利亚走向积极的轨道”，因为HTS出现了思想变化的迹象。

“这是保障欧洲利益的唯一可行途径——无论是实现地区稳定、防止新的冲突和恐怖主义，还是让数百万叙利亚人最终回家，抑或永久削弱俄罗斯等敌对势力的区域影响。”他在巴恩斯-戴西书面回复德国之声提问时说。

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“听其言，观其行”

虽然有些专家表示HTS可能已经缓和了其意识形态，但也有人对此持怀疑态度，认为这只是一次公关活动。

世纪基金会研究员阿伦·伦德（Aron Lund）告诉德国之声：“HTS现在正试图展现友好形象，以便在建立新政权时获得叙利亚人最大程度的支持，并尽量减少与西方和阿拉伯国家的摩擦。但是它们并不一定会一直如此。”

“在受到威胁时，这类组织几乎总会回归其本源及牢固基础——对HTS来说，其核心就是圣战。”他说。

欧盟充分意识到这种风险，目前仍然采取谨慎态度，以确定HTS的转型是真心诚意还是欺世盗名。欧盟的政策将取决于HTS及其领导人接下来的行动。

“随着HTS承担的责任越来越大，我们不仅要听其言，还要观其行。”欧盟发言人阿努瓦尔·艾尔·阿努尼（Anouar El Anouni）说。



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