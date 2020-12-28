 欧盟缓批阿斯利康疫苗上市 | 科技环境 | DW | 31.12.2020

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科技环境

欧盟缓批阿斯利康疫苗上市

安全重于速度：尽管英国已批准阿斯利康（Astrazeneca）新冠疫苗上市，欧洲药品管理局（EMA）仍继续其对该疫苗的严格审核程序。

Coronavirus Impfstoff Symbolbid

（德国之声中文网）与英国不同，欧盟不颁发紧急使用许可证，而是与保护措施、监控和责任相捆绑的有条件上市许可。设址阿姆斯特丹的欧洲药品管理局周三（12月30日）晚间作了这一通报。该机构称，由此才能保障疫苗符合欧盟严格的安全、有效性和质量的严格标准。

英国瑞典药业康采恩阿斯利康和牛津大学联合开发的这一疫苗目前正接受欧洲药品管理局主持的模组批次（Rolling Review）审查。在这一程序中，生产商分批呈送数据，由此加快对疫苗的审核及可能的批准程序。

欧洲药品管理局透露，迄今，若干与安全性和有效性的临时数据已获评估。相关数据来自分别在英国、巴西、南非进行的4个临床试验结果。最近收到的数据于12月21日提供。来自实验室的数据已评估完毕，对疫苗质量的评定尚在进行之中。已要求生产商提供有关质量、安全性和有效性的更多科学信息。欧洲药品管理局表示，明年一月份，将收到更多临床数据，明年首季，会获得美国一项临床研究的中期结果。

Rotterdam | Impfstoff Zulassung | Pfizer und BioNTech

德国于12月27日开始施打疫苗

德美疫情仍非常严峻

德国在2020年的最后一天，由罗伯特·科赫研究所公布的24小时内新增感染新冠病毒的人数为32552人，同一期间死于同新冠病毒有关疾病的人数为964人。该研究所称，因圣诞节假期期间很多部门停止工作，当时统计的数据不完整，而现在的数字里包括了圣诞节期间漏报的数字，很可能因此显得偏高。

自12月27日德国开始施打疫苗以来，已有13万人接种，他们均属于超过80岁的高危人群，以及在卫生系统工作的医疗护理人员。

美国的情形很糟糕。据约翰·霍普金斯大学周四公布的数据，当日新增感染人数近23万，死亡超过3800人。

 

凝炼/李鱼（德新社）

 

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阿斯利康&牛津疫苗有效性可达90%

英国制药公司阿斯利康本周一宣布，该公司与牛津大学共同开发的新冠疫苗有效性可以达到90%。和其他一些候选疫苗相比，这款疫苗价格较为便宜，且无须在极低的温度下冷藏，因此运输便利，方便抵达世界每个角落。  

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