 欧盟统计局：大多数难民想去德国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.12.2021

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新闻广角

欧盟统计局：大多数难民想去德国

根据欧盟统计局公布的最新统计报告，德国比以往任何时候都更是在欧盟寻求庇护者的主要目的地，首次庇护申请中有四分之一在德国提出。寻求庇护者中，叙利亚人最多。

在欧盟国家，德国收到的庇护申请最多

在欧盟国家，德国收到的庇护申请最多

（德国之声中文网）今年头9个月，在欧盟首次申请庇护量为355955人次，申请人次最多国家是德国，为100240，在欧盟国家中排名第一，法国位居第二，为73255人次。 

相关数字出自欧盟统计局（Eurostat ） 的一份报告。据冯克传媒集团报纸报道，在德国的庇护申请数量同比增15%；在欧盟内的比重也加大，2020年为24.3%，2021年同期为28.4%。  

寻求庇护者从哪里来？

大多数寻求庇护者来自叙利亚 (66145人)、阿富汗 (53625)、伊拉克（15775 ）。 

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“我总觉得欠德国的太多”

庇护申请获批数字也很能说明问题。 2021年7月至9月，欧盟共批准115025 份申请，其中大部分是在德、法两国。在德国，29970 份申请中有 16300 份获批；而在法国，33325 份申请中只有 9425 份获批。

去年，进入欧洲各国的寻求庇护者数量大幅下降，主因是新冠疫情。 大瘟疫爆发前的2019 年，在欧盟申请庇护者为 61.2万。 

（路透社，福音教通讯社）

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希望与幻灭：两个截然不同的流亡故事

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2020年德国境内难民申请人数减少三成

这也是新冠疫情的一个结果：今年在德国申请避难的人数下降了约30%。其他欧盟国家的难民庇护申请数量也出现类似的下降。  

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