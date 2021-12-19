欧盟给Novavax新冠疫苗开绿灯

（德国之声中文网）欧盟分支机构欧洲药品管理局（EMA）12月20日在阿姆斯特丹宣布，建议批准美国制药企业的Novavax新冠疫苗。这是一款“重组蛋白疫苗”。相关研究指出，该疫苗的有效性高达90%。

美国制药企业Novavax此前称，它研制的这款疫苗对预防新冠染疫者得重症保护率达100%，且总体保护率也高于90%。鉴于此，有望在全球疫苗接种战役中发挥核心作用。Novavax疫苗也须注射两次。

与其它疫苗有何不同？

与此前批准的疫苗不一样，Novavax的这款疫苗（NVX-CoV2373）既不是mRNA疫苗，也不是载体疫苗（如阿斯利康或强生疫苗），而是“重组蛋白疫苗”，采用蛋白质亚基及重组病毒糖蛋白纳米颗粒技术。

可以说，该疫苗按照人们所熟悉的乙型肝炎或破伤风疫苗的原理发挥作用：免疫系统对疫苗中的蛋白质产生反应。不过，其免疫反应要快得多，因为人体不必像其它疫苗那样需先产生棘突蛋白。

据德国亥姆霍兹中心（Helmholtz-Zentrum）疫苗学和应用微生物学部主任古兹曼（Carlos Alberto Guzman）教授此前对德国之声说，在mRNA疫苗因新冠疫情而获突破性进展之前，重组疫苗被认为是一项特别具有前瞻性的成熟技术：“基于蛋白质的疫苗为大家熟知，耐受性总体更强，对它没有大疑问。美中不足的是，重组蛋白疫苗比载体疫苗或mRNA疫苗的研发时间要长。”

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