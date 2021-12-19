 欧盟给Novavax新冠疫苗开绿灯 | 科技环境 | DW | 20.12.2021

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科技环境

欧盟给Novavax新冠疫苗开绿灯

在欧盟，第五种新冠疫苗即将上市。欧洲药品管理局12月20日给Novavax新冠疫苗开绿灯。此前该疫苗经历了较长的审查过程，专家们对于有关其效果和风险的研究进行了评估。

Novavax

（德国之声中文网）欧盟分支机构欧洲药品管理局（EMA）12月20日在阿姆斯特丹宣布，建议批准美国制药企业的Novavax新冠疫苗。这是一款“重组蛋白疫苗”。相关研究指出，该疫苗的有效性高达90%。

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尽管已完全接种，但仍有一些人感染COVID-19新冠。接种失效原因何在？有多危险？ 以下是德国之声的事实核查。

继加拿大和美国之后，欧盟现在也批准为12至15岁的少年儿童接种BioNTech/辉瑞公司的疫苗。其他疫苗也有望尽快获得批准。但这个年龄段的孩子到底需不需要接种疫苗呢？

接种新冠疫苗会导致不孕不育？疫苗会改变人体基因？网上有许多关于新冠疫苗的传闻。孰真孰假？德国之声针对四个常见问题进行了事实核查。

美国制药企业Novavax称，它研制的这款疫苗对预防COVID-19新冠染疫者得重症保护率达100%，且总体保护率也高于90%。鉴于此，它有望在全球疫苗接种战役中发挥核心作用。

美国制药企业Novavax此前称，它研制的这款疫苗对预防新冠染疫者得重症保护率达100%，且总体保护率也高于90%。鉴于此，有望在全球疫苗接种战役中发挥核心作用。Novavax疫苗也须注射两次。

与其它疫苗有何不同？

与此前批准的疫苗不一样，Novavax的这款疫苗（NVX-CoV2373）既不是mRNA疫苗，也不是载体疫苗（如阿斯利康或强生疫苗），而是“重组蛋白疫苗”，采用蛋白质亚基及重组病毒糖蛋白纳米颗粒技术。

可以说，该疫苗按照人们所熟悉的乙型肝炎或破伤风疫苗的原理发挥作用：免疫系统对疫苗中的蛋白质产生反应。不过，其免疫反应要快得多，因为人体不必像其它疫苗那样需先产生棘突蛋白。

据德国亥姆霍兹中心（Helmholtz-Zentrum）疫苗学和应用微生物学部主任古兹曼（Carlos Alberto Guzman）教授此前对德国之声说，在mRNA疫苗因新冠疫情而获突破性进展之前，重组疫苗被认为是一项特别具有前瞻性的成熟技术：“基于蛋白质的疫苗为大家熟知，耐受性总体更强，对它没有大疑问。美中不足的是，重组蛋白疫苗比载体疫苗或mRNA疫苗的研发时间要长。”

延伸阅读：Novavax新冠疫苗显示高效力

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事实核查：新冠疫苗会改变DNA吗？

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