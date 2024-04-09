欧盟给乌克兰造弹药 却依赖于中国产硝化棉？

（德国之声中文网）为了给乌克兰在战场上提供补给，同时也填补自身的弹药库存，欧盟原先的计划是在2024年底之前，将北约最主要口径尺寸的弹药产量提高到每年150万枚。如今欧盟距离自己的承诺还相差甚远。

然而，欧洲缺乏的不仅仅是制造弹药的产能，而且还缺乏生产必需的火药。此前，法国总统马克龙也承认：“我们目前真正缺少的，是火药。”

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火药被用于推进剂，可以将炮弹发射到数十公里以外。火炮的简单爆炸装置通常由三部分组成：钢制外壳、炸药和雷管。欧洲只有很少的几家火药制造商，包括在法国、比利时和瑞典设厂的Eurenco，以及由德国军工企业莱茵金属（Rheinmetall）持有多数股份的Nitrochemie，在德国和瑞士设有生产基地。

欧洲对乌克兰的武器承诺恐无法兑现

可以说火药生产是欧盟目前所面临的主要瓶颈。欧盟内部市场事务专员布雷顿（Thierry Breton）指出：“制造火药需要一种特定的棉花，而这种棉花主要来自中国。”

他说的这种棉花指的就是硝酸纤维素，俗称硝化棉，它可以作为炸药的原料，而中国的硝化棉产量在全球总量中占比大约为70%。布雷顿补充道：“几个月前，来自中国的硝化棉供货恰恰停止了。”

莱茵金属总裁帕佩尔格（Armin Papperger）对英国《金融时报》表示，欧洲大约七成的硝化棉来自中国。这一供货渠道存在出于政治原因而中断的风险。“因此我们目前在尽可能多地采购，以填充我们的仓库”，帕佩尔格透露，莱茵金属已经囤积了足够支撑未来三年的库存。

欧盟内部市场事务专员布雷顿表示，科研人员目前已经找到了中国产硝化棉的替代品。能够生产这种替代品的企业，未来将会得到补贴。他预计，到年底欧盟应该能够将其炮弹年产量提高到150万到170万枚。而俄罗斯的年产量估计大约在不到200万枚。

（法新社、n-tv）

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