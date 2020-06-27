欧盟经济衰退程度比预期更糟

（德国之声中文网）根据欧委会周二（7月7日）在布鲁塞尔发表的最新预估报告，2020年，欧元区经济将萎缩8.7％，整个欧盟萎缩8.3％。不过，欧委会同时指出，初步迹象显示，低谷可能已经走出。



今年5月，欧委会曾预期，欧元区19国经济总量将下降7.7％，整个欧盟下降7.4％。该机构称，现在，预估值再度调低，原因在于，取消抗疫限制措施的步骤小于当时的设想。

像德国大型肉类加工厂通内斯这样的地方性新冠感染爆发现象有可能加剧局势恶化





2021年缓慢复苏



来年的复苏程度也将弱于此前的设想。欧委会现在预期，2021年，欧元区经济将仅增长6.1％；整个欧盟增长5.8％。而在今年5月份的预估报告中，欧委会的预估值尚还分别是6.3％及6.1％。



在周二的报告中，欧委会指出，虽然多数国家在三月中旬方颁布禁足令，但疫情的影响今年首季已然严重。停摆措施有效期长达数周，导致二季度国内生产总值的下降幅度超过第一季度。



各成员国受创程度不一



不过，报告指出，有关5、6月份的首批数据显示，最严重的情况可能已经过去，下半年将出现复苏，但不会是全面的，而且，各成员国的情况各不相同，大流行瘟疫给欧盟成员国造成的休克程度也各不相同。



这一点也表现在欧委会对个别成员国的国内生产总值的预估值中：德国经济今年将"只"萎缩6.3％；欧元区的另外3个重量级成员将呈二位数降幅，其中，法国10.6％，西班牙10.9％，意大利甚至是11.2％。





根据该预估报告，来年，这些国家经济景气将恢复稳定，并实现6.1％（意大利）到7.6％的增长（法国）。



还面临其它风险



欧委会指出，不仅预估恶化，而且，预估本身有很大不稳定因素，--存在大量风险。欧委会现在的预估以不出现第二波感染为前提，而大流行瘟疫的规模和持续时间基本无法预知。报告指出，存在着对就业市场的影响长于预期、很多企业市场流动性问题而致众多企业出现偿付能力问题等巨大风险。该机构也认为，还存在着金融市场发生不稳的风险、存在着欧盟成员国在采取各自的危机措施时相互不充分协调等危险。



再一个风险是：若与英国的贸易谈判失败，则有可能使经济增长的前景更为黯淡，对英国而言，尤其如此。欧委会在报告中指出，鉴于对自2021年起的双边贸易关系还不清楚，目前只能从技术角度做出预测，即一切照旧。



凝炼/达扬（德新社、路透社）