欧盟经济安全战略：保护科技不流向中国

（德国之声中文网）欧盟委员会周三（1月24日）公布经济安全领域的去风险战略文件。文件本身没有点名任何国家，但与"可靠伙伴"合作和"降低风险"，显然矛头指向北京。欧盟竞争委员维斯塔格（Margrethe Vestager）曾在与此相关的发言中明确阐述过。

这份文件显示，欧盟首次将安全与贸易连接起来，提升到战略的高度。路透社认为，中国在绿色科技和关键矿产的生产方面占主导地位，以及同俄罗斯的密切关系，受到欧盟更多的怀疑。

法国智库蒙恬研究所国际政治主任杜夏泰尔（Mathieu Duchatel）也认为，这份文件针对中国，他对法新社表示，"欧盟与中国关系的变化，是推动欧盟制定经济安全战略的动力，这是欧盟出现的非常新的现象。"

欧中峰会：有对话但难有成果

欧盟去风险战略的内容

欧盟的经济安全战略将收紧对直接投资的管理。欧盟希望通过立法，规定投资的最低标准，要求所有成员国对来自外国的投资进行审查，如果确定它们构成安全风险，可以阻止这样的投资。此外，欧盟希望其建议得到相关审核国家的考虑。

更好地协调出口，特别是对可能具有军民两用的产品，更严格管控参与和获取关键技术研究的人员。

改善科研安全。欧委会建议各成员国创建共同的政治框架，为保护科研的安全提供资金。尤其在军民两用科研领域，建议引入科研安全咨询机制。

欧盟在公布文件一周前做出一些调整，就"改善对欧盟敏感科技流向国外的管控"进行了修改。文件原本规定，某些企业对外投资时必须经过欧盟审批。目前，这条规定暂时收回，还需充分征询专家意见，一年后再做宣布。

什么是脱钩？什么是去风险？

实施是难题

在欧盟范围内推动这类措施将遇到很大阻力，因为出口和投资控制一直是各成员国自己的职权。但是，越来越多的人已认识到，欧盟需要整合其经济实力，与中国、美国等对手进行竞争。

一名欧盟外交官对路透社表示，"这个问题很棘手，可能需要一些时间来推进。实施也将很困难。不过，必须面对新的地缘政治现实。"

新冠疫情、俄乌战争、网络袭击以及地缘政治的紧张格局，加重了欧盟的危机感。在这一背景下，去年6月，欧委员启动了经济安全的相关讨论。当年10月，欧盟公布了一份包括4项关键技术的风险清单，它们是：先进半导体、人工智能、量子计算和生物技术。在这些领域，外国投资将受到严格审核。

谁发明了 “去风险”？ 冯德莱恩智库演讲 2023年3月30日，欧盟委员会主席冯德莱恩在布鲁塞尔两个欧洲智库主办的活动中用英语发表演讲。她指出中国和欧洲之间的经济关系正变得越来越不平衡，中国“明确地将军事和商业领域融合在一起”的做法给欧洲安全带来了风险，因此需要去风险，并且更好地运用现有工具，以维护欧洲经济利益。“我们之间的关系不是非黑即白，而我们的答案也不可能如此。因此我们必须聚焦于去风险（De-Risking），而不是脱钩。”

谁发明了 “去风险”？ 对华关系新的关键词 冯德莱恩的讲话获得了巨大关注。“去风险”这个说法也随即开始在德国和美国被媒体和政界人士引用。《纽约时报》认为，这一表述是对欧盟对华关系新的概括，德国和法国外交官此后在国际组织中推广“去风险”的概念，并使之体现在当年5月广岛G7峰会声明的内容中。德国《明镜》周刊则指出，冯德莱恩希望在用词上保留空间，与美国一段时间以来使用的“脱钩”有所区别。

谁发明了 “去风险”？ 依赖是个“好选择”？ 德国外长贝尔博克4月中访华期间也表示，德国并非要与中国“脱钩”，而是要“降低风险”，就是说欧洲应降低对中国“不健康”的依赖。同时出席记者会的中国外长秦刚则回应说，“中德是伙伴，不是对手”，双方在供应链上相互依赖“是市场规则下最优的选择”；只要两国都保持开放，“就没有必要担心所谓的依赖”。

谁发明了 “去风险”？ 肖尔茨是始作俑者？ 有德国媒体注意到，最早公开使用“去风险”一词的并不是冯德莱恩，而是德国总理肖尔茨。2022年11月德国《明星》杂志（Stern）在肖尔茨访华前的一篇报道中引述他谈到对中国产业链的依赖性时说到：“去风险和多样化是当务之急。”但当时这一说法并未引起特别的舆论关注。

谁发明了 “去风险”？ 金融术语 “去风险”（De-Risking）一词并非新近的发明，而是一个金融行业的术语，指的是银行或投资者收缩或终止交易关系，以降低支付违约的风险。而欧盟执委会主席冯德莱恩在2023年1月，亦曾在世界经济论坛上表示，欧盟虽需要“与中国合作和贸易”，但仍须修正与中国的商业交易方向，寻求与这个世界第二大经济体“降低风险，而非脱鈎”。

谁发明了 “去风险”？ 沙利文：免受胁迫 华盛顿的官员也开始使用“去风险”的表述。今年4月底，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）在华盛顿布鲁金斯学会发表讲话时表示，“去风险意味著拥有弹性的有效供应链，并确保我们不会受到任何国家的胁迫。”“我们只是要确保美国和盟国的技术，不会被用来对付我们自己，”而并不是要切断贸易，他强调，“正如冯德莱恩主席不久前所说的。”

谁发明了 “去风险”？ 跨大西洋共识 德国《商报》指出，在这个问题上，冯德莱恩、德国总理肖尔茨以及美国国家安全顾问苏利文显然已经形成了共识。“同'脱钩'不同的是，'去风险'的目的并不是要在经济上孤立中国，而是要增强欧洲自身的经济抗压能力。”

谁发明了 “去风险”？ G7峰会余音 5月的广岛G7峰会结束后，英国首相苏纳克（左二）对媒体表示，英国和G7集团其它国家在共同寻找方法，减少中国带来的挑战。“这一切都是关于去风险，而不是脱钩。”他补充说：“我们（七国集团）正在采取措施防止中国利用经济胁迫来干涉其他国家的主权事务。”

谁发明了 “去风险”？ 北京：不要“鹦鹉学舌” 对G7会议公报本已大为不满的北京做出激烈反应，中国驻英国大使馆发言人指责首相苏纳克的言论是“鹦鹉学舌”。中国外交部（图）之前就G7公报表示：“对于所谓‘经济胁迫’，美国大搞单边制裁、‘脱钩断链’，才是把经贸关系政治化、武器化的真正‘胁迫者’。我们奉劝七国集团不要做经济胁迫的同谋和帮凶。”

谁发明了 “去风险”？ 李强斥“伪命题” 中国总理李强6月27日在天津举办的世界经济论坛（WEF）“夏季达沃斯论坛”开幕式上发表演讲时说：“现在在西方，有些人在炒作所谓的‘降依赖、去风险’，我认为在一定程度上看，这两句话就是一个伪命题。”他认为，风险管控应该由“企业去做相应的判断和选择”，政府和相关组织“不应该去越俎代庖，更不应该将去风险扩大化、政治化、意识形态化”。

谁发明了 “去风险”？ 走入欧盟对华战略 共同的对华政策也是6月30日结束的欧盟峰会上的一个重要议题。峰会联合声明称，将支持继续保持同中国的经贸关系，同时减少欧洲对中国的的经济依赖。"去风险"在本次声明中正式登场，成为一个概念，今后欧盟将以它作为指导方针推出对华战略。但有批评指，欧盟目前表述的“去风险”仍缺乏具体的计划和责任规范。

谁发明了 “去风险”？ 德国首份对华战略 2023年7月13日，德国联邦内阁通过首份对华关系战略，“不脱钩、去风险”是重要内容之一。文件称，德国将继续与中国的交流与合作，同时应“降低关键领域的依赖性”。德国政府将提高社会对涉华风险的敏感度，加强与企业的交流，提醒企业做好风险管控。文件还强调，单方面改变台湾海峡现状是不可接受的，台海军事冲突升级将影响到德国和欧盟的利益。



（综合报道）

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