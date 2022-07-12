欧盟经济前景预测：通胀加快 增长放缓

（德国之声中文网）根据欧盟委员会日前（7月14日）公布的一份夏季预测报告，俄罗斯侵乌战争导致的能源危机给欧元区增长前景蒙上阴影，助推通胀。总部位于布鲁塞尔的欧委会预计，本年度，欧盟国内生产总值（GDP）将仅增长2.6％。

在春季预估报告中，欧委会的预估值尚为2.7%。2023年，增长率将只是1.4%，而非之前预期的2.3%。

令人扫兴的数字

欧委会同时预期，今年欧元区的通货膨胀率将是7.6%（之前为6.1%）。欧盟经济与货币事务委员真蒂洛尼（ Paolo Gentiloni ）认为，欧盟家门口的这场战争导致了这一局面。这位意大利人强调指出，俄罗斯无端入侵乌克兰，给全球经济带来新震荡，扰乱能源和粮食供应，引发价格暴涨，市场信心受损。

欧盟经济与货币事务委员真蒂洛尼（Paolo Gentiloni ）介绍欧盟夏季景气预测报告

真蒂洛尼表示，尽管如此，与上次预测相比，今年增长将基本保持稳定，但对于明年，委员会大幅下调了预估值。他称，整个欧盟--不限于欧元区--今年通胀率将达8.3%，而不是6.8%；明年通胀率会大致减半，其中，欧元区预计平均为4%，欧盟为4.6%。

德国经济增长乏力

欧委会指出，在欧洲，新冠疫情后的经济复苏促进了增长，但尽管夏季假期有一令人鼓舞的开端，下半年的经济活动预期仍将受抑制。

根据该预测报告，创纪录的通胀率将在今年达到顶峰，来年逐步缓解，但仍远高于欧洲央行所希望的2.0%的目标。

涉及德国，欧委会预测，2022年通胀率7.9%，2023年为4.8%；今年的经济增长率从1.6%下调至1.4%；2023年，经济预计增长1.3%，这明显低于今年春季2.4%的预测。

（德新社，路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。