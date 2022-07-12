欧盟经济前景预测：通胀加快 增长放缓

（德国之声中文网）根据欧盟委员会日前（7月14日）公布的一份夏季预测报告，俄罗斯侵乌战争导致的能源危机给欧元区增长前景蒙上阴影，助推通胀。总部位于布鲁塞尔的欧委会预计，本年度，欧盟国内生产总值（GDP）将仅增长2.6％。
在春季预估报告中，欧委会的预估值尚为2.7%。2023年，增长率将只是1.4%，而非之前预期的2.3%。
令人扫兴的数字
欧委会同时预期，今年欧元区的通货膨胀率将是7.6%（之前为6.1%）。欧盟经济与货币事务委员真蒂洛尼（ Paolo Gentiloni ）认为，欧盟家门口的这场战争导致了这一局面。这位意大利人强调指出，俄罗斯无端入侵乌克兰，给全球经济带来新震荡，扰乱能源和粮食供应，引发价格暴涨，市场信心受损。
欧盟经济与货币事务委员真蒂洛尼（Paolo Gentiloni ）介绍欧盟夏季景气预测报告
真蒂洛尼表示，尽管如此，与上次预测相比，今年增长将基本保持稳定，但对于明年，委员会大幅下调了预估值。他称，整个欧盟--不限于欧元区--今年通胀率将达8.3%，而不是6.8%；明年通胀率会大致减半，其中，欧元区预计平均为4%，欧盟为4.6%。
德国经济增长乏力
欧委会指出，在欧洲，新冠疫情后的经济复苏促进了增长，但尽管夏季假期有一令人鼓舞的开端，下半年的经济活动预期仍将受抑制。
根据该预测报告，创纪录的通胀率将在今年达到顶峰，来年逐步缓解，但仍远高于欧洲央行所希望的2.0%的目标。
涉及德国，欧委会预测，2022年通胀率7.9%，2023年为4.8%；今年的经济增长率从1.6%下调至1.4%；2023年，经济预计增长1.3%，这明显低于今年春季2.4%的预测。
（德新社，路透社）
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贫穷在德国是什么模样？
高楼下的昏暗前景
这里是不来梅的Grohner Düne区，据统计这里是全德国贫困风险最高的地方，有超过五分之一的人属于贫困人口。在德国，收入低于平均线60%的人，被视为贫困人口。
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为“救济餐桌”做准备
不来梅有三个为穷人提供的“救济餐桌”，膳食都靠公司、面包房、超市等捐赠。图片上，“救济餐桌”的工作人员正在为Burg“餐桌”做准备，每天有大约125人来这里。
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多元化的贫穷
来“餐桌”的有个人，也有家庭；有德国退休人员，也有移民、难民。其中一个救济餐桌的负责人表示，不来梅是一个多元的城市，“没有紧张气氛，餐桌的气氛充满宽容和感激”。
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高龄志愿者
在“餐桌”帮忙的很多都是志愿者——比如图上80岁的退休老人Werner Dose。此外，还有一些实习生和“一欧元工作”者。
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衰败的哈勒市
位于德国东部的哈勒，曾经别具魅力，是民主德国的重镇。如今，这个城市日渐衰败。在哈勒新城，有很多闲置的破旧楼房。当地失业率很高，前景很差。
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德国的“穷孩子”
上不起课外辅导、办不起生日聚会、参加不起体育协会——德国有超过200万的“穷孩子”。在哈勒新城，儿童的贫困率更高，三分之一孩子的家庭都要依靠社会福利、社会救济。
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“不让孩子饿肚子”
“Schnitte Ost”这个援助机构向大约50个孩子提供帮助。孩子的年龄在6至15岁之间。负责人说，“我们的座右铭是：不让孩子饿着肚子回家”。
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饭后要刷牙
“Schnitte Ost”的负责人表示，对该机构的需求持续增加，很多孩子来自难民家庭。该援助机构除了提供免费餐饮外，也辅导孩子们的功课，提高他们的日常生活能力，其中也包括教孩子们刷牙。
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流落街头
在柏林，大约6000人流落街头，其中60%是外国人，他们大多来自东欧国家。在欧洲大城市，近年来流浪汉的人数持续增加。
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他的梦想
Jörg是一名建筑机械师，38岁的他已经在街头生活6年了。他曾受过正规职业培训，然而在一次事故中失去了一条腿。他抱怨，柏林的流浪汉越来越多，互相之间的竞争更强了。他说，自己最大的梦想是有一天可以重新玩打击乐，“那真的让我很开心”。
作者: Viola Röser