 欧盟经济前景预测：通胀加快 增长放缓 | 经济纵横 | DW | 17.07.2022

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经济纵横

欧盟经济前景预测：通胀加快 增长放缓

在能源价格一路攀升的背景下，欧盟委员会预测，欧元区本年度通胀率将创历史新高，均值7.6%。与此同时，预计GDP增长仅为2.6%；而2023年的增长前景更是惨淡。

Belgien Brüssel Statue Europa vor Europaparlament

欧盟委员会预测，欧元区本年度通胀率将创历史新高

（德国之声中文网）根据欧盟委员会日前（7月14日）公布的一份夏季预测报告，俄罗斯侵乌战争导致的能源危机给欧元区增长前景蒙上阴影，助推通胀。总部位于布鲁塞尔的欧委会预计，本年度，欧盟国内生产总值（GDP）将仅增长2.6％。 

在春季预估报告中，欧委会的预估值尚为2.7%。2023年，增长率将只是1.4%，而非之前预期的2.3%。 

令人扫兴的数字  

欧委会同时预期，今年欧元区的通货膨胀率将是7.6%（之前为6.1%）。欧盟经济与货币事务委员真蒂洛尼（ Paolo Gentiloni ）认为，欧盟家门口的这场战争导致了这一局面。这位意大利人强调指出，俄罗斯无端入侵乌克兰，给全球经济带来新震荡，扰乱能源和粮食供应，引发价格暴涨，市场信心受损。

欧盟经济与货币事务委员真蒂洛尼（Paolo Gentiloni ）介绍欧盟夏季景气预测报告  

欧盟经济与货币事务委员真蒂洛尼（Paolo Gentiloni ）介绍欧盟夏季景气预测报告  

真蒂洛尼表示，尽管如此，与上次预测相比，今年增长将基本保持稳定，但对于明年，委员会大幅下调了预估值。他称，整个欧盟--不限于欧元区--今年通胀率将达8.3%，而不是6.8%；明年通胀率会大致减半，其中，欧元区预计平均为4%，欧盟为4.6%。 

德国经济增长乏力

欧委会指出，在欧洲，新冠疫情后的经济复苏促进了增长，但尽管夏季假期有一令人鼓舞的开端，下半年的经济活动预期仍将受抑制。 

根据该预测报告，创纪录的通胀率将在今年达到顶峰，来年逐步缓解，但仍远高于欧洲央行所希望的2.0%的目标。 

涉及德国，欧委会预测，2022年通胀率7.9%，2023年为4.8%；今年的经济增长率从1.6%下调至1.4%；2023年，经济预计增长1.3%，这明显低于今年春季2.4%的预测。 

（德新社，路透社）

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  • Blick von der Grohner Düne: Die Hochhaussiedlung gilt als eines der sozial schwachen Viertel in Bremen. Der Stadtstaat hat statistisch gesehen das höchste Armutsrisiko in Deutschland. Mehr als jeder Fünfte hier ist von Armut bedroht. Als arm gilt in Deutschland, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat.

    贫穷在德国是什么模样？

    高楼下的昏暗前景

    这里是不来梅的Grohner Düne区，据统计这里是全德国贫困风险最高的地方，有超过五分之一的人属于贫困人口。在德国，收入低于平均线60%的人，被视为贫困人口。

  • In Bremen gibt es drei Tafeln - Essensausgaben, die der Armut den Kampf angesagt haben. Zur Ausgabestelle Burg kommen täglich rund 125 Menschen. Alles, was der gemeinnützige Verein ausgibt, wurde vorher von Firmen, Bäckereien, Supermärkten oder Drogerien gespendet.

    贫穷在德国是什么模样？

    为“救济餐桌”做准备

    不来梅有三个为穷人提供的“救济餐桌”，膳食都靠公司、面包房、超市等捐赠。图片上，“救济餐桌”的工作人员正在为Burg“餐桌”做准备，每天有大约125人来这里。

  • Zu den Tafeln kommen Familien, Rentner, Migranten und Geflüchtete. Bremen ist ein multikultureller Ort, sagt Hannelore Vogel, eine der Organisatoren. Wir haben hier keine Spannungen. Bei der Tafel erleben wir eine Atmosphäre der Toleranz und der Dankbarkeit.

    贫穷在德国是什么模样？

    多元化的贫穷

    来“餐桌”的有个人，也有家庭；有德国退休人员，也有移民、难民。其中一个救济餐桌的负责人表示，不来梅是一个多元的城市，“没有紧张气氛，餐桌的气氛充满宽容和感激”。

  • Viele ehrenamtliche Helfer wie der 80-jährige Rentner Werner Dose engagieren sich bei der Bremer Tafel. Daneben helfen auch 1-Euro-Jobber und Praktikanten bei der Essensausgabe.

    贫穷在德国是什么模样？

    高龄志愿者

    在“餐桌”帮忙的很多都是志愿者——比如图上80岁的退休老人Werner Dose。此外，还有一些实习生和“一欧元工作”者。

  • In Halle ist der Leerstand im Stadtteil Halle-Neustadt nicht zu übersehen. Halle war zu DDR Zeiten sehr attraktiv. Mittlerweile beherrschen zerfallene Plattenbauten und leer stehenden Wohnungen das Stadtbild. Die Zahl der Arbeitslosen ist hoch und die Aussichten schlecht.

    贫穷在德国是什么模样？

    衰败的哈勒市

    位于德国东部的哈勒，曾经别具魅力，是民主德国的重镇。如今，这个城市日渐衰败。在哈勒新城，有很多闲置的破旧楼房。当地失业率很高，前景很差。

  • Kein Sportverein, keine Geburtstagsfeier, keine Nachhilfe - mehr als zwei Millionen Kinder leiden unter Armut und beinahe eins von sieben benötigt staatliche Hilfe. In Halle-Neustadt ist die Kinderarmut besonders hoch. Die Familie von jedem dritten Kind dort erhält soziale Unterstützung.

    贫穷在德国是什么模样？

    德国的“穷孩子”

    上不起课外辅导、办不起生日聚会、参加不起体育协会——德国有超过200万的“穷孩子”。在哈勒新城，儿童的贫困率更高，三分之一孩子的家庭都要依靠社会福利、社会救济。

  • In der Einrichtung Schnitte Ost werden etwa 50 Kinder zwischen sechs und 15 Jahren nach der Schule betreut. Wir wollen die Kinder weg von der Straße und auf einen geraden Weg bringen, sagt Bettina Schaper, die Leiterin. Vielen mangele es bereits an einem warmen Essen. Unsere Devise hier lautet: Es geht kein Kind hungrig nach Hause.

    贫穷在德国是什么模样？

    “不让孩子饿肚子”

    “Schnitte Ost”这个援助机构向大约50个孩子提供帮助。孩子的年龄在6至15岁之间。负责人说，“我们的座右铭是：不让孩子饿着肚子回家”。

  • Die Nachfrage steigt laut Koordinatorin Bettina Schaper kontinuierlich. Der Hauptanteil seien Kinder von Geflüchteten. Neben der Versorgung mit kostenfreien Mahlzeiten erhalten die Kinder dort Hausaufgabenbetreuung und können mit Gleichaltrigen zusammenspielen und den Alltag meistern. Zähne putzen lernen gehört manchmal auch dazu.

    贫穷在德国是什么模样？

    饭后要刷牙

    “Schnitte Ost”的负责人表示，对该机构的需求持续增加，很多孩子来自难民家庭。该援助机构除了提供免费餐饮外，也辅导孩子们的功课，提高他们的日常生活能力，其中也包括教孩子们刷牙。

  • In Berlin leben Schätzungen zufolge rund 6000 Menschen auf der Straße. Seit Jahren wächst die Anzahl Obdachloser in europäischen Großstädten. Etwa 60 Prozent der Wohnungslosen in Berlin sind Ausländer. Die meisten von ihnen kommen aus osteuropäischen Ländern.

    贫穷在德国是什么模样？

    流落街头

    在柏林，大约6000人流落街头，其中60%是外国人，他们大多来自东欧国家。在欧洲大城市，近年来流浪汉的人数持续增加。

  • Jörg ist gelernter Baumaschinist und lebt seit sechs Jahren auf der Straße. Bei einem Unfall verlor er sein Bein. Er beklagt sich über die wachsende Zahl Obdachloser in Berlin. Die Konkurrenz untereinander sei dadurch gestiegen. Sein größter Traum sei es, eines Tages wieder Schlagzeug zu spielen, so der 38-Jährige. Das hat mir immer richtig Spaß gemacht.

    贫穷在德国是什么模样？

    他的梦想

    Jörg是一名建筑机械师，38岁的他已经在街头生活6年了。他曾受过正规职业培训，然而在一次事故中失去了一条腿。他抱怨，柏林的流浪汉越来越多，互相之间的竞争更强了。他说，自己最大的梦想是有一天可以重新玩打击乐，“那真的让我很开心”。

    作者: Viola Röser


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