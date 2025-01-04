欧盟筹划新支付系统 抗衡Paypal、支付宝

德国联邦银行董事会成员巴尔茨指出，推出数字欧元和建立欧洲支付系统属于重要的战略项目，让欧洲不依赖于美国和中国。

（德国之声中文网）欧洲央行（ECB）和德国联邦银行正在筹备推出数字欧元。当局希望，数字货币能有助于应对来自美国企业，以及比特币和以太币等加密货币的日益竞争。

欧洲央行和欧盟希望在今年年底之前厘清相关核心问题，并预计在2030年之前推出数字欧元。与此同时，还将建立一个欧洲支付系统。

减少依赖PayPal和万事达卡

德国联邦银行董事会成员巴尔茨（Burkhard Balz）本周接受《南德意志报》采访时表示，推出数字欧元和建立欧洲支付系统是重要的战略项目，旨在使欧洲在支付领域不再依赖美国和中国。他指出：“将来与美国和中国的往来会变得更加激烈，我们必须做足准备。......这关乎自主性、韧性和效率。我们之后应该少依赖像PayPal和万事达卡（Mastercard）这样的美国服务供应商。”巴尔茨强调，虽然美国是欧洲的友好国家，但欧洲仍面临数据可能存放在美国的风险。

巴尔茨也向《南德意志报》表示：“然而，是否关闭此类支付系统作为最后手段的决定权不在欧洲手上，我们不需要自欺欺人。”他还提到，与中国的关系也是如此，并举例说明2024年德国举办的欧洲杯期间，“例如在法兰克福的球迷广场，只能使用支付宝或现金支付”。

2024年欧洲杯期间的支付宝广告 图像来源: Tom Weller/dpa/picture alliance

据《南德意志报》报导，巴尔茨提到这一项目的预估费用约为12亿欧元。他补充说：“这只是一部分费用，使用数字欧元处理支付的基础设施也将产生费用，这些费用目前无法具体估算。”

仍可继续使用现金

对于人们担忧该项目可能导致现金消失，巴尔茨回应道：“我们支持现金，并且希望继续推动现金的使用，让大家有选择的自由。只要人们希望使用现金支付，我们就应该让它继续存在。 ”欧洲央行和德国联邦银行过去曾多次强调，现金不会被取消。

欧盟拟推出数字欧元 现金会成为历史吗？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社）

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