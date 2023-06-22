欧盟第11轮对俄制裁 外交官：五家中企从清单撤下

（德国之声中文网）欧盟成员国制定出第11轮对俄制裁措施。其中既针对更多支持俄罗斯侵略乌克兰战争的个人和组织，也针对绕过迄今为止制裁措施的行为。欧盟理事会轮值主席国瑞典周三（6月21日）在布鲁塞尔宣布了这一消息。

欧盟27个成员国常任代表就此达成一致。周五前将正式完成书面程序。

制裁措施包括，因涉嫌存在绕过制裁的情况，禁止向某些第三国出口特定产品。欧盟成员国数月来已禁止很多种产品运往俄罗斯。

绕过对俄制裁措施的国家被认为包括哈萨克斯坦、亚美尼亚、阿联酋和中国等。欧盟专家评估认为，土耳其相对坚决地对绕过制裁的线索作出了反应。

此外，据欧盟外交官消息，新的制裁措施中，加强了现有的中转禁令。俄罗斯国防领域所使用的特定高科技产品或飞机零部件将禁止由第三国运往俄罗斯。

与此前的制裁措施类似，这次也增加了从俄罗斯侵略战争中获利的个人清单，他们被禁止入境欧盟，其在欧盟财产将被冻结。据欧盟外交官消息，有71名个人和33个组织新列入制裁清单。据称，该举措也旨在打击非法劫持乌克兰儿童前往俄罗斯的行为。

欧委会主席冯德莱恩对制裁措施达成一致表示欢迎。她表示，加强出口限制将对俄总统普京的战争机器予以进一步的打击。不久前，冯德莱恩曾表示，迄今为止的对俄制裁中，仅欧盟出口禁令就涉及战前每年约500亿欧元的商品。这相当于55%的比重。欧盟对俄罗斯产品的进口禁令则涉及战前约60%的进口额，价值约为900亿欧元。

西方對俄羅斯的制裁究竟有沒有用？

一些国家曾忧虑中国反制

据德新社报道，5月初介绍此次制裁措施的建议时，曾引发较长的讨论，围绕是否应点名批评个别国家，俄罗斯经由这些国家绕过制裁。特别是，一些国家表达忧虑，如果对中国采取行动，可能会引发反制措施，对贸易关系带来消极影响。因此，最后达成的约定非常谨慎。

法新社报道称，欧委会最初想要将向俄罗斯提供军民两用产品的中国企业也列入制裁清单。据外交官消息，北京提出强烈抗议后，如今仅有三家位于香港的俄罗斯企业被列入清单。

5月下旬，中国驻欧盟使团团长傅聪曾表示，中国没有向俄罗斯提供任何军事装备，出口两用物项也极为谨慎。"关于制裁有关中国企业，我要强调，如果欧方拿不出有关企业规避欧盟对俄制裁的确凿证据，我们将坚决反制。"

路透社引述外交官消息称，此次制裁的草案中曾包括八家中国企业，欧盟认为他们向俄罗斯出售有助于战争的产品。这些企业名称于5月初被泄露，此后，欧委会与中方进行高层联络后，北京承诺向这些企业施压停止其活动。作为结果，其中五家企业从清单上撤出。剩余三家在香港注册的企业信息很少，有可能是俄罗斯所有。

此次新制裁措施没有明显更早推出，则首先是由于匈牙利和希腊提出的反对意见。据外交官消息，这两个欧盟国家予以阻止，原因是乌克兰将两国的企业列入支持俄罗斯侵略战争的清单。匈牙利批评说，所涉及的OTP银行没有违反任何规定。

与此同时，俄罗斯称，乌克兰军事力量的反攻攻势有所减弱，正在前线重新调整。俄国防部长绍伊古称，但乌军仍有潜力继续其攻势。乌克兰总统泽连斯基周三晚间的每日视频讲话中，则称乌军取得进展，在南方向前挺进。不过，BBC周三播出的对泽连斯基的采访中，他承认反攻攻势比预期要慢。原因之一也包括俄军大面积埋置地雷。

（德新社、法新社、路透社）

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