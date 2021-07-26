欧盟第三国 捷克捐3万剂疫苗给台湾

(德国之声中文网) 捷克政府在26日召开内阁会议之後，该国卫生部长渥伊泰赫（Adam Vojtech）宣布将对包含台湾丶越南丶乌克兰丶波士尼亚与泰国等国捐赠新冠疫苗，其中捷克政府计画捐赠3万剂新冠疫苗给台湾。

捷克卫生部长渥伊泰赫26日在推特发文表示，唯一击退新冠病毒的方法是全球都有足够的人施打疫苗，而由於捷克有多馀的新冠疫苗，所以在2021年底前，他们能透过欧盟与COVAX捐赠239万剂的新冠疫苗。

他表示，这些疫苗将帮助到巴尔干半岛国家丶非洲国家与亚洲国家。渥伊泰赫特别提到，捷克将在欧盟疫苗捐赠行动之外，额外捐赠25万剂新冠疫苗给越南，以及3万剂新冠疫苗给台湾。他写道：「对於能帮助有需求的国家，捷克感到非常高兴。」

这也让捷克成为立陶宛与斯洛伐克之後，第三个宣布捐赠疫苗给台湾的欧盟国家。此前，立陶宛与斯洛伐克分别宣布捐赠2万与1万剂新冠疫苗给台湾。台湾的中央社报导，促成捷克政府决定捐赠新冠疫苗给台湾的幕後推手包含长期公开支持台湾的捷克参议院议长维特齐（Miloš Vystrčil）与布拉格市长贺瑞普（Zdeněk Hřib）。

维特齐26日在捷克政府宣布消息後，在推特上发文表示，他感谢捷克内阁成员采取捐赠疫苗的行动，并称捷克此举除了是对台湾提供实质协助外，也提到因台湾过去多次协助捷克，所以捷克政府的举动对他来说有很重要的象徵意义。他写道：「感谢捷克政府与卫生部长对台湾及其他国家的支持与声援。」

台湾外交部27日早晨也在推特上发文感谢捷克政府的决定，表示捷克的举动反映了热爱自由与民主国家人民之间根深蒂固的友谊。台湾外交部在该则推文中写道：「这个举动还表明，正义的力量永远不会抛弃自己人。谢谢你们 !」

台湾外交部也在公开声明中表示，去年台湾与捷克在4月签署了「台捷防疫合作联合声明」，台湾也陆续捐赠上百万片口罩等防疫物资给捷克。外交部在声明中表示：「为确保该批疫苗顺利运抵国内，外交部已指示驻捷克代表处与捷克政府相关部门保持密切联系，就未来运送疫苗的各项工作做好妥善安排。」

事实上，在捷克政府26日宣布这个决定前，布拉格市长贺瑞普上个月便在自己的推特帐号发布影片，除了表示对台湾爆发的新冠本土疫情感到遗憾外，也对有政治力量阻碍台湾取得新冠疫苗表示震惊。他当时便呼吁捷克政府捐赠疫苗给台湾。

去年跟随捷克参议院议长维特齐一起参访台湾的捷克参议院外交委员会主席费雪（Pavel Fischer) 也在推特发文表示：「我对卫生部长宣布捷克政府将援助台湾疫苗一事感到骄傲。我们非常珍惜捷克与台湾之间的合作。」

(综合报导)

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