 欧盟《稳定公约》依旧叫停 | 经济纵横 | DW | 03.06.2021

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经济纵横

欧盟《稳定公约》依旧叫停

欧盟众成员国明年仍可无限量举债。由于新冠大流行瘟疫，欧盟债务与赤字规定——《稳定公约》将继续暂停实施，财政政策明年也须继续为经济从大流行瘟疫中复苏作出贡献。

Belgien EU | Paolo Gentiloni

欧委会经济委员真蒂洛尼（Paolo Gentiloni）：对未来的投资决不能受影响

（德国之声中文网）欧盟委员会解释说，考虑到新冠大流行瘟疫对经济带来的后果，2022年，欧盟债务与赤字规定——《稳定与增长公约》（简称“稳定公约”）亦将继续暂停实施，财政政策明年也须继续为经济从大流行瘟疫中复苏作出贡献。不过，相关规定预计将从2023年起恢复适用。  

DW.COM

欧盟统计局周五公布的第一季度GDP数据显示，欧元区经济在不到一年内第二次衰退。缓慢的疫苗接种进度以及新冠封锁限制阻碍了经济反弹。

为了应对新冠疫情对经济造成的重创，包括德国在内的欧盟各成员国债台高筑。谁来为这些债务买单呢？当然是各国老百姓。但是，专家们似乎并不为此发愁。

根据《稳定公约》中的规定，一国当年预算赤字被限制在其经济产出的百分之三；债务总量不得超过经济产出的百分之六十，或至少必须接近此值。然而，历史上，相关规定一再被违反而未受任何惩罚。 

由于新冠大流行瘟疫造成严峻局势，欧盟决定该条约于2020、2021年暂停实施。这是欧盟历史上首次暂停限制成员国预算赤字和债务总额，以让各国政府推出大规模景气刺激与救助计划，而无需考虑债务问题。   

支持经济   

根据欧委会的建议，各成员国当前应继续支持其经济从新冠危机中得到恢复，在经济形势允许的情况下才调整其财政。不过，经济委员真蒂洛尼表示，必须严格审查支出，以确保气候行动和数字化这两大投资重点。 他称，"我们都知道，预算赤字应从去年和今年特别高的水平上降下来。然而，它不应以牺牲对未来的重要投资为代价。“ 

  • Bulgarien Alltag in Sofia (BGNES)

    欧盟内部贫富不均

    保加利亚：劳动力便宜、工资低

    保加利亚被视为欧盟最贫穷、腐败现象最严重的成员国。根据德国贸易与投资研究所（GTAI）提供的数据，2018年，保加利亚人均月收入为580欧元。加入欧盟以来，很多年轻人离开了国家，其中不少受教育程度较高的人。

  • Symbolbild Rumänien Tourismus - Kronstadt (Imago Images/Design Pics/R. Maschmeyer)

    欧盟内部贫富不均

    罗马尼亚：欧盟倒数第二

    田园风光给人以假象：在特兰西瓦尼亚地区的众多画一般的老城得到精心维护（如本图所示前王冠城布拉索夫）。2019年，该国人均国内生产总值为11440欧元，略强于保加利亚（8680欧元）。据欧盟提供的数据，当年，该国人均收入约为1050欧元。作为比较：德国3994欧元。

  • Griechenland | Santorin, Thira, Ortsansicht (picture-alliance/dpa/VisualEyze)

    欧盟内部贫富不均

    希腊：从一个危机进入另一个危机

    这个国家正开始从债务危机的后果中复苏。几年来，尤其是旅游业为经济复苏做出贡献。由于新冠危机，希腊重又受压，重又需要欧盟的帮助。与德国相比较，该国是穷国。不过，该国年人均国民生产总值为17500欧元，是保加利亚的两倍。

  • Frankreich - Cote d'Azur (picture alliance/prisma/K. Katja)

    欧盟内部贫富不均

    法国：有房人之国

    若论公民平均财产，法国人远胜于德国人。根据欧盟的统计结果，2018年，法国人均净资产为26500欧元，比德国人多出近1万。一大原因是，德国人不动产占有率低下。很多法国人在乡下有第二处房产。

  • Italien Bergamo | Großtes Wandbild am Krankenhaus von Franco Rivolli (AFP/P. Cruciatti)

    欧盟内部贫富不均

    意大利：无增长，无改革，高债务

    在欧洲，意大利遭受新冠疫情打击尤重。贝加莫一度是全球新冠疫情“震中”。对于如何分配欧盟抗疫援助资金，连续20年经济停滞的意大利是积极发言的领头羊。2018年，该国人均国内生产总值为29610欧元，略低于欧盟平均值。

  • Spanien | Ausgansperre | Ausbruch der Coronavirus-Krankheit (COVID-19) in Lleida (Reuters/N. Doce)

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    西班牙：担心第二波疫情来袭

    7月份，西班牙的新冠感染人数快速上升，加泰罗尼亚当局恢复禁足令。西班牙极其仰赖占国内生产总值15％的旅游业。2018年，该国人均国内生产总值为26440欧元，低于欧盟平均值（31000欧元）

  • Schweden Corona-Pandemie in Malmö (imago images/TT/J. Nilsson)

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    瑞典试图在不实施新冠封锁措施的情况下，度过新冠危机。这导致相对而言较多的罹难人数。根据欧盟统计局提供的数据，2018年，该国人均国内生产总值达46180欧元，排名第五，仅次于卢森堡、爱尔兰、丹麦和荷兰。尽管税高，这一年，瑞典人均净资产为27511欧元，略多于法国人。

  • Bildergalerie Fahrräder | Niederlande Fahrrad auf einer Brücke (picture-alliance/robertharding/F. Hall)

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    作者: Thomas Kohlmann


  

德新社，路透社 

  

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