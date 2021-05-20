欧盟《稳定公约》依旧叫停

（德国之声中文网）欧盟委员会解释说，考虑到新冠大流行瘟疫对经济带来的后果，2022年，欧盟债务与赤字规定——《稳定与增长公约》（简称“稳定公约”）亦将继续暂停实施，财政政策明年也须继续为经济从大流行瘟疫中复苏作出贡献。不过，相关规定预计将从2023年起恢复适用。

根据《稳定公约》中的规定，一国当年预算赤字被限制在其经济产出的百分之三；债务总量不得超过经济产出的百分之六十，或至少必须接近此值。然而，历史上，相关规定一再被违反而未受任何惩罚。

由于新冠大流行瘟疫造成严峻局势，欧盟决定该条约于2020、2021年暂停实施。这是欧盟历史上首次暂停限制成员国预算赤字和债务总额，以让各国政府推出大规模景气刺激与救助计划，而无需考虑债务问题。

支持经济

根据欧委会的建议，各成员国当前应继续支持其经济从新冠危机中得到恢复，在经济形势允许的情况下才调整其财政。不过，经济委员真蒂洛尼表示，必须严格审查支出，以确保气候行动和数字化这两大投资重点。 他称，"我们都知道，预算赤字应从去年和今年特别高的水平上降下来。然而，它不应以牺牲对未来的重要投资为代价。“

欧盟内部贫富不均 保加利亚：劳动力便宜、工资低 保加利亚被视为欧盟最贫穷、腐败现象最严重的成员国。根据德国贸易与投资研究所（GTAI）提供的数据，2018年，保加利亚人均月收入为580欧元。加入欧盟以来，很多年轻人离开了国家，其中不少受教育程度较高的人。

欧盟内部贫富不均 罗马尼亚：欧盟倒数第二 田园风光给人以假象：在特兰西瓦尼亚地区的众多画一般的老城得到精心维护（如本图所示前王冠城布拉索夫）。2019年，该国人均国内生产总值为11440欧元，略强于保加利亚（8680欧元）。据欧盟提供的数据，当年，该国人均收入约为1050欧元。作为比较：德国3994欧元。

欧盟内部贫富不均 希腊：从一个危机进入另一个危机 这个国家正开始从债务危机的后果中复苏。几年来，尤其是旅游业为经济复苏做出贡献。由于新冠危机，希腊重又受压，重又需要欧盟的帮助。与德国相比较，该国是穷国。不过，该国年人均国民生产总值为17500欧元，是保加利亚的两倍。

欧盟内部贫富不均 法国：有房人之国 若论公民平均财产，法国人远胜于德国人。根据欧盟的统计结果，2018年，法国人均净资产为26500欧元，比德国人多出近1万。一大原因是，德国人不动产占有率低下。很多法国人在乡下有第二处房产。

欧盟内部贫富不均 意大利：无增长，无改革，高债务 在欧洲，意大利遭受新冠疫情打击尤重。贝加莫一度是全球新冠疫情“震中”。对于如何分配欧盟抗疫援助资金，连续20年经济停滞的意大利是积极发言的领头羊。2018年，该国人均国内生产总值为29610欧元，略低于欧盟平均值。

欧盟内部贫富不均 西班牙：担心第二波疫情来袭 7月份，西班牙的新冠感染人数快速上升，加泰罗尼亚当局恢复禁足令。西班牙极其仰赖占国内生产总值15％的旅游业。2018年，该国人均国内生产总值为26440欧元，低于欧盟平均值（31000欧元）

欧盟内部贫富不均 瑞典：十分富裕、高税 瑞典试图在不实施新冠封锁措施的情况下，度过新冠危机。这导致相对而言较多的罹难人数。根据欧盟统计局提供的数据，2018年，该国人均国内生产总值达46180欧元，排名第五，仅次于卢森堡、爱尔兰、丹麦和荷兰。尽管税高，这一年，瑞典人均净资产为27511欧元，略多于法国人。

欧盟内部贫富不均 荷兰：高经济力、高个人资产 作为德国的邻居，与瑞典、丹麦和奥地利一道，荷兰属于俗称的“节俭4国”，拒绝在不提改革要求的情况下直接向意大利等国提供巨资。该国人均国内生产总值为46800欧元（2019年）， 人均经财产逾6万欧元（2018年），双双居于欧盟前列。

欧盟内部贫富不均 德国：国家富，百姓没那么富 到目前为止，德国的抗疫工作颇有成效。但也为此付出极大的经济代价：出口崩盘、众多企业挣扎于死亡线。作为欧盟最大的国民经济体，2019年，德国人均国民生产总值为41340欧元。德国人均净资产则只有16800欧元（2018年），是意大利人的一半。 作者: Thomas Kohlmann



（德新社，路透社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。