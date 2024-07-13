欧盟称X违法 马斯克曝光欧盟提供“秘密交易”

经过了几个月的调查后，欧委会周五宣布，马斯克旗下社交平台X违反了《数字服务法》，利用“黑暗模式”影响用户的行为。马斯克在X上发帖回呛，并透露欧盟曾提供了一项审查言论的“秘密交易”，但X拒绝接受。

（德国之声中文网）欧委会本周五（7月12日）表示，美国亿万富翁马斯克的社媒平台X违反了欧盟的网络内容法，其蓝色认证标记可能会误导欺骗用户。这一裁决或许导致X平台支付巨额罚款，并调整运营方式。欧盟委员会根据《数字服务法》（DSA）做出了这个决定，指控是在历时七个月的调查之后宣布的，新规要求大型在线平台和搜索引擎，在处理非法内容和公共安全风险方面采取更多措施。

根据初步调查结果， X 利用“黑暗模式”影响用户的行为，调查也对广告透明度和研究人员的数据访问提出了担忧。

X否认指控，马斯克则威胁要提起诉讼。他在X上写道：“我们期待在法庭上进行一场非常公开的战斗，让欧洲人民知道真相。”

此前，马斯克曾透露，欧委会曾向X提供一项非法的秘密交易，要求在不告知任何人的情况下，秘密审查言论，欧盟可免除对其的罚款。但该公司没有接受，而其他未具名的平台则接受了这个建议。

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欧盟工业政策主管布雷顿（Thierry Breton）发出回击，他在X上回应“悉听尊便……从来没有，也永远不会有任何‘秘密交易’。和任何人都没有。DSA为X（及任何大型平台）提供了承诺解决案件的可能性。”

自从收购推特之后，马斯克对这个社交媒体平台进行了彻底的改革，名字变成X，推特标志性的小蓝鸟也被一个“X”换掉。 推特的“蓝勾勾”曾是一项免费服务，不过马斯克2022年推出付费认证计划，让账号用户付费来取得蓝勾。欧盟委员会表示，X的这种认证行为不符合行业惯例，这使得用户对所互动账户和内容真实性，能否做出自由和明智判断的能力产生负面影响。

欧盟委员会还指责X平台未能遵守DSA有关广告透明度的规则，未提供可搜索和可靠的广告数据库，以及未能向研究人员提供公共数据访问权限。

根据《数字服务法》，该公司将有几个月时间来回应这些指控，如果被认定违规，罚款可高达公司全球年度总营业额的6%。

欧委会也对字节跳动的TikTok、阿里巴巴的速卖通AliExpress，还有Meta平台发起行动，调查它们是否违反《数字服务法》。

(路透社等)

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