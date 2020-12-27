 欧盟禁止向贫穷国家出口塑料垃圾 | 科技环境 | DW | 27.12.2020

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科技环境

欧盟禁止向贫穷国家出口塑料垃圾

欧盟将从明年1月起禁止向贫穷国家出口未分类的塑料垃圾。根据新出台的法规，垃圾进口商和出口商需要首先就如何处理此项危险货运达成一致。

Tanzania Daressalam Plastikmüll

塑料垃圾往往从富国卖到穷国，从穷国进入海洋。（图为坦桑尼亚海边）

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可能用不了多久，塑料器皿，吸管，咖啡搅拌棒和棉签就很难再进入欧洲。欧盟委员会为了向塑料垃圾宣战，目前正在酝酿提出全面禁止使用一次性塑料产品的政策。

据绿色和平组织公布的消息，成千上万吨的德国塑料垃圾被存储在马来西亚的非法垃圾填埋场，对环境和人类健康构成威胁。

G20峰会希望解决塑料垃圾的处理以及污染海洋的问题。这也是东盟国家关注的焦点。目前这些国家正在抵制不断增加的进口塑料垃圾。

西方国家发现，如今想要处理塑料垃圾的难度越来越大。原因是中国和许多东南亚国家不再想要这些垃圾。如今，虽然这些垃圾流向了政策相对宽松的国家，但基本问题仍亟需得以解决。

多年来，许多国家将塑料及纸类垃圾出口至中国。如今中国停止进口“洋垃圾”引发全球“垃圾危机”。如今西方国家的塑料垃圾都到哪去了呢？

（德国之声中文网）欧盟会环境委员辛克维丘斯（Virginijus Sinkevicius）表示，对欧盟2006年颁行的《废物运输条例》进行修订之后的新规将完全禁止向经合组织（OECD）以外的工业化程度较低的国家出口未分类的塑料垃圾。
 

环保人士称，随着中国于2018年禁止废塑料进口，废塑料转移到马来西亚等其它亚洲国家，随后被倾倒进海洋。欧盟因此有了进一步的举措。
 

曾担任立陶宛经济部长的辛克维丘斯表示，即使在经合组织37个国家内部，欧盟出口任何被认为是 "难以回收 "的有害废塑料，都需要事先获得接收国和出口国的授权。他说，非经合组织国家将在 "非常严格的条件下 "接收 "清洁的、无危险的废物出口 "。他强调该法规的改变是欧盟建立 "循环经济 "的 "绿色政务 "的关键部分。

《巴塞尔公约》升级版

新规则从明年1月1日起生效，也适用于27个欧盟成员国内部的塑料运输。根据2019年5月的一项会议决定，该法规对1989年《巴塞尔公约》的大多数签署国具有约束力。

巴塞尔公約，也就是《控制危险废料越境转移及其处置公约》要求184个国家从明年1月起扩大塑料管制。欧盟于1994年批准了该公约。美国是少数尚未批准的国家之一。
 

该公约日内瓦秘书处说，堆积在海滩上和漂浮在海洋中的塑料垃圾的图像已经凸显了上世纪以来全球塑料过剩的问题："自1950年以来，产生了大约有63亿吨塑料垃圾，其中12%被焚烧，不到10%被回收，几近80%被扔弃或填埋。"


辛克维丘斯指出，去年欧盟出口了150万吨塑料垃圾，大部分出口到土耳其和马来西亚、印度尼西亚等亚洲国家。

 

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观看视频 01:34

變廢爲寶：用塑料垃圾做大理石紋花磚

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