欧盟禁止向贫穷国家出口塑料垃圾

（德国之声中文网）欧盟会环境委员辛克维丘斯（Virginijus Sinkevicius）表示，对欧盟2006年颁行的《废物运输条例》进行修订之后的新规将完全禁止向经合组织（OECD）以外的工业化程度较低的国家出口未分类的塑料垃圾。



环保人士称，随着中国于2018年禁止废塑料进口，废塑料转移到马来西亚等其它亚洲国家，随后被倾倒进海洋。欧盟因此有了进一步的举措。



曾担任立陶宛经济部长的辛克维丘斯表示，即使在经合组织37个国家内部，欧盟出口任何被认为是 "难以回收 "的有害废塑料，都需要事先获得接收国和出口国的授权。他说，非经合组织国家将在 "非常严格的条件下 "接收 "清洁的、无危险的废物出口 "。他强调该法规的改变是欧盟建立 "循环经济 "的 "绿色政务 "的关键部分。

《巴塞尔公约》升级版

新规则从明年1月1日起生效，也适用于27个欧盟成员国内部的塑料运输。根据2019年5月的一项会议决定，该法规对1989年《巴塞尔公约》的大多数签署国具有约束力。



巴塞尔公約，也就是《控制危险废料越境转移及其处置公约》要求184个国家从明年1月起扩大塑料管制。欧盟于1994年批准了该公约。美国是少数尚未批准的国家之一。



该公约日内瓦秘书处说，堆积在海滩上和漂浮在海洋中的塑料垃圾的图像已经凸显了上世纪以来全球塑料过剩的问题："自1950年以来，产生了大约有63亿吨塑料垃圾，其中12%被焚烧，不到10%被回收，几近80%被扔弃或填埋。"



辛克维丘斯指出，去年欧盟出口了150万吨塑料垃圾，大部分出口到土耳其和马来西亚、印度尼西亚等亚洲国家。





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