欧盟看美选 专家吁减少依賴美國

(德国之声中文网) 在美国大选选情持续呈现胶着的同时，欧洲各国的领袖也持续关注美国选情。大部分的政要目前都婉拒评论美国大选，不过斯洛文尼亚总理扬沙（Janez Janša）却在最终选举结果尚未出炉前，率先在推特上发文「恭贺」美国总统特朗普。

他写道：「很显然地，美国人民已选择让特朗普与彭斯再做4年。如果对手持续延後选举结果并拒绝认可事实，那特朗普最终会获得更大的胜利。恭喜共和党在这次选举中大获全胜。」

另一方面，德国政府则说他们在美国宣布最终的选举结果前，不会做出任何评论。不过，德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔却在接受德国电视二台访问时，对美国大选表示担忧。她说：「目前美国的情势一触即发，甚至可能使美国陷入宪政危机。德国对这样的情势发展也感到十分忧虑。」

欧洲改革中心的外交政策主任庞德 (Ian Bond) 告诉德国之声，美国目前的情势离「宪政危机」仍有很大一段距离。但他也表示，不论美国大选结果如何，欧盟在国际上都需要减少依赖美国的领导力。庞德说：「欧盟必须想办法开始为自身做决定。」

他也提到，即便最终是拜登胜选，他必须处理特朗普执政时期所遗留下来的内政问题，其中也包含了美国境内失控的新冠疫情。此外，拜登也必须面对由共和党主导的参议员，并预期参议院可能会尽可能阻挡许多他想推动的政策。庞德说：「拜登能用来经营与欧盟关系的时间其实很有限。」

欧盟议会中有不少人认同庞德的看法。欧盟议会自由民主党主席居伊·费尔霍夫施塔特 (Guy Verhofstadt) 在推特上发文写道：「无论美国大选结果如何，欧盟都必须将命运掌握在自己手中。」

德国联邦议员丶绿党党团欧洲政策事务发言人布兰特纳(Franziska Brantner) 告诉德国之声，欧盟在气候保护与数位产业公平竞争等议题上，会与拜登政府取得共识。但她也强调，欧盟必须设定自己的立场。她说：「欧盟国家必须巩固自己的主权，并且不论美国大选哪一方胜出，我们都要经营与他们的关系。我们必须捍卫自己的利益，也要捍卫欧洲的民主价值。」

庞德说，欧盟在制定投资决策与政策时，必须从地缘政治的角度来思考。他向德国之声表示：「在中国崛起的时刻，欧盟在非洲与中东的利益变得非常重要。」

庞德表示，如果特朗普成功连任，欧盟更有必要培养地缘政治思考的能力。根据美国前国家安全顾问博尔顿 (John Bolton) 之前的说法，特朗普认为欧盟是为了占美国便宜而组成的一个组织，并称欧盟虽然规模比中国小，但是为美国带来的坏处却比中国还多。

「德国必须愿意承担更多责任」

此外，庞德也说，如果特朗普要求美国最高法院介入美国大选，这种作法可能使美国与欧盟之间的歧见越来越明显。他告诉德国之声：「特朗普的作法会让想成为独裁者的欧洲领导人认为，如果他们能掌控法院系统，那他们其实可以在不在意任何结果的情况下，随心所欲的做决定。」

庞德还提到，虽然特朗普在欧盟的支持率并不高，但是仍有部分民粹型的领袖十分景仰他。此外，如果特朗普再出任四年美国总统，这也有可能会影响北约的运作。他说：「北约将进一步失去威慑作用，因为特朗普已表明他不愿意协防其他成员国。」

为了避免这种情况威胁北约，庞德呼吁德国政府在世界事务中，扮演更重要的角色。他告诉德国之声：「德国必须愿意为欧洲在世界中承担更多责任。德国不能只是继续扮演欧洲的经济强权，并让美国独自承担捍卫世界的工作。

作者：Martin Kuebler

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