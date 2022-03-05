欧盟盼中国调停乌克兰战争 北京态度不明？

中国外交部长王毅3月7日在两会记者会上表示，中俄两国是“彼此最重要的紧密邻邦和战略伙伴”。德国政治学者桑德施奈德分析指出，为中国在乌克兰战争的问题上不会很快就摆出一个清晰的态度。
（德国之声中文网）根据美联社，欧盟委员会外交事务发言人斯塔诺 (Peter Stano)周一 (3月7日)说，欧盟希望看到中国发挥调解作用，说服俄罗斯停止在乌克兰的战争。
他说:「中国有可能接触到莫斯科，因为他们的关系很明显，我们希望中国利用其影响力来推动停火，并使俄罗斯停止对乌克兰平民前所未有的残暴炮击和杀戮。」
3月7日，中国外交部部长王毅在两会期间就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问时说，“中国和俄罗斯我们都是联合国安理会常任理事国，是彼此最重要的紧密邻邦和战略伙伴。中俄关系作为世界上最关键的双边关系之一，我们的合作不仅给两国人民带来利益和福祉，也有利于世界的和平、稳定与发展”。
王毅还说：“我愿强调指出，中俄关系具有独立自主价值，建立在不结盟、不对抗、不针对第三方基础之上，更不受第三方的干扰和挑拨。这既是对历史经验的总结，也是对国际关系的创新。”他说，不管国际风云如何险恶，中俄双方都将保持战略定力，将新时代全面战略协作伙伴关系不断推向前进。
美联社报道指出，俄罗斯入侵乌克兰后，中国已经同美国、欧洲和其他对俄罗斯采取制裁措施的国家发生决裂。中国方面表示，所有国家的主权和领土完整应该得到尊重，但制裁会导致新的问题产生，并扰乱政治解决的进程。
今年2月4日，俄罗斯总统普京在参加北京冬奥会开幕式前与中国国家主席习近平举行会晤。双方发表联合声明，重申相互坚定支持彼此核心利益、国家主权和领土完整，反对外部势力干涉两国内政。根据联合声明的内容，“俄方重申恪守一个中国原则，承认台湾是中国领土不可分割的一部分，反对任何形式的台独”。“双方反对北约继续扩张，呼吁北约摒弃冷战时期意识形态，客观公正看待他国和平发展”。
乌克兰战争爆发之后，北京方面拒绝谴责俄罗斯的侵略行为，但是试图同这场普京的战争保持距离，同时呼吁双方通过对话平息战争、尊重领土主权完整。因此外界猜测，中俄双方今年2月签署联合声明的时候普京并未向中方透露他的军事进攻计划。
德国政治学者桑德施奈德（Eberhard Sandschneider）周日（3月6日）在接受德国电视一台采访时表示，他认为中国在乌克兰战争的问题上不会很快就摆出一个清晰的态度。他说：“从政治经济的角度看，习近平可能的确是唯一一个能够对普京施加有效影响的人物。如果他不这么做，就说明中国处于左右为难的境地。”
桑德施奈德解释说，一方面中国支持俄罗斯对北约持续东扩的指责，但另一方面中国也十分重视同西方以及乌克兰之间的经济利益。中国企业在过去几年大幅增加了对乌克兰的投资。
不过，西方国家对俄罗斯施加制裁也将俄罗斯推向了中国的怀抱，桑德施奈德说，这将使中国能够更有力地支配俄罗斯的原材料价格。
但桑德施奈德也强调，中国的首要利益是防止自身的经济出现下滑。“如果在这场冲突中如何选边站并不涉及中国切身的利益，那么中国就会试着继续周旋、冒险前行。”
3月2日，联合国大会第11届紧急特别会议以压倒性多数通过决议，要求俄罗斯立即停止对乌克兰使用武力并将其所有军事力量从乌克兰领土撤出。这份由联合国96个会员国共同提出的题为“对乌克兰的侵略”的决议草案获得了141票赞成票，中国、印度等35个国家投了弃权票，俄罗斯、白俄罗斯、朝鲜、叙利亚和厄立特里亚5个国家投了反对票。此前安理会同议题表决时，中国也投了弃权票。
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