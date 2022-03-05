欧盟盼中国调停乌克兰战争 北京态度不明？

（德国之声中文网）根据美联社，欧盟委员会外交事务发言人斯塔诺 (Peter Stano)周一 (3月7日)说，欧盟希望看到中国发挥调解作用，说服俄罗斯停止在乌克兰的战争。

他说:「中国有可能接触到莫斯科，因为他们的关系很明显，我们希望中国利用其影响力来推动停火，并使俄罗斯停止对乌克兰平民前所未有的残暴炮击和杀戮。」

3月7日，中国外交部部长王毅在两会期间就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问时说，“中国和俄罗斯我们都是联合国安理会常任理事国，是彼此最重要的紧密邻邦和战略伙伴。中俄关系作为世界上最关键的双边关系之一，我们的合作不仅给两国人民带来利益和福祉，也有利于世界的和平、稳定与发展”。

王毅还说：“我愿强调指出，中俄关系具有独立自主价值，建立在不结盟、不对抗、不针对第三方基础之上，更不受第三方的干扰和挑拨。这既是对历史经验的总结，也是对国际关系的创新。”他说，不管国际风云如何险恶，中俄双方都将保持战略定力，将新时代全面战略协作伙伴关系不断推向前进。

美联社报道指出，俄罗斯入侵乌克兰后，中国已经同美国、欧洲和其他对俄罗斯采取制裁措施的国家发生决裂。中国方面表示，所有国家的主权和领土完整应该得到尊重，但制裁会导致新的问题产生，并扰乱政治解决的进程。

今年2月4日，俄罗斯总统普京在参加北京冬奥会开幕式前与中国国家主席习近平举行会晤。双方发表联合声明，重申相互坚定支持彼此核心利益、国家主权和领土完整，反对外部势力干涉两国内政。根据联合声明的内容，“俄方重申恪守一个中国原则，承认台湾是中国领土不可分割的一部分，反对任何形式的台独”。“双方反对北约继续扩张，呼吁北约摒弃冷战时期意识形态，客观公正看待他国和平发展”。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 科技企业 脸书母公司Meta、Alphabet旗下的谷歌和YouTube宣布，禁止俄罗斯官媒在其平台上投放广告。苹果公司除了宣布在俄罗斯停用Apple Pay以外，也暂停在俄罗斯境内所有的产品销售业务。而台湾的芯片制造商台积电则表示，将遵守政府法规，暂停向俄罗斯供货。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 文化娱乐 欧洲的年度音乐盛会「欧洲歌唱大赛」在官方网站上宣布，本届赛事将不接受俄罗斯参赛。串流平台Netflix拒绝俄罗斯要求「免费播出俄罗斯新闻频道和娱乐频道」。另外，电影大厂迪士尼、华纳兄弟也宣布，暂停在俄罗斯上映新的电影和戏剧。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 体育 国际足联（FIFA）和欧洲足联（UEFA）联合宣布禁止俄罗斯国家队、俱乐部球队参加两联盟旗下所有比赛。国际冰球协会也取消俄罗斯参加各级冰球赛事的资格。国际奥委会（IOC）建议禁止俄罗斯和白俄罗斯的运动员和官员参加比赛。运动品牌大厂Nike以「无法确保能向顾客交付商品」为由，暂停俄罗斯官网出货，而Adidas也宣布暂停与俄罗斯足协的合作。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 食品 美国、加拿大、澳大利亚和芬兰等国家已有部分地区和店家停止销售俄罗斯产的伏特加酒。丹麦最大的零售商Salling Group也撤下了所有俄罗斯商品，包含伏特加和巧克力。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 金融 Visa和Mastercard已将多家俄罗斯金融机构从其网络中屏蔽。此外，环球银行金融电信协会（SWIFT）将7家俄罗斯银行逐出该系统，此举将导致俄罗斯无法顺利与国外银行进行转帐业务。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 运输交通 欧洲国家已对俄罗斯飞机关闭了的领空，世界上最大的航运公司Maersk也暂停了进出俄罗斯的集装箱运输业务，但食品、医疗和人道主义用品除外。福特、沃尔沃、通用、大众等汽车品牌皆宣布暂停在俄罗斯的销售。宝马公司表示，正在停止俄罗斯当地的生产和汽车出口。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 能源 能源巨擘壳牌（Shell）宣布撤出在俄罗斯的所有业务；英国石油（BP）宣布将出售俄罗斯国营石油公司近两成持股。法国石油和天然气集团道达尔（Total）表示，它将不再为俄罗斯的新项目提供资金。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 国际社会 最早对俄罗斯进行制裁國家之一，美国限制了许多科技硬件的对俄出口，包括计算机、电信、航空和航海设备等。此外，美、英和欧盟皆把俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）和外交部长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）纳入制裁名单，冻结其资产。而长期保持中立国身份的瑞士也宣布完全采用欧盟对俄制裁的手段。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 动物组织 猫科动物国际联合会（FIFe）在官方网站上发布声明，宣布自3月1日起，下属的各国分会应停止进口饲养于俄罗斯境内的猫，并禁止与俄罗斯有关的机构参加该组织举办的展会和比赛。



为何北京态度不明？

乌克兰战争爆发之后，北京方面拒绝谴责俄罗斯的侵略行为，但是试图同这场普京的战争保持距离，同时呼吁双方通过对话平息战争、尊重领土主权完整。因此外界猜测，中俄双方今年2月签署联合声明的时候普京并未向中方透露他的军事进攻计划。

德国政治学者桑德施奈德（Eberhard Sandschneider）周日（3月6日）在接受德国电视一台采访时表示，他认为中国在乌克兰战争的问题上不会很快就摆出一个清晰的态度。他说：“从政治经济的角度看，习近平可能的确是唯一一个能够对普京施加有效影响的人物。如果他不这么做，就说明中国处于左右为难的境地。”

桑德施奈德解释说，一方面中国支持俄罗斯对北约持续东扩的指责，但另一方面中国也十分重视同西方以及乌克兰之间的经济利益。中国企业在过去几年大幅增加了对乌克兰的投资。

不过，西方国家对俄罗斯施加制裁也将俄罗斯推向了中国的怀抱，桑德施奈德说，这将使中国能够更有力地支配俄罗斯的原材料价格。

但桑德施奈德也强调，中国的首要利益是防止自身的经济出现下滑。“如果在这场冲突中如何选边站并不涉及中国切身的利益，那么中国就会试着继续周旋、冒险前行。”

3月2日，联合国大会第11届紧急特别会议以压倒性多数通过决议，要求俄罗斯立即停止对乌克兰使用武力并将其所有军事力量从乌克兰领土撤出。这份由联合国96个会员国共同提出的题为“对乌克兰的侵略”的决议草案获得了141票赞成票，中国、印度等35个国家投了弃权票，俄罗斯、白俄罗斯、朝鲜、叙利亚和厄立特里亚5个国家投了反对票。此前安理会同议题表决时，中国也投了弃权票。

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