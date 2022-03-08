欧盟目前还无法结束对俄能源依赖

（德国之声中文网）美国宣布对俄罗斯石油立即实施进口禁令，欧盟则近亲还做不到这点。布鲁塞尔早已筹备制定未来能源新总体规划，由于乌克兰战争，计划草案已加速完成。

该计划冠名"REPower EU"（新基础上的欧洲能源供应），将在欧盟本周末的成员国峰会上讨论。根据该计划，欧盟将"明显早于2030 年"独立于俄罗斯的化石燃料，共同开发安全、可支付、可持续的能源。与此同时，必须为消费者找到解决能源价格上涨的解决办法，并为下一个冬季储备充足天然气。

所有这些本就是欧盟 2050 年气候目标。现在是要加快步伐，而这就是最大问题：因为很明显，对欧盟而言，立即对俄罗斯实施能源制裁，只能是最后手段。欧洲经济过于依赖俄罗斯能源。保加利亚总理佩特科夫（Kiril Petkov）就警告说，他的国家所有能源都来自俄罗斯，立即退出，绝非选项。

风电和氢电当有助于实现快速能源转型

德国总理肖尔茨也指出，即使作为最富有的欧盟成员国，德国也无法立即终止从俄罗斯进口能源。他承认，目前没有其它途径确保供应。在与美国总统拜登视频会谈后，肖尔茨公开表示，欧盟对俄制裁措施中，"有意"规避了能源供应问题。美国国务卿布林肯则强调，"欧洲国家有必要、也有机会，摆脱对俄罗斯能源的依赖。"

计划包含哪些内容？

负责能源问题的欧委会委员会副主席蒂默曼斯（ Frans Timmermans ）释放出乐观信息：他希望，至今年年底，其他来源的天然气将能替代从俄罗斯进口天然气的三分之二。他同时承认， "这很困难，但可行。" 欧委会为此目标提出了一系列措施建议：

更多清洁能源：农业生产更多沼气；大幅增加液化天然气（LNG）进口；兴建氢气生产基地。蒂默曼斯称，欧盟还必须"加速清洁能源革命"，其中包括：加快风电场审批程序、摈除文牍主义，资助太阳能电池和热泵、推进早就许诺的旧建筑改造。此外，消费者个人行为也可以发挥作用：若欧盟公民们把暖气降低一度，则每年可节省一百亿立方米天燃气。

观看视频 01:32 地缘政治紧张 欧洲国家挥别俄罗斯天然气

高效电网连接：改善并同步欧盟成员国之间的电网连接。迄今，一贯通输气计划失败，原因在于，各成员国管道系统不同、因网络彼此不协调或仅适用于某些类型的天然气而存在极复杂技术问题。

确保供应安全：一旦出现国际供应瓶颈，无本国储气设施的国家获中央储存设施供应。为此制定了新规则，保障资源和价格均衡公平和集中采购。

缓解价格暴涨：该计划强调，必须保护消费者免遭能源供应价格暴涨大影响。为此，允许各成员国有权自主调节价格，并建议各国对能源企业市场地位收益征税，将其重新分配给消费者。

为冬季做准备：所有专家看法一致，即，欧盟现有的能源储备可资夏季之用，但问题在于，如何为下一个冬天做好准备，因为，届时，消费量会重新剧增。计划中的一项建议是，今夏，欧盟储气设施须实现达 90% 的储量。

尚有大量技术、政治难题

专家们指出，尚存在一系列技术性的和地缘政治性问题。例如，如果储气罐必须在夏季装满，便面对极端市场风险。根据专事研究欧洲经济的智库"布鲁盖尔"（ Bruegel ）的一项计算结果， "眼下，对欧盟来说，700太瓦的天然气需用资700亿欧元，去年只需120亿欧元。" 该智库强调，若无俄罗斯天然气，全然不行。研究人员们指出，计划增加液化石油气进口，也有问题，由于能源供应问题属各国主权，因此，各成员国的情况截然不同。

欧盟 60% 的能源供应来自俄罗斯，因此，欧盟整体严重依赖该国能源。欧委会副主席蒂默曼斯指出，他早就对此发出过警告，但不幸，他已无法扭转历史。他强调，欧盟现在得打出手中所有的牌了。在这方面，德国多年来属于阻拦者。如今，柏林必须帮助寻找新的解决方案。

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