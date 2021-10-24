欧盟的难题：核电是绿色能源吗？

（德国之声中文网）在福岛核灾难发生10年后，欧盟会将核电视作"绿色"能源吗？在全球代表汇集格拉斯哥召开气候峰会之际，这个问题让欧洲陷入两难。法国、波兰等8个国家呼吁欧委会承认核能是"可持续发展"的能源。

"核电是一种绿色能源"，国际原子能机构（IAEA）总干事格洛西（Rafael Grossi）说，它几乎不产生二氧化碳。法国总统马克龙也持这种观点。在明年4月总统大选前，马克龙似乎重新发现了核能，他不久前宣布将投资10亿欧元用于核能扩建。法国目前用电量的70%来自核电，这一比例是全球最高的。

减碳vs.退核

法国政府称，没有核电，欧盟就无法按计划在2050年实现碳中和的目标。据欧盟外交官透露，法国通过密集的幕后谈判，说服了欧盟多数国家，接受核能成为欧盟"可持续能源分类标准"的一部分。欧盟有关部门将在数周后公布的这一标准，吸引了全球投资者的关注。如果核能果真被列为"可持续"，将无异于建议金融市场投资核电项目。

微软创办人、投资人比尔·盖茨也支持发展核能。盖茨拥有一间名为Breakthrough Energy的投资公司，资助所谓的绿色技术企业，其中也包括核能领域。

欧盟可再生能源与化石能源占比旗鼓相当

法国、波兰、捷克、匈牙利等8个国家呼吁欧盟委员会，"绿色"产业不仅应包括核电站及核废料存储设施，还应包括天然气发电厂。不过法国环境部强调，后者只应限制在2030年前的"过渡阶段"，并且只有"最高效"的燃气发电厂才能享有这一待遇。

为了尽快减少对煤炭的依赖性，东欧国家需要天然气作为过渡性技术。对于仍从俄罗斯进口天然气的德国来说，情况也类似。

已有迹象显示，布鲁塞尔可能会让步。欧委会主席冯德莱恩不久前表示，在欧洲依靠太阳能、风能和水电满足全部能源需求之前，核能和天然气仍是"稳定"，即可靠的能源。事实上，欧盟距离以可再生能源完全替代化石能源还差的很远。

根据欧委会的数字，虽然2020年欧盟的可再生能源首次成为占比最大的能源类别，但仍只有38%，煤炭、天然气等化石能源依然占到37%，核能占25%。

默克尔被批“洗绿”

对德国正在组阁谈判中的"红绿灯"联合政府来说，将核能归入绿色能源的做法无疑具有巨大的破坏力。因此欧盟决定在11月--在联合国气候峰会后，但又在德国政府正式组阁之前推出有关文件，应该并非偶然。

即将卸任的默克尔也因此受到批评。包括卢森堡能源部长图莫斯（Claude Turmes）和德国绿党的欧盟议员季戈尔德（Sven Giegold）在内的人士认为，默克尔在今年10月她的最后一场欧盟峰会上同意了对核电和天然气"洗绿"的做法。

德国政府在2011年福岛核事故之后即做出了到2022年全面退出核能的决定。默克尔在欧盟峰会之后曾表示，要想阻止欧盟委员会通过计划中的能源分量标准，至少需要20个成员国在表决中反对。而德国及对核能持批评态度的奥地利和卢森堡，看来无法动员如此多的欧盟国家力阻核电被列为"绿色能源"。

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（法新社）

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