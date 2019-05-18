 欧盟的最大挑战？德国人认为是气候问题 | 科技环境 | DW | 19.05.2019

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科技环境

欧盟的最大挑战？德国人认为是气候问题

一项有关欧洲议会选举的调查显示，德国人最关心的是气候与环境问题；而接受调查的8个国家所有受访者最关心的则是移民问题。

Deutschland Mehr als 10 000 Schüler demonstrieren in Berlin - Greta Thunberg dabei (Reuters/F. Bensch)

（德国之声中文网）本周一（5月13日）公布的一项民意调查结果显示，德国选民认为环境保护是欧盟面临的首要问题。34％的德国受访者表示，在调查者列出的16个主题中，保护地球免受气候变化影响是他们的首要关注。

第二紧迫的是移民问题。自2015年发生移民潮以来，该问题就一直是欧盟的舆论热点，28个成员国因为移民政策分成不同的阵营。

德国环保声誉有所下跌

德国曾在环境保护方面居于领导地位，但是近年来由于政府专注于移民和经济，这种声誉有所下跌。

有些决策，例如为了煤炭产业大规模毁坏最古老的林地之一汉巴赫森林（Hambacher Wald），进一步破坏了德国的环保形象。

这项调查由独立调查公司YouGov为德国《世界报》其他7家媒体机构所作，受访者为来自8个国家的8000名欧盟公民。

大多数受访者都认为欧盟成员资格对自己国家有利。对欧盟的最高认同率来自德国和波兰，这两个国家大约70％的受访者认为他们的国家应该留在欧盟。

张平/凝炼（法新社，天主教通讯社）

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