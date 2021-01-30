欧盟的希望：挪威发现稀有矿产

（德国之声中文网）瑞士人武姆泽（Michael Wurmser）曾是一名银行家、投资者和战略顾问，直到他遇到来自挪威的新商业伙伴。他们提出购买五项许可证用于开采挪威一个利润丰厚的磷酸盐矿床，该矿藏此前已引起挪威大学和挪威地质调查局（NGU）的注意。

起初听起来并不特别的东西，却成了欧洲最激动人心的发现之一，同时吸引了欧盟和中国的注意。武姆泽的公司声称发现了世界上最大的磷酸盐矿床，估计磷矿石储量为至少700亿-800亿吨。

磷酸盐、钒和钛

武姆泽和其合伙人于2018年在英国成立了Norge Mining公司，主要由来自瑞士和德国的投资人出资，并开始在挪威西南部人烟稀少的达拉内（Dalane）地区采集土壤样本。

Norge Mining对挪威达拉内的原材料样品进行评估

除了磷酸盐，该公司还发现了另外两种重要的矿物：钒和钛。钒具有被称为"未来原材料"的潜力：目前，全球已开采的钒中约有十分之一用于生产高性能电池。

钒电池的性能远优于广泛使用的锂离子电池：它的充放电速度更快、寿命长很多、而且它的可回收性也更强。钛在钢铁工业中发挥着重要作用，而磷酸盐则是生产化肥不可缺少的原材料。

通过从直升机上进行电磁测量，整个矿体的3D图于2019年诞生。起初，Norge Mining公司预计原材料只蕴藏到300-400米的深度。但通过试钻和实验室检测，目前的已知成矿深度达到至少2200米。Norge Mining公司甚至希望可以达到4500米。

武姆泽向德国之声表示，起初，公司并没有预料到矿藏会有如此"巨大的规模"。同时，Norge Mining表示，它目前拥有46个许可证，开发面积约420平方公里，相当于巴黎面积的4倍左右。2012年，挪威地质调查局估计该矿床的价值约为300亿欧元，而当时该调查局以为其成矿深度仅达到100米。

受 Norge Mining 的委托，英国SRK咨询公司于2020年底在地质钻探后计算出，该矿床约有磷矿石储量700亿至800亿吨。Norge Mining宣布，该矿藏将拥有世界上最大的磷矿石储量，领先于摩洛哥的约500亿吨和中国的30亿吨。而且这只是保守的估计，因为目前的储量只计算到1500米左右的深度，武姆泽如是说。

Norge Mining公司预计将在五到六年内开始正式采矿

此外，应该还有约35亿吨的矿石，其中储有245万吨钒。Norge Mining尚未提供有关钛储量的信息。据该公司介绍，独立实验室发现矿岩中的有价值原料浓度高于平均水平。

欧盟的"关键原材料"

挪威的巨型矿藏也引起了欧盟的兴趣：磷酸盐、钒和钛被欧盟委员会于2011年列入"关键原材料"清单。该清单包含约30种稀土和其他矿物，这些原材料对欧洲经济和气候政策至关重要，但其中大部分必须依靠进口。 而大多数情况下，进口的选择性较少而且不无风险。例如，在中国的新五年计划中，该国明确保留因自身需要而限制稀有原材料出口的权利。

据估计，目前欧盟进口的上述三种原材料，60%以上来自中国，20%来自俄罗斯，其余从哈萨克斯坦、摩洛哥等非洲国家获得。欧盟的需求量很可能还会增加：根据德国之声从位于柏林的欧盟组织EIT RawMaterials获得的数据，到2030年，仅钒的需求预计就会增加58%。

欧盟希望通过"欧洲原材料联盟"（ERMA）来降低供应瓶颈的风险。布鲁塞尔表示，该倡议得到了160多家公司的支持，旨在使欧盟的原材料供应链 "尽可能有韧性"。Norge Mining也支持欧盟的这项倡议。

Norge Mining发现的原材料样品的质量已经得到独立实验室的认证

然而，该公司并没有具体说明未来的矿山会向欧盟供应多少钒、钛和磷酸盐。该公司解释说，这还为时过早。目前仍在进行提取原料的准备工作。据武姆泽介绍，相关工作每月耗资约100万欧元，主要用于钻探。预计实际开采最早要在5年后才会开始。到目前为止，欧盟也并不认为关键原材料会立即短缺。然而，德国执政党基民盟的经济委员会等却已经呼吁要储备关键原材料。

石油出口的替代品

欧盟委员会也向德国之声证实了与挪威当局就关键原材料的会谈。挪威不想再依赖石油，正在寻找替代方案。稀有原材料的开采可以成为挪威出口的一大支柱。 矿藏所在的埃格尔松(Eigersund)市市长斯坦格兰（Odd Stangeland）向德国之声表示，该地区对这一矿藏的发现感到非常高兴。埃格尔松很小，约有25000名居民。但斯坦格兰说，当地居民主要希望能够可持续发展。当地政府和Norge Mining保证在开采过程中达到最先进的环境标准。

首都奥斯陆也很看重该项目。现有的一条公路需要改道，以绕开未来的矿山。挪威交通部长哈莱德（Kunt Arild Hareide）向德国之声证实，正在讨论相应的计划，但尚未做出最终决定。 该部估计，改道将额外耗资3.3亿欧元。武姆泽则表示，从未来的收入来看，这是一个相对较小的数额。他称达拉内矿藏是一个"跨代项目"，并认为，那里具有战略意义的矿产可以开采100多年。

Norge Mining还强调了欧洲客户的优势。除了可以保证采矿的环保标准，欧洲客户的运输路线也比较短。目前据业内人士介绍，欧盟附近尚未发现类似的大型安全矿藏。

"每十天会接到一个来自中国的电话"

武姆泽介绍，这一切都始于商业交易，但现在却也已经关乎政治。不仅欧盟在密切关注这个项目，中国也表现出浓厚的兴趣。Norge Mining的这位创始人表示，经常有中国国有企业与他的公司接触。

"每隔十天就会接到一个来自中国的电话"，武姆泽补充道，他感觉中国人有一种不言而喻的企图：希望最好能收购他的公司。但这对他来说是不可能的："我们只把他们当成买家。"

而欧盟则被Norge Mining视为合作伙伴。武姆泽指出，我们眼前有到2050年实现气候中立的共同目标。如果没有绿色技术和通过负责任的采矿获得的关键原材料生产的长效电池，就不可能实现气候目标。挪威的矿藏可能就是其中的一个重要组成部分。

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