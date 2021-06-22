欧盟疫苗证书意义何在？你需要知道的有这些！

（德国之声中文网）从6月中旬开始，德国的疫苗接种者就可以拿到欧盟疫苗接种证书（也称"新冠证书"），既可以在疫苗接种时领取，也可以去药店等地补办。

欧洲议会在6月9日以多数投票通过了相关提案，要求"欧盟各成员国免费发放证书，要么以数字形式，要么以带有二维码的纸质形式"。

该证书已经于本周四（7月1日）在欧盟正式生效，有效期为12个月。具体而言，证书由一个可以扫描的QR码、条形码组成。其中的数字签名是为了确保防伪。该证书可以存储在手机等移动设备上，也可以打印出来携带。

在德国，有专门的相关应用程序，此外也可以通过德国预防新冠的APP（Corona-Warn-App）使用该证书。

证书中包含哪些内容？

证书可以证明持证者已经接种疫苗、已经检测呈阴性或者曾感染新冠现在已经康复。对于已经完成两针接种的人，该证书包含了持证者的疫苗接种日期、接种疫苗的种类等数据。对于刚刚进行了检测的人，证书包含了检测的具体时间、检测结果和有效期。对于曾经感染过新冠的人，证书包含了上次染疫的信息。

持证意味着什么？

欧盟疫苗证书的目的是在疫情仍未结束的当下，简化欧洲内部的旅行难度。证书在原则上可以免除持证人的检疫、测试义务。

不过，各个成员国还是可以因为Delta变种病毒等原因实施新的防疫、限制措施。例如，德国刚刚把葡萄牙列入变种病毒的风险地区，从葡萄牙进入德国后需要进行14天的隔离--无论入境者是否持有疫苗证书。

哪些疫苗被认可？

欧洲药品管理局（EMA）已经批准了的疫苗（即 Biontech/辉瑞、Moderna、阿斯利康和强生），各欧盟成员国必须认可。不过，各成员国政府也可以接受其他疫苗。

此外，各国政府也可以自行决定，是在进行了两剂完全接种后才认可该证明，还是只接种了两剂中的一剂后就认可。

是否必须持有该证书？

尽管推出该证书旨在方便欧盟内部旅行、简化机场检查程序，但该数字证书并不具有强制性，旅行者也可以仅仅展示传统纸质的疫苗接种证书（"小黄本"）。

德国旅游协会（DRV）建议，在旅行时同时携带"小黄本"和数字版的疫苗证书。发言人表示，毕竟手机也可能丢了、可能被偷、可能掉进水里，最好还是双保险。

目前是否欧盟全境都开始采用该证书？

还没，不过差不多了。目前在27个欧盟成员国中，26个国家加入了该平台，只有爱尔兰尚未加入。另外，马耳他、荷兰、罗马尼亚、瑞典和匈牙利因为技术启动等原因是在最后一刻才成功加入进来。此外，采用该证书的还包括非欧盟国家冰岛、列支敦士登和挪威。

目前存在哪些问题？

欧洲的航空公司和机场协会已经发出警告，表示在办理登机手续时可能需要排队，并批评称检疫的负担被转嫁到他们这里。

此外，不同国家的系统不同，也让检查难度进一步增加。航空公司和机场协会表示，根据以往的经验，办理登机手续的时间会增加500%，达到每位旅客12分钟，旅行者要做好机场排长队的打算。

中国旅行者能来欧洲了？

还不行。疫苗证书旨在让欧洲内部的通行变得容易，迄今尚未涉及欧洲之外的国家。

根据德国驻华使馆网站信息，因疫情原因而实施的入境限令目前仍然继续适用于来自中国的旅行者。

针对相关入境限令，德国驻华使馆网站近期发文称，"在该入境限令允许的范围内，德国已经在很大程度上准许了来自中国的有重要事由的人员入境。遗憾的是，对于来自德国/欧盟的同类入境申请，中国仍未能 - 基于对等原则 - 给予等量的批准。因此，对于来自中国的旅行者暂时不会放宽限制措施，即使他们已经完成了保罗·埃尔利希研究所（PEI）网站上列出的某种疫苗的接种"。

德使馆也指出，中国的疫苗迄今尚未获得PEI的批准。

此外，中国疫苗也没有得到欧洲药监局（EMA）的批准。据媒体报道，EMA已经于5月初展开了对中国科兴疫苗的审批程序，但至今没有进一步消息。

不过，前文已经提到，除了获得EMA批准的四款疫苗外，各国可以自行决定是否认可其他疫苗，目前希腊和塞浦路斯已承认了中国疫苗。因此，中国游客在不远的未来赴欧洲旅行也并非全然无望。

前往中国，疫苗证书有用吗？

迄今为止，答案是否定的。中国目前没有为疫苗接种者提供特殊便利。入境中国时，人们仍要提供检测阴性证明，同时进行至少14天的隔离。

在包括北京在内的不少地区，目前针对入境者的隔离政策是"14+7+7"（14天集中隔离+7天居家隔离+7天健康监测/自我健康管理）。

一段时间以来，中国疫苗接种加速。据中国国家卫健委最新通报，截至6月30日，中国累计接种新冠疫苗12.45亿剂次，30日当日增加1894.1万剂次。在海外，中国也展开了"春苗行动"，为海外华人接种国产或者外国疫苗。

尽管疫苗施打加速、疫情管控成功，但是中国并没有释放出放松入境管制的信号。据美媒《华尔街日报》6月22日援引消息人士称，北京计划将目前的防疫相关的边境限制措施至少再保留一年、至2022年下半年。

（综合报道）

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