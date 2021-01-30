欧盟疫苗施打进度慢 德国不排除中俄供货

(德国之声中文网) 欧盟委员会主席冯德莱恩 (Ursula von der Leyen)周日 (1月31日)为欧盟的疫苗接种记录辩护，并加倍强调雄心勃勃的接种目标。

她在接受德国公共广播公司ZDF采访时说：「我们希望到夏季结束时，欧洲70%的成年人都能接种疫苗。」

她的这番话呼应了她本月早些时候做出的承诺，她的副手、欧盟委员会副主席希纳斯（Margaritis Schinas）澄清说，「夏季」是指6月至8月底这段时间。

冯德莱恩1月26日接受ZDF访问，将欧盟有些低迷的疫苗接种率与美国和英国的疫苗接种率进行了比较。她强调，各国与区域间并没有疫苗接种竞争，「唯一的竞争是与病毒和时间赛跑。」

到目前为止，欧盟已收到1800万剂疫苗，4.46亿人口中的1200万人至少接种了第一剂疫苗。冯德莱恩表示这样「进展良好」，但她也承认，2月和3月在疫苗施打上会遇到比较多困难 ，但疫苗交付问题在这两个之后基本上就解决了。

日前由于阿斯利康-牛津与和BioNTech-辉瑞疫苗的延迟交付，欧盟疫苗接种目标受阻。冯德莱恩因此在1月31日与来自与欧盟有疫苗合同的公司的7位制药业高管会谈。会议上，阿斯利康向欧盟伸出了橄榄枝，表示该公司同意在第一季度额外供应900万剂疫苗。

冯德莱恩在推特上称赞此举是 「向前迈出的一步」，并补充说，该公司「还将扩大其在欧洲的生产能力」。然而，即使是3月底前达到4000万剂的新交付目标，也仍然只是该公司最初承诺的一半。

上周欧盟与阿斯利康互指违约，先是欧盟指责阿斯利康没有履行合同义务，阿斯利康则指责比利时一个生产基地出现生产问题，无法完成在2021年前三个月向欧盟交付60%疫苗订单数量的承诺。

欧盟表达不满，说明与包括英国在内的其他客户相比，阿斯利康对欧盟的待遇不公平。1月29日，欧盟则采取行动收紧疫苗出口规则，引发英国投诉。

德国考虑接种中俄移苗

虽然德国对中国和俄罗斯的疫苗持开放态度，但迟迟未获批准。德国卫生部长施潘 (Jens Spahn)1月31日表示，在疫苗短缺下，如果俄罗斯卫星V疫苗(Sputnik V)和中国国药疫苗(Sinopharm)获得欧盟批准，就考虑开始使用请这两国供货。

他说：「无论疫苗是在哪个国家生产的，如果它们安全有效，就能帮助应对疫情。」

施潘1月31日对《法兰克福汇报》报说，疫苗必须得到欧洲药品管理局（EMA）的批准，但使用中国和俄罗斯的COVID疫苗没有根本性障碍。

施潘在他承认德国面临疫苗短缺的几天后，发表了关于中国和俄罗斯疫苗的言论。他提到，这种短缺可能会持续到4月份。

1月28日，他在推特上写道：「我们仍将有至少10周的时间面临疫苗短缺的艰难局面。」

面对疫苗公司供应不稳定，本周早些时候，施潘告诉德国之声，欧洲必须获得疫苗「公平的份额」，并呼吁欧盟引入出口许可证制度，以阻止过多的疫苗流向国外。

施潘表示，希望疫情能在年内得到控制，不要迎来「新冠二周年」。

此前，匈牙利的医药和食品监管机构已经批准了中国国药集团生产的冠状病毒疫苗。1月初，匈牙利还与欧盟决裂，颁发了临时许可证给俄罗斯的卫星V疫苗。欧盟表示，匈牙利在该集团共同框架之外达成协议的行为虽然不违法，但不恰当。

俄罗斯1月29日宣布，今年第二季度能够向欧盟供应1亿剂卫星V疫苗，让大约5千万人接受疫苗接种。该疫苗的审批申请已经提交给了欧洲药品管理局。

邹宗翰/楊威廉 (美联社、法新社、德新社、德国天主教新闻通讯社)

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