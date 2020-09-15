欧盟理事会主席隔离 对华政策讨论延期

（德国之声中文网）原定本周四周五举行的欧盟峰会被迫推迟一周举行。欧盟发言人在布鲁塞尔陈述延期理由时表示，欧盟理事会主席查理·米歇尔（Charles Michel)因接触过新冠病毒患者，必须依照比利时的防疫规定接受隔离，尽管米歇尔本人的新冠检测结果是阴性。

一段时间以来，多个欧洲国家新冠疫情呈现反弹，又开始实施新管控措施。在法国，9月23日新增病例超过1.3万；在人口仅1100万的比利时，23日新增病例也超过1800例；在德国，外长马斯也因贴身保镖感染而不得不接受隔离。

因为欧盟理事会主席的隔离，原定本周举行的欧盟峰会将推迟至10月1日和2日举行。

欧盟官网的信息显示，本次高峰会晤的重点议题之一就是欧盟的对华政策。德国从今年七月一日开始担任欧盟轮值主席。默克尔总理表示，重新定位欧中关系将是德国轮值主席任期内的重点内容。原定上周在莱比锡举行的欧中峰会，也因新冠疫情的原因，最终以视频形式进行。在那次欧中峰会上，欧盟委员会主席冯德莱恩、欧盟理事会主席米歇尔以及德国总理默克尔以不同寻常的强硬措辞，表达了欧盟对香港、新疆、西藏以及南中国海局势的担忧。

通过网络视频举行的欧中峰会

米歇尔在欧中峰会后表示："我们希望建立起相互负责的欧中关系，能够双方带来具体结果的双边关系，这些结果也必须是有利于整个世界的结果。在有些领域，我们已经步入了正轨，有些方面还需要继续努力。"

路透社披露的本届欧盟峰会议题草案还显示，欧盟27国领导人还将讨论欧盟在哪些经济领域过度依赖中国和美国，以提升欧盟的自主地位和抗压能力。

草案中称，欧盟提供的7500亿新冠疫情救助资金将投入面向未来的新技术领域，比如欧洲电池业联盟、数码技术以及液氢技术。此外，欧盟还将在原材料、微电子、通讯网络、低排放工业以及工业化信息平台等领域打造欧洲自己的工业联盟。

此外，欧盟每年1.8万亿总预算中，也将有相当部分被投入到超级和量子计算机、区块链、人工智能、5G技术以及防范网络攻击的研发领域。