 欧盟理事会主席隔离 对华政策讨论延期 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.09.2020

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时政风云

欧盟理事会主席隔离 对华政策讨论延期

近日，欧盟疫情出现反弹，多国确诊人数攀升，欧盟理事会主席米歇尔也必须接受隔离。这导致了原定今天开始的欧盟峰会被迫延期。有关欧盟对华政策的讨论也将推迟至10月进行。

EU-China-Gipfel zu Markenschutz (Reuters/Y. Herman)

米歇尔接触过新冠确诊患者，所以必须隔离

（德国之声中文网）原定本周四周五举行的欧盟峰会被迫推迟一周举行。欧盟发言人在布鲁塞尔陈述延期理由时表示，欧盟理事会主席查理·米歇尔（Charles Michel)因接触过新冠病毒患者，必须依照比利时的防疫规定接受隔离，尽管米歇尔本人的新冠检测结果是阴性。

一段时间以来，多个欧洲国家新冠疫情呈现反弹，又开始实施新管控措施。在法国，9月23日新增病例超过1.3万；在人口仅1100万的比利时，23日新增病例也超过1800例；在德国，外长马斯也因贴身保镖感染而不得不接受隔离。

因为欧盟理事会主席的隔离，原定本周举行的欧盟峰会将推迟至10月1日和2日举行。

欧盟官网的信息显示，本次高峰会晤的重点议题之一就是欧盟的对华政策。德国从今年七月一日开始担任欧盟轮值主席。默克尔总理表示，重新定位欧中关系将是德国轮值主席任期内的重点内容。原定上周在莱比锡举行的欧中峰会，也因新冠疫情的原因，最终以视频形式进行。在那次欧中峰会上，欧盟委员会主席冯德莱恩、欧盟理事会主席米歇尔以及德国总理默克尔以不同寻常的强硬措辞，表达了欧盟对香港、新疆、西藏以及南中国海局势的担忧。

EU-China-Gipfel zu Markenschutz (Reuters/Y. Herman)

通过网络视频举行的欧中峰会

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从欧盟27国和中国领导人的大型峰会改为仅有一天的小范围线上会议——欧中峰会的“降格”，体现了欧洲在北京和华盛顿之间，在人权和生意之间的艰难权衡。

德国之声驻布鲁塞尔记者发表评论指出，日前（9月14日）举行的欧中视频峰会上，欧盟虽表现出自信，但中国领导人未作出任何妥协。不过，德国葡萄酒农或可有高兴的理由。  

据新华社报道，在周一举行的欧中视讯峰会上，双方就拖延许久的欧中投资协议谈判形成了共识，表示力争在今年年底前达成协议。然而，欧盟方面在新闻发布会上却强调，中方必须在市场对等方面有所让步，方能有望签署协议。

米歇尔在欧中峰会后表示："我们希望建立起相互负责的欧中关系，能够双方带来具体结果的双边关系，这些结果也必须是有利于整个世界的结果。在有些领域，我们已经步入了正轨，有些方面还需要继续努力。"

路透社披露的本届欧盟峰会议题草案还显示，欧盟27国领导人还将讨论欧盟在哪些经济领域过度依赖中国和美国，以提升欧盟的自主地位和抗压能力。

草案中称，欧盟提供的7500亿新冠疫情救助资金将投入面向未来的新技术领域，比如欧洲电池业联盟、数码技术以及液氢技术。此外，欧盟还将在原材料、微电子、通讯网络、低排放工业以及工业化信息平台等领域打造欧洲自己的工业联盟。

此外，欧盟每年1.8万亿总预算中，也将有相当部分被投入到超级和量子计算机、区块链、人工智能、5G技术以及防范网络攻击的研发领域。

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