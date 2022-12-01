欧盟理事会主席下周访华 会晤习近平

（德国之声中文网）继英国《金融时报》之后，一位欧盟官员也对法新社证实，米歇尔（Charles Michel）将于12月1日同习近平举行会谈。如何处理欧中关系，将是两位领导人会谈的主要议题。其中包括中国的人权状况、欧盟同中国的贸易关系、中国政府恐吓台湾的举措以及北京在俄乌战争中的立场等等。此前，欧盟曾多次呼吁北京对俄罗斯发动的侵略战争予以谴责，但北京宣称中国保持中立，但与此同时，中国仍保持着同俄罗斯的盟友关系。

欧盟理事会网站在11月24日刊登了该消息，并称“在紧张的地缘政治和经济环境的背景下，这次访问对于欧盟和中国来说都是一个及时的接触机会。欧盟和中国领导人将讨论全球挑战以及共同关心的话题”。

前不久，德国总理肖尔茨刚刚访问过北京，并呼吁习近平注重公平的贸易关系。双方领导人也就乌克兰战争交换了意见。中国总理李克强同肖尔茨会谈期间，对俄罗斯发动的侵乌战争做出了非同寻常的明确表态：“我们绝不能容许事态继续恶化下去了，敦促双方展开和平谈判的时间已经到了。”

肖尔茨对北京的单独访问，也引起了欧盟部分国家的不安，因为欧盟一直在努力采取统一的对华政策。两位知情人士此前曾对《金融时报》表示，上个月欧盟各国领导人曾就调整对华政策问题展开讨论，面对习近平领导下中国日益强硬的政策以及中美两国间不断激化的对抗，欧盟认为有必要制定新的对华战略。欧盟委员会敦促各成员国，“对于欧盟、美国和其他拥有共同价值观的伙伴来说，中国已经成为一个更加强大的全球竞争者，因此，必须评估如何最好地应对当前和可预见的挑战。”

欧盟理事会主席同中国党和国家领导人习近平上一次举行当面会谈是在2018年。今年四月，米歇尔曾同习近平进行过视频会晤。前不久巴厘岛的G20峰会上，米歇尔曾表示：“欧盟需要重新平衡与中国的关系，因此，倾听对方促进理解就显得至关重要。”

（金融时报，法新社等）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。