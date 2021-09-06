欧盟现驻日本大使可能将出任驻华大使

（德国之声中文网）Politico杂志此前曾在布鲁塞尔新闻简报中报道过欧盟驻日本大使帕特里夏·弗洛尔（Patricia Flor）将会担任新一任德国驻华大使的消息，但是报道中并没有提及信息来源。China.Table从欧盟圈内获得了对这一消息的证实。但是目前德国外交部和欧盟外事部门都没有对这一消息做出回应。

帕特里夏·弗洛尔现年60岁。2018年年中开始出任欧盟驻日本大使。90年代她曾在英国和俄罗斯留学过，研究东欧历史和东欧国民经济。

1992年她进入德国外交部工作，曾在德国驻哈萨克斯坦大使馆和德国驻联合国代表机构、德国驻格鲁吉亚大使馆等驻外机构工作过，属于专业外交官出身。

Politico杂志报道称，帕特里夏·弗洛尔在政治上更贴近绿党，如果她出任驻华大使，将被看作是绿党的胜利。

去年9月6日凌晨，德国外交部对外通报，德国驻华大使贺岩（Jan Hecker）去世。贺岩8月24日才上任驻华大使职务，终年54岁。时任德国外交部长的马斯向德新社表示，基于死亡时的情况，没有迹象表明，贺岩的死因和他作为驻北京大使的职能有任何关系。

中国外交部发言人汪文斌当时也表示， 中方对贺岩大使突然离世深感震惊。他称，"贺岩大使到任后，积极推动双边关系。我们对他的辞世表示哀悼和惋惜，向他的亲属表示深切同情和慰问"。

贺岩生前曾担任过德国前总理默克尔的外交事务顾问，并担任部长级主管，负责外交、安全与发展政策部。

去年默克尔在联邦大选举行前将亲信贺岩派往中国担任驻华大使，观察人士认为，这是希望延续其对华政策的表现。中德关系是默克尔任内最重视的双边外交关系之一。

此间曾有报道称，德国外交部国务秘书米格尔·贝尔格（Miguel Berger）曾被考虑过是接任贺岩的最合适人选，但是贝尔格拒绝了这一职位。

德国驻华大使馆同驻美、驻法大使馆一同被看作是德国最重要的驻外代表机构。如果帕特里夏·弗洛尔出任德国驻华大使，那她将成为德国首位女性驻华大使。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。