 欧盟澄清报告删改 北约控北京抹黑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.04.2020

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时政风云

欧盟澄清报告删改 北约控北京抹黑

各国新冠疫情逐渐趋缓，但防疫信息战才正要开打。一份欧盟提及中国宣传疫情假信息的报告因为删改受到关注。而北约更是直指中俄试图诋毁欧洲各国防疫不力。

NATO Generalsekretär Jens Stoltenberg (Getty Images/AFP/K. Tribouillard)

北约秘书长斯托尔滕贝格強調成員國正團結一致抗疫，但中俄卻試圖散播特別是歐盟國家抗疫不力的消息。

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欧盟一个特别工作组上周发布一份报告，批评中国和俄罗斯在新冠危机中的信息和宣传政策。有媒体披露，在中国外交官员的游说和压力下，报告不仅推迟发布，而且措辞上有所缓和。 (27.04.2020)

法国参议员在听证会上要求法国外交部长回答，为什么一篇用来抹黑他们的非事实文章还挂在中国驻法大使馆的网站上。其中指控他们联署声明支持的台湾当局用「黑鬼」一词更是引起中国官方背书假新闻的争议。 (16.04.2020)

(德国之声中文网) 欧盟外交政策发言人斯塔诺 (Peter Stano) 周一 (4月27日)再次出面否认因北京施加外交压力而删改一份关于中国宣传疫情假信息的报告。

他说:「我严正否认并驳斥任何关于我们在报告中向任何形式的外部压力低头的指涉或说法。」

他表示，这份报告有两个不同的版本，一个是欧盟官员内部的，另一个是对外公开的。他也强调，欧盟正带头驳斥假信息，还有一个专门的网站，定期更新向公众通报情况。

这份在4月24日发布的报告中，一个欧盟特别工作组指责俄罗斯和中国等国在27国集团和其他周边国家故意向公众散布阴谋论和造谣。此前，一些媒体已经撰文报导了另一个版本的内容。

24日，《纽约时报》援引则欧盟外交部门的内部邮件称，在北京外交官的威胁后，部份对中国的指责被淡化。

北约:中俄试图诋毁欧洲防疫不力

欧盟最高外交事务官员博雷尔（Josep Borrell）最近几周频频谈论 「全球叙事之战」。

在阴谋论和虚假信息混淆视听之际，欧盟的专门工作组明确指出，有集团故意诋毁欧盟在疫情上的反应。

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）更直接点名莫斯科和北京试图在疫情间诋毁其30个成员国的防疫不力，其中大部分是欧盟成员国。

斯托尔滕贝格认为，北约观察到中国和俄罗斯的发言人相继发表声明，称北约成员之间没有相互支持，无法应对危机或保护老人，或者说他们对病毒的传播负有责任。

他强调:「这种说法是错误的。北约盟国团结一致，共同应对当前的危机」他也向媒体说明盟国之间在运输医疗设备上的合作。

邹宗翰/杨威廉 (德新社)

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