欧盟法院维持对谷歌24亿欧元反垄断罚款

（德国之声中文网）经过多年的调查，欧盟委员会认定美国科技巨头谷歌经常给自己的购物服务以优惠待遇，并在搜索结果中降低对手的排名。

2017年，欧委会对谷歌处以24亿欧元（28亿美元）的罚款。这是欧盟行政部门近年来对谷歌的总金额超过80亿欧元的三次反垄断处罚中的第一次。

谷歌遵守了这一决定，并改变了其购物服务的工作方式，但同时向欧盟普通法院提出上诉。谷歌辩称，该处罚"在法律、事实和经济方面都是错误的"。

在欧洲和美国的竞争者提出几项投诉后，欧委会于2010年11月就开始审理此案。就欧委会目前的决定，谷歌仍可向欧盟最高法院欧洲法院提出上诉。

瞄准美国5大高科技公司

欧盟近年来对谷歌、苹果、脸书（现改名Meta)、亚马逊和微软等多家美国高科技公司进行了调查。这些公司被统称为GAFAM，被指控避税，阻碍竞争，窃取媒体内容，并通过传播假新闻威胁民主。

除了谷歌，他们也被欧盟开出天价罚单！ 微软：不能捆绑销售 经过了5年的调查，2004年欧委会得出结论，认为微软滥用在PC操作系统上的垄断地位，对微软处以4．97亿欧元罚款。并给出了90天的期限，微软在此期间要推出一个没有“Mediaplayer”的Windows版本。与此同时，该机构还要求微软在120天内向竞争对手提供通信代码。

除了谷歌，他们也被欧盟开出天价罚单！ 又是微软：这次是9亿 2007年，欧委会将目标再次锁定微软，重罚其上交9亿欧元的罚款。当时的理由是：这家IT巨头直到2007年向竞争对手收取技术信息许可费，这种做法不公平不合理，违反了2004年欧盟推出的反垄断规定。

除了谷歌，他们也被欧盟开出天价罚单！ 英特尔：给好处费 2009年，欧盟开出一张刷新记录的天价罚单：英特尔Intel要上交10.6亿欧元的罚款，长达9年的激烈垄断纷争以此达到高潮。竞争监管机构指出，英特尔给德国大型电子产品零售商Media Saturn Holding优惠折扣，要求后者仅销售安装了英特尔处理器的电脑。

除了谷歌，他们也被欧盟开出天价罚单！ 微软还没完 2013年，微软又得向欧盟上交5.6亿罚款。因为这家美国集团违反了2009年的承诺，没有给用户提供安装其他公司浏览器的可能。欧委会指出，2011年5月至2012年7月之间，微软没有遵守欧盟的规定。

除了谷歌，他们也被欧盟开出天价罚单！ 英飞凌——操控价格 2014年欧委会宣布对4家芯片制造商处以1.3亿总额的罚款，其中就包括英飞凌Infineon。这家慕尼黑企业须支付的罚金最多，达到8200万欧元。当时的指控是：英飞凌在2003年9月至2005年9月之间与飞利浦、三星和瑞萨都操控芯片价格。

除了谷歌，他们也被欧盟开出天价罚单！ 谷歌“踩”对手 2017年，谷歌刷新了被欧盟罚款的新记录——24.2亿欧元。欧盟委员会裁定谷歌滥用搜索引擎市场的主导优势，在搜索结果中偏袒自己的服务项目Google Shopping，进行不公平竞争，将自己的比价服务置于网页最上端，而竞争对手的比价服务则被挤到下面。

除了谷歌，他们也被欧盟开出天价罚单！ 高通独霸“天下” 2017年，苹果的供应商之一高通Qualcomm 要给欧盟汇出9.97亿欧元的巨额罚款。这家美国企业被指向苹果支付数百万，以保证自身专属供应商的地位，其他竞争公司因此超过5年都没有机会进入LTE基带芯片组市场。Qualcomm是该领域最大的供应商。 作者: Notker Oberhäuser



2013年，欧盟因其没有履行向欧洲Windows 7用户提供除微软IE浏览器之外的其他网络浏览器的承诺，对微软处以5.61亿欧元的罚款。同时，亚马逊、苹果和脸书（Meta)也因可能违反竞争规则而成为欧盟调查的目标，欧盟法院已裁定对违反竞争规则的科技公司提高罚金。

（德新社、法新社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。