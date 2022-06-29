欧盟法院：立陶宛滥捕难民违反欧盟法律

（德国之声中文网）欧盟法庭做出上述判决的原因是，此前立陶宛依据该国紧急状态法的相关规定，确定警方一经发现非法入境者，可对其实施逮捕，并对其参与国际保护审理程序的资格予以限制。欧盟法庭在卢森堡做出裁定，仅仅因为一个人在某国境内非法逗留，就对其实施逮捕，理由并不充分。法官在做出上述紧急裁定时表示，如要实施逮捕，相关国家必须证明这些庇护申请者对国家安全或公共秩序构成了威胁。去年，大批难民白俄罗斯越境涌入立陶宛境内，造成局势紧张后，立陶宛强化了针对避难申请者的规定，

2021年，数以千计的难民借道白俄罗斯试图进入欧盟成员国立陶宛、波兰和拉脱维亚境内，但遭到上述三国的拒绝。欧盟指责白俄罗斯领导人卢卡申科故意让难民进入欧盟境内，目的是为了向欧盟施加压力。鉴于难民人数不断增多，立陶宛当年七月宣布实施紧急状态，并强化了针对难民的法律规定。其中包括准许司法当局逮捕非法入境的难民，并将他们送入监狱。

难民组织对欧盟法庭的裁决表示欢迎

难民救援组织"庇护声援会"对欧盟法庭的裁决表示欢迎。该组织欧洲分部主席卡尔·科普（ Karl Kopp）表示："现在已经是2022年了，国际法准则里这些理所当然的的事情理应得到确认。"他表示，立陶宛收紧难民法极大地限制了庇护申请者的权益，而欧盟法庭的这一裁决为各成员国划出了明确的红线。

欧盟议员恩斯特（ Cornelia Ernst）也表示，法庭的裁决是个好消息，对整个欧盟都将产生影响。这位左翼党政治家表示："立陶宛2021年出台的紧急状态法，准许警方对来自白俄罗斯的难民进行无差别逮捕，这明显违背了欧盟法律。"

欧盟资助立陶宛加强边境保护

立陶宛政府宣布，欧盟将向该国提供5500万欧元，用于加强欧盟外部边界的保护。立陶宛内政部称，将用这笔款项在立陶宛和白俄罗斯的整个边界设立监控系统。今明两年内，将分六个边界路段完成监控系统的建设。立陶宛同白俄罗斯拥有680公里的边界线。迄今为止，大约70%的边界线已经设立了监控系统。

来自立陶宛政府消息称，边界物理屏障的修建工作也将继续进行。立陶宛内政部长比罗泰特（ Agne Bilotaite）表示，尽管近来越境难民人数有所减少，但该国所遭受的威胁并未因此降低。"欧盟和立陶宛都在指责白俄罗斯当权者卢卡申科有组织地从危机地区将难民送至欧盟外部边界。

（德新社、法新社，基督教福音通讯社）

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