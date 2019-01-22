欧盟法院判苹果胜诉 无需补缴巨额税款

（德国之声中文网）随着在欧盟法院的诉讼中获胜，苹果公司有望免于向爱尔兰政府缴纳130亿欧元的巨额补税罚款。欧盟委员会向这家iPhone手机的制造商提出的非法逃税指控以及补税要求被欧盟法院推翻。

这桩诉讼的源头还要从四年前说起。2016年，欧盟委员会起诉苹果公司和爱尔兰政府。理由是苹果公司在爱尔兰多年来支付的税收远远低于其它企业，欧盟认为爱尔兰政府向苹果公司提供非法的税收优惠，并向苹果公司索赔130亿欧元。爱尔兰政府否认给苹果公司提供特殊待遇。针对欧盟委员会的裁决，爱尔兰政府和苹果公司随后提起上诉。

时隔将近4年，作为欧盟第二级别的法院，位于卢森堡的欧盟法院裁定，欧盟委员会未能提出充分的依据，无法证明爱尔兰政府给苹果公司提供的税收优惠使得后者获得了不恰当的竞争优势，并且违反了欧盟市场竞争法规。这一裁决等于驳回了欧盟委员会2016年做出的索赔决定。

欧盟"追税"行动出师不利

尽管还能向最高级别法院提出上诉，但是本周的裁决对于欧盟市场竞争事务与反垄断委员维斯塔格（Margrethe Vestager）来说无疑已是一记沉重的打击。因为这桩诉讼的结果会影响到宜家（Ikea）和耐克（Nike）在荷兰的税收案以及芬兰包装材料制造商Huhtamaki在卢森堡的税务纠纷。去年，欧盟法院就已经推翻了这位专员对星巴克提出的补税罚单，挫败了她在打击跨国公司避税方面的雄心。

爱尔兰城市科克

不过与其它公司相比，欧盟给苹果开出的130亿天价罚单还是最受瞩目的案例。欧盟反对其成员国通过不合理的税收优惠政策，将这样的大型企业留在本国市场。根据欧盟委员会的指控，在长达20多年的时间里，苹果公司一直从爱尔兰政府那里得到非法的税收补贴，甚至一度缴纳的税率仅为0.005%。苹果公司在欧洲业务的一大部分都是在爱尔兰城市科克（Cork）运营的。

苹果：需要全球化的解决方案

正因为如此，在这场税务官司中，爱尔兰政府是坚定地和苹果公司站在一起的。因此在欧盟法院的裁决公布之后，都柏林方面表示欢迎。该国财政部表示，从未给苹果提供任何特殊待遇或者是国家补贴，该公司完全是按照爱尔兰正常的税收规则进行纳税。由于税率低，所以很多国际企业都把欧洲总部设在爱尔兰。苹果公司表示，其实问题并不在于一个企业应该缴多少税，而是在于它应该在哪里纳税。这家美国科技企业声明指出："如果要解决跨国公司的企业所得税如何在不同国家分配的问题，就需要寻找一个全球化的解决方案。"

雨涵/苗子（路透社、德新社、法新社）