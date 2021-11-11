欧盟气候谈判代表：各国领导人请拿出雄心

格拉斯哥气候峰会的欧盟首席谈判代表呼吁所有国家领导人亲身与会，在气候保护上拿出更大雄心，并为贫穷国家提供资金援助。
（德国之声中文网）欧盟委员会副主席、气候问题首席谈判代表提莫曼斯（Frans Timmermans）在格拉斯哥气候峰会前接受德国之声专访表示，他更希望所有国家领导人能亲临COP26会场，参与10月31日开幕的这次重要会议。
中国领导人习近平和俄罗斯总统普京都表示将以线上方式与会。"当然，如果大家都能到会场会更好"，提莫曼斯在布鲁塞尔对德国之声记者说，"不过比领导人与会更重要的是他们应对气候危机、减少排放的承诺。"他指出："这些领导人最近几个月都做出了相当大胆的表态。"
本周三，提莫曼斯还与中国代表在伦敦就气候变化举行磋商。他在会前表示，希望更多了解中国的减排计划。
"我希望能在三个主要议题上交流信息：减排目标、气候保护资金以及所有涉及游戏规则的问题。"他说："我希望我们能搞清中国的情况，当然我会阐明欧盟的情况，希望我们能一同为COP取得成功创造基础。"
中国国务院新闻办10月27日发表《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书，称中国应对气候变化"发生历史性变化"，基本扭转了二氧化碳排放快速增长的局面。白皮书称中国"不断强化自主贡献目标"，包括2015年中国确定了二氧化碳排放2030年左右达到峰值并争取尽早达峰；2019年中国提前超额完成2020年气候行动目标；而2020年中国又宣布争取2060年前实现碳中和；2021年，中国宣布不再新建境外煤电项目。其中相对具体的量化目标是，到2030年，单位GDP二氧化碳排放比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右。
本周二英国政府公布的一项计划显示，发达国家有关向发展中国家每年提供1000亿美元用于气候保护的承诺要到2023年才能实现，而不是原先设想的2020年。
提莫曼斯认为，这一目标还是可以实现的。被问到欧盟是否没有尽到努力，他辩护说，欧盟是气候保护资金的主要贡献方，出资比例高于欧盟在世界经济中的份额，"所以欧盟是发展中世界的盟友"。
但提莫曼斯强调，发展中国家确实需要这1000亿美元，否则将无力实现减排，并满足民众的需求："如果我们不能提供资金，我们就不能要求发展中国家做更多。"
此前，欧委会主席冯德莱恩批评一些国家在资金支持贫穷国家上"留下缺口"，并呼吁美国"迈出下一步"。
联合国本周二发表的一份报告指出，各国现有的气候保护目标不足以避免一场"灾难性的气候变化"以及由此导致的"无以计数的苦难"。报告警告，如果不采取紧急行动，本世纪末全球气温将升高2.7摄氏度。
提莫曼斯说，在即将召开的气候峰会上，各国必须"找到共识"，才能实现将增温控制在2摄氏度以内的目标。"我们必须做出更多。我们需要更有胆略。"
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拜登与40国领导人针对气候议题举行线上峰会。除了美国与英国有其极具野心的目标，中国国家主席习近平也宣布，中国将严格控制煤炭消费量，他同时称发达国家应该在应对气候变化问题上“切实帮助发展中国家”，强调“要重信守诺，不要言而无信”。