 欧盟气候谈判代表：各国领导人请拿出雄心 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.10.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

欧盟气候谈判代表：各国领导人请拿出雄心

格拉斯哥气候峰会的欧盟首席谈判代表呼吁所有国家领导人亲身与会，在气候保护上拿出更大雄心，并为贫穷国家提供资金援助。

Frans Timmermans

 （德国之声中文网）欧盟委员会副主席、气候问题首席谈判代表提莫曼斯（Frans Timmermans）在格拉斯哥气候峰会前接受德国之声专访表示，他更希望所有国家领导人能亲临COP26会场，参与10月31日开幕的这次重要会议。

中国领导人习近平和俄罗斯总统普京都表示将以线上方式与会。"当然，如果大家都能到会场会更好"，提莫曼斯在布鲁塞尔对德国之声记者说，"不过比领导人与会更重要的是他们应对气候危机、减少排放的承诺。"他指出："这些领导人最近几个月都做出了相当大胆的表态。"

中国到底怎么想

本周三，提莫曼斯还与中国代表在伦敦就气候变化举行磋商。他在会前表示，希望更多了解中国的减排计划。

"我希望能在三个主要议题上交流信息：减排目标、气候保护资金以及所有涉及游戏规则的问题。"他说："我希望我们能搞清中国的情况，当然我会阐明欧盟的情况，希望我们能一同为COP取得成功创造基础。"

China Huainan Kohlekraftwerk

中国计划到2030年实现二氧化碳排放总量减少

中国国务院新闻办10月27日发表《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书，称中国应对气候变化"发生历史性变化"，基本扭转了二氧化碳排放快速增长的局面。白皮书称中国"不断强化自主贡献目标"，包括2015年中国确定了二氧化碳排放2030年左右达到峰值并争取尽早达峰；2019年中国提前超额完成2020年气候行动目标；而2020年中国又宣布争取2060年前实现碳中和；2021年，中国宣布不再新建境外煤电项目。其中相对具体的量化目标是，到2030年，单位GDP二氧化碳排放比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右。

资金哪里来？

本周二英国政府公布的一项计划显示，发达国家有关向发展中国家每年提供1000亿美元用于气候保护的承诺要到2023年才能实现，而不是原先设想的2020年。

提莫曼斯认为，这一目标还是可以实现的。被问到欧盟是否没有尽到努力，他辩护说，欧盟是气候保护资金的主要贡献方，出资比例高于欧盟在世界经济中的份额，"所以欧盟是发展中世界的盟友"。

但提莫曼斯强调，发展中国家确实需要这1000亿美元，否则将无力实现减排，并满足民众的需求："如果我们不能提供资金，我们就不能要求发展中国家做更多。"

此前，欧委会主席冯德莱恩批评一些国家在资金支持贫穷国家上"留下缺口"，并呼吁美国"迈出下一步"。

恐面临2.7度"灾难性"升温

联合国本周二发表的一份报告指出，各国现有的气候保护目标不足以避免一场"灾难性的气候变化"以及由此导致的"无以计数的苦难"。报告警告，如果不采取紧急行动，本世纪末全球气温将升高2.7摄氏度。

提莫曼斯说，在即将召开的气候峰会上，各国必须"找到共识"，才能实现将增温控制在2摄氏度以内的目标。"我们必须做出更多。我们需要更有胆略。"

  • Global Ideas Malediven im Bauwahn

    气候变化 灾难离我们越来越近

    攸关岛国生死

    2015年的《巴黎气候协定》确立了全球升温幅度“必须显著低于2摄氏度”之目标，并且应当努力实现更有雄心的“1.5摄氏度目标”。在许多环保组织看来，2摄氏度目标并不足够。一些岛国甚至视之为生死攸关的议题。马尔达夫总统在今年的联合国大会上就说，1.5度和2度之间的差异，对于马尔代夫而言“意味着死刑”。

  • Deutschland Unwetterkatastrophe | Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz

    气候变化 灾难离我们越来越近

    突遭没顶之灾

    气候变化背景下，面临淹没风险的不仅仅是沿海地区。就在今年夏天，中国河南、德国西部山区都遭遇了数百年不遇的极端强降水，引起了严重的洪涝灾害。世界银行估计，假如不采取坚决措施遏制气候变化，到2050年，将有2亿多人被迫背井离乡逃离灾害，经济损失更是数以万亿计。

  • Spain Europe Heat

    气候变化 灾难离我们越来越近

    热浪滚滚而来

    今年夏天，不论是北美西海岸，还是日本、西班牙、巴基斯坦，北半球的许多地区都遭遇极端高温天气。由于气候变化，今后的高温热浪将更加频繁：假如升温1.5摄氏度，全球14%的人口将每五年遭受一次极端高温天气；如果升温2摄氏度，这一人口比例将突破1/3，全球每年因高温天气而额外死亡的人数将增加到490万人。

  • Waldbrände in Griechenland

    气候变化 灾难离我们越来越近

    山火步步紧逼

    极端高温天气还显著增加了森林大火的风险。就在今年，澳大利亚、印度尼西亚、摩洛哥、美国西部、意大利、希腊等地都遭受了严重的森林火灾。

  • Deutschland Hitzewelle 2018 - Ernteausfälle | Maisfeld in Brandenburg NEU

    气候变化 灾难离我们越来越近

    农田颗粒无收

    气候变化会显著改变一些地区的降水模式、季节分布，对农业生产造成巨大影响。在德国，2018年夏天的异常干旱天气就造成了大范围的农作物欠收。联合国今年8月更是警告，马达加斯加的大片耕地已经连续四年几乎没有任何降雨，该国将有可能成为首个遭遇“气候变化饥荒”的国家。

  • USA | UN-Sicherheitsrat zu Äthiopien

    气候变化 灾难离我们越来越近

    大步迈向地狱

    联合国秘书长古特雷斯今年9月表示，人类已经走在“灾难性的道路上”，现在“要么拯救世界，要么陷入地狱般的未来”。根据气候学家的估算，即便当前世界各国做出的减排承诺都能得到兑现，全球平均气温也会在本世纪内上升到比工业革命前高2.7摄氏度的水平，这意味着部分地区的人类生存环境将急剧恶化。11月初在苏格兰召开的联合国气候峰会上，各国将就进一步加强气候保护展开拉锯谈判。


© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

拜登希望就气候问题团结全世界 习近平：不要朝令夕改

拜登与40国领导人针对气候议题举行线上峰会。除了美国与英国有其极具野心的目标，中国国家主席习近平也宣布，中国将严格控制煤炭消费量，他同时称发达国家应该在应对气候变化问题上“切实帮助发展中国家”，强调“要重信守诺，不要言而无信”。  

发展和减排谁优先？北京提出“安全降碳”

联合国气候大会即将召开，中国国务院提出关于“碳达峰碳中和的总体部署”，其中强调在实现相关减排目标的同时，应保证能源与粮食安全，确保民众正常生活。  

英媒：习近平将缺席格拉斯哥气候大会

据英国媒体报道，中国国家主席习近平不出席第26届联合国气候峰会。与此同时，澳洲总理莫里森改口称将出席峰会。英国女王怒批尚未确认出席的各国领袖。  

相关内容

--FILE--Waste gas is emitted from a chimney in heavy smog in Changchun city, northeast Chinas Jilin province, 26 January 2013. Emissions from motor vehicles, coal-burning and cooking contributed to the dense smogs in Beijing in January, according to research results issued Sunday (3 February 2013). The three factors made up 50 percent of the contributions to the five heavy smogs last month, according to the research of the hazes cause and control group under the Chinese Academy of Sciences (CAS). The motor vehicles are blamed for nearly a quarter of the capitals PM2.5, or airborne particles measuring less than 2.5 micrometers in diameter. Coal burning contributed to 20 percent of the PM2.5, noting dust from construction sites should also be further brought under control. The Beijing-Tianjin-Hebei area should focus on limiting industrial production and improving the process of coal burning, enhancing desulfurization, denitration and dedusting in the burning process. The research group spotted hazy weather in the Beijing-Tianjin-Hebei area in the periods of January 6-8, January 9-15, January 17-19, January 22-23 and January 25-31. During the period from January 25 to 31, PM2.5 reading of more than 300 micrograms per cubic meter lasted for over 50 hours, the research result shows.(Imaginechina via AP Images)

分歧放一边 中美强化气候行动合作 11.11.2021

气候变化优先于政治分歧。在气候峰会闭幕倒数两天前，中美出人意表地共同发表了加强气候合作的联合宣言，双方都认知到，雄心勃勃的目标背后是一条漫长道路。

Delegierte nehmen an der verfahrensmäßigen Eröffnung des UN-Klimagipfels COP26 teil. Mit etwas Verzögerung hat die Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow nun offiziell begonnen. Unter dem Vorsitz von Großbritannien verhandeln ab dem 31.10.21 Regierungsvertreterinnen und -vertreter aus rund 200 Staaten zwei Wochen lang über eine ambitioniertere globale Klimapolitik. +++ dpa-Bildfunk +++

COP26：“我们必须现在就行动” 01.11.2021

目前，全球聚焦正在格拉斯哥举行的联合国气候大会，众多国家元首和政府首脑与会，但中俄领导人缺席。联合国秘书长古特雷斯表示，人类必须停止像对待厕所一样对待大自然。

漫长的气候保护之路 01.11.2021

格拉斯哥联合国气候峰会已经开幕，而各地的环保人士也抵达了会场。他们以各种别出心裁的方式吸引眼球，试图提高公众对气候保护议题的关注。

广告

媒体看中国

China - Xi Jinping in Beijing

德语媒体：中国的新纪元

本周一开始，由370人组成的中共中央委员会在北京召开会议，他们将就一份为习近平量身打造的“历史性决议”展开讨论。在中共一百年的历史上，这将是第三份类似的决议。  