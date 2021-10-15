欧盟气候谈判代表：各国领导人请拿出雄心

（德国之声中文网）欧盟委员会副主席、气候问题首席谈判代表提莫曼斯（Frans Timmermans）在格拉斯哥气候峰会前接受德国之声专访表示，他更希望所有国家领导人能亲临COP26会场，参与10月31日开幕的这次重要会议。

中国领导人习近平和俄罗斯总统普京都表示将以线上方式与会。"当然，如果大家都能到会场会更好"，提莫曼斯在布鲁塞尔对德国之声记者说，"不过比领导人与会更重要的是他们应对气候危机、减少排放的承诺。"他指出："这些领导人最近几个月都做出了相当大胆的表态。"

中国到底怎么想

本周三，提莫曼斯还与中国代表在伦敦就气候变化举行磋商。他在会前表示，希望更多了解中国的减排计划。

"我希望能在三个主要议题上交流信息：减排目标、气候保护资金以及所有涉及游戏规则的问题。"他说："我希望我们能搞清中国的情况，当然我会阐明欧盟的情况，希望我们能一同为COP取得成功创造基础。"

中国计划到2030年实现二氧化碳排放总量减少

中国国务院新闻办10月27日发表《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书，称中国应对气候变化"发生历史性变化"，基本扭转了二氧化碳排放快速增长的局面。白皮书称中国"不断强化自主贡献目标"，包括2015年中国确定了二氧化碳排放2030年左右达到峰值并争取尽早达峰；2019年中国提前超额完成2020年气候行动目标；而2020年中国又宣布争取2060年前实现碳中和；2021年，中国宣布不再新建境外煤电项目。其中相对具体的量化目标是，到2030年，单位GDP二氧化碳排放比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右。

资金哪里来？

本周二英国政府公布的一项计划显示，发达国家有关向发展中国家每年提供1000亿美元用于气候保护的承诺要到2023年才能实现，而不是原先设想的2020年。

提莫曼斯认为，这一目标还是可以实现的。被问到欧盟是否没有尽到努力，他辩护说，欧盟是气候保护资金的主要贡献方，出资比例高于欧盟在世界经济中的份额，"所以欧盟是发展中世界的盟友"。

但提莫曼斯强调，发展中国家确实需要这1000亿美元，否则将无力实现减排，并满足民众的需求："如果我们不能提供资金，我们就不能要求发展中国家做更多。"

此前，欧委会主席冯德莱恩批评一些国家在资金支持贫穷国家上"留下缺口"，并呼吁美国"迈出下一步"。

恐面临2.7度"灾难性"升温

联合国本周二发表的一份报告指出，各国现有的气候保护目标不足以避免一场"灾难性的气候变化"以及由此导致的"无以计数的苦难"。报告警告，如果不采取紧急行动，本世纪末全球气温将升高2.7摄氏度。

提莫曼斯说，在即将召开的气候峰会上，各国必须"找到共识"，才能实现将增温控制在2摄氏度以内的目标。"我们必须做出更多。我们需要更有胆略。"

气候变化 灾难离我们越来越近 攸关岛国生死 2015年的《巴黎气候协定》确立了全球升温幅度“必须显著低于2摄氏度”之目标，并且应当努力实现更有雄心的“1.5摄氏度目标”。在许多环保组织看来，2摄氏度目标并不足够。一些岛国甚至视之为生死攸关的议题。马尔达夫总统在今年的联合国大会上就说，1.5度和2度之间的差异，对于马尔代夫而言“意味着死刑”。

气候变化 灾难离我们越来越近 突遭没顶之灾 气候变化背景下，面临淹没风险的不仅仅是沿海地区。就在今年夏天，中国河南、德国西部山区都遭遇了数百年不遇的极端强降水，引起了严重的洪涝灾害。世界银行估计，假如不采取坚决措施遏制气候变化，到2050年，将有2亿多人被迫背井离乡逃离灾害，经济损失更是数以万亿计。

气候变化 灾难离我们越来越近 热浪滚滚而来 今年夏天，不论是北美西海岸，还是日本、西班牙、巴基斯坦，北半球的许多地区都遭遇极端高温天气。由于气候变化，今后的高温热浪将更加频繁：假如升温1.5摄氏度，全球14%的人口将每五年遭受一次极端高温天气；如果升温2摄氏度，这一人口比例将突破1/3，全球每年因高温天气而额外死亡的人数将增加到490万人。

气候变化 灾难离我们越来越近 山火步步紧逼 极端高温天气还显著增加了森林大火的风险。就在今年，澳大利亚、印度尼西亚、摩洛哥、美国西部、意大利、希腊等地都遭受了严重的森林火灾。

气候变化 灾难离我们越来越近 农田颗粒无收 气候变化会显著改变一些地区的降水模式、季节分布，对农业生产造成巨大影响。在德国，2018年夏天的异常干旱天气就造成了大范围的农作物欠收。联合国今年8月更是警告，马达加斯加的大片耕地已经连续四年几乎没有任何降雨，该国将有可能成为首个遭遇“气候变化饥荒”的国家。

气候变化 灾难离我们越来越近 大步迈向地狱 联合国秘书长古特雷斯今年9月表示，人类已经走在“灾难性的道路上”，现在“要么拯救世界，要么陷入地狱般的未来”。根据气候学家的估算，即便当前世界各国做出的减排承诺都能得到兑现，全球平均气温也会在本世纪内上升到比工业革命前高2.7摄氏度的水平，这意味着部分地区的人类生存环境将急剧恶化。11月初在苏格兰召开的联合国气候峰会上，各国将就进一步加强气候保护展开拉锯谈判。



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