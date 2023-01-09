欧盟气候监测报告：过去八年史上最暖

（德国之声中文网）欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务中心 (C3S)周二（1月10日）在其年度报告中指出，过去八年是有记录以来最暖和的年份。

这份报告显示，2022 年 12 月是欧洲有记录以来第七个最热的月份，去年整个欧洲也创下了第二个最热的年份。

气候学家通常使用参考期来创建代表该时期典型气候的"气候平均值"。 这份新报告使用 1991-2020 年作为主要参考期。

哥白尼大气监测服务负责人佩赫（Vincent-Henri Peuch）说："大气浓度仍在继续上升，而且没有放缓的迹象。"

全球范围内的极端气温

"2022 年又是欧洲乃至全球气候极端事件年。" 哥白尼气候变化服务中心伯吉斯（Samantha Burgess）在一份声明中说。

"这些事件突出表明，我们已经在经历全球变暖带来的毁灭性后果。"她说。

2022 年是有记录以来全球第五个最热的年份，其余最热年份依次是 2016 年、2020 年、2019 年和 2017 年。哥白尼气候变化服务中心表示，过去八年是有记录以来最热的八年。

英国、法国、西班牙和意大利在2022 年创造了的新平均气温记录，而中东、中国、中亚和北非也经历了前所未有的高温。

气候变化 灾难离我们越来越近 攸关岛国生死 2015年的《巴黎气候协定》确立了全球升温幅度“必须显著低于2摄氏度”之目标，并且应当努力实现更有雄心的“1.5摄氏度目标”。在许多环保组织看来，2摄氏度目标并不足够。一些岛国甚至视之为生死攸关的议题。马尔达夫总统在今年的联合国大会上就说，1.5度和2度之间的差异，对于马尔代夫而言“意味着死刑”。

气候变化 灾难离我们越来越近 突遭没顶之灾 气候变化背景下，面临淹没风险的不仅仅是沿海地区。就在今年夏天，中国河南、德国西部山区都遭遇了数百年不遇的极端强降水，引起了严重的洪涝灾害。世界银行估计，假如不采取坚决措施遏制气候变化，到2050年，将有2亿多人被迫背井离乡逃离灾害，经济损失更是数以万亿计。

气候变化 灾难离我们越来越近 热浪滚滚而来 今年夏天，不论是北美西海岸，还是日本、西班牙、巴基斯坦，北半球的许多地区都遭遇极端高温天气。由于气候变化，今后的高温热浪将更加频繁：假如升温1.5摄氏度，全球14%的人口将每五年遭受一次极端高温天气；如果升温2摄氏度，这一人口比例将突破1/3，全球每年因高温天气而额外死亡的人数将增加到490万人。

气候变化 灾难离我们越来越近 山火步步紧逼 极端高温天气还显著增加了森林大火的风险。就在今年，澳大利亚、印度尼西亚、摩洛哥、美国西部、意大利、希腊等地都遭受了严重的森林火灾。

气候变化 灾难离我们越来越近 农田颗粒无收 气候变化会显著改变一些地区的降水模式、季节分布，对农业生产造成巨大影响。在德国，2018年夏天的异常干旱天气就造成了大范围的农作物欠收。联合国今年8月更是警告，马达加斯加的大片耕地已经连续四年几乎没有任何降雨，该国将有可能成为首个遭遇“气候变化饥荒”的国家。

气候变化 灾难离我们越来越近 大步迈向地狱 联合国秘书长古特雷斯今年9月表示，人类已经走在“灾难性的道路上”，现在“要么拯救世界，要么陷入地狱般的未来”。根据气候学家的估算，即便当前世界各国做出的减排承诺都能得到兑现，全球平均气温也会在本世纪内上升到比工业革命前高2.7摄氏度的水平，这意味着部分地区的人类生存环境将急剧恶化。11月初在苏格兰召开的联合国气候峰会上，各国将就进一步加强气候保护展开拉锯谈判。



极地地区气温也在变暖

位于南极洲的世界上最偏远的研究站之一沃斯托克站（Vostok station）去年录得其65年历史上最暖和的温度，为零下17.7摄氏度（0.14华氏度）。

在另一端，格陵兰岛 9 月的气温比平均水平高 8 摄氏度，导致大面积冰层流失和全球海平面上升。

燃烧化石燃料发电或用于运输是全球变暖的主要驱动因素之一。

欧盟表示按照巴黎协议，正致力于将全球气温上升限制在不超过工业化前水平1.5°C的范围内。

海水升温会带来哪些后果？ 南极温暖如洛杉矶 2020年2月6日，南极北部Esperanza Base考察站测到18.3摄氏度的气温。美国航天局称，这是有测量记录以来在该地点测到过的最高温度，也是南极最近数月来经历了第三次“热浪”。从卫星图上可以看到，大量的冰雪已经融化（右）。

海水升温会带来哪些后果？ 风暴来得更猛烈 热带风暴的猛烈程度与海水表层温度有关。飓风或台风季节会持续得更长；大西洋和太平洋北部生成的龙卷风会明显增多，强度也会增加。极端天气还会给迄今较少受到天灾冲击的地区带来破坏力极大的风暴。

海水升温会带来哪些后果？ 海平面上升、风暴潮 随着大气升温，海水的温度也在升高。海水体积的膨胀使海平面不断上升。大批沿海地区，特别是贫困地区居民的生活空间和生存基础将不复存在。

海水升温会带来哪些后果？ 极端天气造成林火频发 在极端天气使某些地区出现暴雨和洪水的时候，另一些地方却干旱难耐。后果是农作物歉收和森林火灾。很多地方的林火高发季节会延长，火灾数量也会大增。

海水升温会带来哪些后果？ 生态系统推移 海水变暖，海洋生物的种群和生态系统会发生推移。同陆地上的动物类似，鱼类和海洋哺乳动物会向极地方向迁移。北海的大西洋鳕鱼数量大幅减少，已无法用过度捕捞来解释。而纬度更高的渔区则可能从中获益。

海水升温会带来哪些后果？ 海洋酸化 海水升温，使更多的二氧化碳溶解于表层海水中，海水pH值降低，海水“变酸”。贝类、珊瑚和海胆等生物因此丧失体内和体外骨骼的再生能力。它们不仅能过滤有害物质，还是其它海洋动物的食物。

海水升温会带来哪些后果？ 浮游生物减少 随着pH值的降低，浮游生物所能吸收的铁减少了。但这些微小藻类的生长需要矿物质。许多构建碳酸钙骨骼的浮游藻类受到的冲击尤其大。

海水升温会带来哪些后果？ 水中缺氧 水体温度升高，储存的氧分就会减少。海水变暖后，氧分稀少的水域面积就会扩大。现在，在很多海域已经出现了缺氧的“死亡地带”。因水中氧分不足，动物无法生存。

海水升温会带来哪些后果？ 海藻潮 在温暖、缺氧的水中，某些有毒藻类会爆炸式地繁殖。它们的毒素让鱼类和其它海洋生物大批死亡。现在，许多地方的渔业和旅游业就已受到海藻疯狂繁殖的威胁。图为智利海岸的有毒赤潮造成大批鱼类死亡。

海水升温会带来哪些后果？ 珊瑚“白化病” 苍白的珊瑚骨架是没有生命的。出现白化的珊瑚失去的不仅是色彩，还有繁殖能力。珊瑚礁成片死去，无法再为无数海洋生物提供栖息地、食物和捕猎的场所。

海水升温会带来哪些后果？ 洋流改变 在海水变暖的作用下，如果北大西洋暖流被打断，西欧和北欧就会陷入寒潮。因为北大西洋暖流保障了表层和深层海水的循环。其它洋流也可能被打乱。 作者: Alexander Freund



（法新社、路透社）

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